 Kamaləddin Qafarov: “1993-cü il 3 oktyabr seçkiləri milli qurtuluşa aparan yolun başlanğıcıdır” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Kamaləddin Qafarov: “1993-cü il 3 oktyabr seçkiləri milli qurtuluşa aparan yolun başlanğıcıdır”

11:21 - Bu gün
Kamaləddin Qafarov: “1993-cü il 3 oktyabr seçkiləri milli qurtuluşa aparan yolun başlanğıcıdır”

“Azərbaycanın müasir tarixində 3 oktyabr 1993-cü il seçkiləri xüsusi əhəmiyyətə malikdir”.

Milli Məclisin deputatı Kamaləddin Qafarov bu fikri mətbuata verdiyi açıqlamasında səsləndirib.

“Bu gün biz tam əminliklə deyə bilərik ki, həmin gün keçirilmiş prezident seçkiləri milli qurtuluşa gedən yolun başlanğıcı oldu. Çünki həmin seçkilərdə xalqın mütləq əksəriyyətinin dəstəyi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilən Ümummilli Lider Heydər Əliyev ölkəmizi böyük fəlakətlərdən, parçalanma təhlükəsindən xilas etdi”.

Onun sözlərinə görə, müstəqilliyin ilk illəri Azərbaycan üçün çox ağır və çətin bir dövr idi: “1991-1993-cü illər hərc-mərclik, özbaşınalıq və qeyri-peşəkar idarəetmə ilə yadda qaldı. O dövrün iqtidarı dövlətin qarşısında dayanan problemləri həll edə bilmirdi. Hadisələri düzgün qiymətləndirmək, çıxış yolları tapmaq əvəzinə, ziddiyyətli qərarlar qəbul olunur, ölkə getdikcə böhrana sürüklənirdi. Xalq artıq anlayırdı ki, yeganə çıxış yolu Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə gəlməsidir.”

K.Qafarov qeyd edib ki, əgər xalqın səsinə vaxtında qulaq asılsaydı, Azərbaycanda bir çox böyük faciələr yaşanmazdı: “Əgər 1990-cı illərin əvvəllərində sağlam düşüncəyə üstünlük verilib Heydər Əliyev hakimiyyətə gətirilsəydi, 20 Yanvar, Xocalı faciələri baş verməz, Laçın və Şuşa xəyanətin qurbanı olmazdı. Dövlət müstəqilliyimiz bu qədər ağrılı və əzablı yollardan keçməzdi. Təəssüf ki, tarixə qara hərflərlə yazılmış bu hadisələr milli yaddaşımızda ağır izlər buraxdı. Lakin xalqımızın iradəsi nəticəsində nəhayət, 1993-cü ilin iyununda Ümummilli Lider Heydər Əliyev Bakıya dəvət edildi və oktyabrın 3-də keçirilən seçkilərdə müstəqil Azərbaycanın Prezidenti oldu.”

Kamaləddin Qafarov həmçinin xatırladıb ki, o dövrdə ölkə vətəndaş müharibəsi həddinə gəlmişdi: “Bakıdakı hakimiyyət savaşı nəticəsində dövlət idarəçiliyi iflic vəziyyətə düşmüşdü. Belə bir zamanda həyatını təhlükəyə atan Ulu Öndər dərhal Gəncəyə getdi, qiyamın qarşısını aldı və vətəndaş qarşıdurmasını önlədi. Bu addım onun xilaskarlıq missiyasının təntənəsi idi. Ulu Öndər Heydər Əliyev 1993-cü il oktyabrın 10-da xalqa sədaqət andı içdi və bu andına ömrünün sonuna qədər sadiq qaldı. Ümummilli liderin rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycanın hüquqi, siyasi və iqtisadi suverenliyi təmin olundu. Dövlətçiliyin əsasları möhkəmləndi, ordu quruculuğuna start verildi, milli maraqların qorunması prioritet elan edildi. Ən əsası, xalq öz gələcəyinə inam qazandı. Beləliklə, 3 oktyabr 1993-cü il seçkiləri Azərbaycanın parçalanmaq təhlükəsindən qurtuluşu, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi və gələcək inkişaf yolunun başlanğıcı oldu. Heydər Əliyev əsil Ümumilli Lider kimi öz üzərinə götürdüyü xilaskarlıq missiyasını yüksək səviyyədə yerinə yetirdi. Ulu Öndərimizin dövlətə sədaqətli xidmət nümunəsi Azərbaycan xalqının yaddaşında əbədi qalacaqdır”.

Paylaş:
117

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Danimarka səfəri ilə bağlı paylaşım edib

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Alman Birliyi Günü münasibəti ilə Frank-Valter Ştaynmayeri təbrik edib

İqtisadiyyat

Nazir: Sahibkarların rəqabət qabiliyyəti artıb

Cəmiyyət

Suqovuşan və Talışın işğaldan azad edilməsindən 5 il ötür

Cəmiyyət

Qarabağ atları Türkiyədə çövkəni dirçəldəcək

“Sərin” və “Göygöl” restoranlarında vəhşi heyvan və quşların saxlanılması ilə bağlı monitorinqlər aparılıb

Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Axar-Baxar Milli Parkının Acınohur çölünə 11 baş ceyran buraxılıb

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

Bakcell 14 prestijli avtomobil və hədiyyələrlə bol lotereyaya başladı

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

MEDİA-da Özbəkistan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Son xəbərlər

Qarabağ atları Türkiyədə çövkəni dirçəldəcək

Bu gün, 17:04

“Sərin” və “Göygöl” restoranlarında vəhşi heyvan və quşların saxlanılması ilə bağlı monitorinqlər aparılıb

Bu gün, 17:00

Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 16:55

Axar-Baxar Milli Parkının Acınohur çölünə 11 baş ceyran buraxılıb

Bu gün, 16:42

Azərbaycan gimnastlar qızıl və bürünc medallar qazanıb

Bu gün, 16:40

İrandan idxal olunan sarıkök məhsulunda uyğunsuzluq aşkarlanıb

Bu gün, 16:33

Yaylaqül Ramazanova Xankəndidə keçirilən turnirdə qızı ilə birlikdə - FOTO

Bu gün, 16:27

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

Bu gün, 15:53

“Bright Uzbekistan”: “Qeyri-neft sektoru Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında əsas amilə çevrilib”

Bu gün, 15:28

Diferensial su tarifləri ilə bağlı təhlillər aparılır

Bu gün, 15:24

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xəzərə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilib

Bu gün, 14:47

Müşfiqabadda ağacəkmə aksiyası keçirilib

Bu gün, 14:37

Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin iclası keçirilib

Bu gün, 14:00

III MDB Oyunları: Azərbaycan gimnastlar qızıl və bürünc medallar qazanıb

Bu gün, 13:25

“Euronews”un “Azerbaijan Diary” qısa filmi bu dəfə Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə həsr olunub - VİDEO

Bu gün, 13:16

Prezident İlham Əliyev Danimarka səfəri ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 12:32

Sabah hava yağmursuz keçəcək - Proqnoz

Bu gün, 12:20

İlham Əliyev Koreyanın Prezidentinə məktub göndərib

Bu gün, 12:09

Ədliyyə Nazirliyi beynəlxalq konvensiyalar üzrə təlim təşkil edib

Bu gün, 12:06

Elnur Bağırov: Rəqabətin nəticələri gündəlik həyatda hər kəs tərəfindən müşahidə olunur

Bu gün, 11:47
Bütün xəbərlər