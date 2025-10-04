 Oqtay Şirəliyevlə vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Oqtay Şirəliyevlə vida mərasimi keçirilib - FOTO - YENİLƏNİB

13:25 - Bu gün
Azərbaycanın sabiq səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev ötən gün 75 yaşında dünyasını dəyişib.

1news.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu gün Təzəpir məscidində O.Şirəliyevlə vida mərasimi keçirilib.

11:27

Mərasimdə mərhumun yaxınları, Səhiyyə Nazirliyi, TƏBİB rəhbərliyi, dövlət və ictimai xadimlər, şəhər sakinləri iştirak edirlər.

Xatırladaq ki, TƏBİB də sabiq səhiyyə nazirinin vəfatı ilə bağlı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, sabiq səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyevlə əlaqədar 03.10.2025-ci il tarixində saat 17:30 radələrində Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə müraciət daxil olub.

Çağırış ünvanına dərhal təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən sabiq nazirin həkiməqədər ölüm faktı qeydə alınıb.

Qeyd edək ki, Oqtay Şirəliyev 1950-ci il avqustun 2-də Bakı şəhərində həkim ailəsində anadan olub.

O, Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2005-ci il oktyabrın 20-də səhiyyə naziri təyin olunub, 2021-ci il aprelin 23-dək bu vəzifədə çalışıb.

O. Şirəliyev 2015-ci il avqustun 12-də səhiyyənin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunub.

