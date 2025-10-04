 Bu gün Gəncə terrorundan 5 il ötür | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Bu gün Gəncə terrorundan 5 il ötür

10:22 - Bu gün
Bu gün Gəncə terrorundan 5 il ötür

Bu gün Vətən müharibəsində Gəncə şəhərinin Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən ilk raket hücumuna məruz qalmasından beş il ötür.

1news.az xəbər verir ki, ermənilərin atdığı raketlər 2020-ci ilin oktyabrın 4-ü səhər saatlarında Gəncə şəhərində sakinlərin yaşadığı ikimərtəbəli binaya və fərdi yaşayış evlərinə düşüb.

Nəticədə Əliyev Tunar Qoşqar oğlu şəhid olub, digər 32 mülki şəxs isə yaralanıb. Həmçinin mülki infrastruktura və qədim tarixi tikililərə də ziyan dəyib.

İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Gəncə şəhərinə ümumilikdə 5 dəfə (4, 5, 8, 11, 17 oktyabrda) raket və ağır artilleriya ilə hücum edilib. Nəticədə 26 nəfər şəhid olub, 175 nəfər yaralanıb, şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə, nəqliyyat vasitələrinə külli miqdarda ziyan dəyib.

Qeyd edək ki, Gəncə şəhərində mülki əhaliyə qarşı törədilmiş terror əməllərinə görə ittiham olunan Qarabağda qondarma rejimin “prezident”i olmuş Arayik Arutyunyan 2023-cü ildə Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən saxlanılıb. O, 2020-ci ilin oktyabrın 4-də rəsmi sosial şəbəkə hesablarında Gəncənin mülki əhalisinin sıx yaşadığı məntəqələrin ağır artilleriyadan atəşə tutulması barədə göstəriş verdiyini etiraf etmişdi.

Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev sentyabrın 27-də – Anım Günündə terror qurbanlarını xatirəsini əbədiləşdirmək üçün Gəncə Memorial Kompleksinin açılışını edib.

Paylaş:
94

Aktual

Rəsmi

Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan körpələr evinin işçilərinin əməkhaqları artırılır

Rəsmi

Bu il ali məktəblərə daxil olmuş bir qrup tələbəyə Prezident təqaüdü veriləcək - SİYAHI

Cəmiyyət

Bu gün Gəncə terrorundan 5 il ötür

Rəsmi

İlham Əliyev Cəbrayıl şəhərinin işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

Cəmiyyət

Cəbrayılda Şəhər günü qeyd edildi

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Xankəndində III MDB Oyunları zamanı polis əməkdaşları fasiləsiz xidməti davam etdirir

FHN III MDB Oyunları ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində xidməti davam etdirir

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Milli Məclis Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar Bəyanat qəbul edib - TAM MƏTN - YENİLƏNİB

İrşad-da 3-5 oktyabrda “Yaşıl Cümə” başlayır - FOTO

TƏBİB-dən Cabir İmanovun vəfatı ilə bağlı açıqlama: Dərhal təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

Son xəbərlər

Cəbrayılda Şəhər günü qeyd edildi

Bu gün, 17:34

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:53

Xankəndində III MDB Oyunları zamanı polis əməkdaşları fasiləsiz xidməti davam etdirir

Bu gün, 16:28

Türkiyəli aktyor 11 ilə qədər həbs oluna bilər

Bu gün, 16:18

Əlisəmid Kürün vəziyyəti ağırlaşdı

Bu gün, 15:46

FHN III MDB Oyunları ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində xidməti davam etdirir

Bu gün, 15:22

Bakıda belinə banka qoyulan qadın yanıq xəsarətindən ölüb

Bu gün, 14:46

Xəzər rayonunda oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 14:15

Paytaxtda oğurluq edənlər saxlanılıblar

Bu gün, 13:49

Oqtay Şirəliyevlə vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:25

Paytaxtda növbəti təmizlik işləri aparılıb - FOTO

Bu gün, 13:08

Ötən gün qanunsuz silah-sursat aşkar edilib

Bu gün, 12:47

Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən 69 dolları ötüb

Bu gün, 12:31

Bazar gününə gözlənilən hava proqnozu

Bu gün, 12:17

Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan körpələr evinin işçilərinin əməkhaqları artırılır

Bu gün, 11:57

Bu il ali məktəblərə daxil olmuş bir qrup tələbəyə Prezident təqaüdü veriləcək - SİYAHI

Bu gün, 11:55

Yol polisi sürücülərə müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 11:42

Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:20

Ötən gün 25 kiloqrama yaxın narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

Bu gün, 10:39

Bu gün Gəncə terrorundan 5 il ötür

Bu gün, 10:22
Bütün xəbərlər