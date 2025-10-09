“Xiaomi” brendi “Xiaomi 15T” seriyasını təqdim edir: üstün optika, qabaqcıl texnologiyalar və flaqman dizaynının ahəngi - FOTO
Münhen, Almaniya, 24 sentyabr 2025-ci il - Bu gün Münhen şəhərində keçirilən qlobal təqdimatda “Xiaomi” brendi özünün ən yeni flaqman xəttini - “Xiaomi 15T” və “Xiaomi 15T Pro”nun daxil olduğu “Xiaomi 15T” seriyasını təqdim edib.
T seriyasının təkamülündə yeni mərhələnin ifadəsi olan bu yeni məhsul müasir trendi müəyyən edənlər üçün güclü kameralar və innovativ texnologiyaları, eləcə də mobil fotoqrafiyanın ən yüksək səviyyəsini, qabaqcıl mühəndislik həllərini və zərif dizaynı təcəssüm etdirir.
Yeni səviyyəli çəkiliş üçün cəlbedici optika
“Xiaomi 15T” seriyası, ən yüksək keyfiyyətli görüntülər əldə etmək üçün “Leica” ilə birgə yaradılmış qabaqcıl üç kameralı sistemlə təchiz edilib. “Xiaomi 15T” seriyasına əsas, ultrageniş bucaqlı və telefoto kameraları quraşdırılıb, “Xiaomi 15T Pro” modeli isə əsas, ultrageniş bucaqlı və 5 qat periskopik optik zumlu, təkmilləşdirilmiş “Leica 5x” teleobyektiv ilə təchiz edilib. Hər iki kamera sistemi müxtəlif çəkiliş şəraitlərində cəlbedici nəticələri təmin edir. Universal kadr kompozisiyası üçün hər iki model seçimə görə bir neçə fokus məsafəsi təklif edir. “Xiaomi 15T Pro” kamerası 15 mm-dən 230 mm-ə qədər, “Xiaomi 15T” isə 15 mm-dən 92 mm-ə qədər diapazonu əhatə edir. Bu, eyni rahatlıqla həm geniş panoramaları, həm də iri planları qüsursuz detallaşma ilə çəkməyə imkan verir.
50 MP-lik əsas kamera baza versiyasında ƒ/1.7 və “Pro” versiyasında isə müstəsna detallaşmanı təmin edən ƒ/1.62 diafraqmalı “Leica Summilux” optik obyektivi ilə təchiz edilib. Kamera parlaq rəngləri ötürür və zəif işıqlandırma şəraitində belə yüksək kontrastı təmin edir. “Pro” modeli yüksək keyfiyyətli “Light Fusion 900” sensoru ilə təchiz edilib. Onun 13.5 EV dinamik diapazonu təsvir aydınlığını və rəng dəqiqliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa imkan verir.
T seriyasında ilk dəfə olaraq periskoplu qabaqcıl “Leica” teleobyektivi “Xiaomi 15T Pro” modelində yer alıb. Bu obyektiv cəlbedici 5x optik böyüməni, optik səviyyəli 10x zum böyüməsini və 20x-dək ultrazumu təmin edir. Bu funksiya geniş mənzərələrdən uzaq obyektlərin detallı şəkillərinə qədər müxtəlif formatlarda fotolar çəkməyə imkan verir. Hər iki model həmçinin aydın selfi və videozənglər üçün 32 meqapikselli ön kamera ilə təchiz edilib.
Kameraların aparat hissəsini yeni nəsil Xiaomi AISP 2.0 hesablama fotoqrafiya platforması tamamlayır. PortraitLM 2.0 və ColorLM 2.0 funksiyaları sayəsində Xiaomi AISP 2.0 avtomatik olaraq təsvirlərin keyfiyyətini yaxşılaşdırır, dərinlik qavrayışını, ton diapazonunu və rəng ötürülməsi dəqiqliyini artırır. Nəticədə, fotoşəkillər minimum post-emal prosesi keçməklə daha təbii və canlı alınır. Bu funksiya həm baza, həm də “Pro” versiyasında mövcuddur.
Bu, xüsusilə də “Geniş” və “Qabarcıqlar” kimi yeni boke effektləri əlavə etməklə, əvvəlki nəslin portret imkanlarını inkişaf etdirən “Master Portrait” rejimi üçün faydalıdır. Bundan əlavə, istifadəçilər aperturanı və fokus məsafəsini fərdi olaraq tənzimləyə bilərlər. Spontan anları çəkmək üçün “Leica” küçə fotoqrafiyası rejimi idealdır. Bu, kiliddə olan ekrandan birbaşa "Kamera" tətbiqini işə salaraq dərhal şəkil çəkməyə imkan verir. İstifadəçi əfsanəvi 28 mm, 35 mm, 50 mm, 75 mm fokus məsafələrindən və eksklüziv olaraq “Xiaomi 15T Pro” modelində uzaq planlar üçün nəzərdə tutulmuş 135 mm məsafəsindən yararlanmaq imkanı əldə edir.
Videoçəkilişə gəlincə, “Xiaomi 15T” seriyası xüsusi olaraq məzmun yaradıcıları üçün peşəkar səviyyəli imkanlar təqdim edir. Hər iki model bütün fokus məsafələrində 30 kadr/saniyə sürəti ilə HDR10+ formatında 4K çəkilişi dəstəkləyir, bu da istifadə edilən obyektivdən asılı olmayaraq, parlaqlığı və kontrastı qorumağa imkan verir. “Xiaomi 15T Pro” sərhədləri aşır və hər bir kadra dəqiq nəzarət etməklə kinematoqrafik kliplər yaratmaq üçün əsas kamera ilə 120 kadr/saniyə sürətlə 4K çəkilişini dəstəkləyir. Post-emal prosesi üçün 60 kadr/saniyə yenilənmə tezliyinə malik və LUT parametrli 10-bit loqarifmik profildə 4K çəkilişi nəzərdə tutulub. Bu, videoqraflara rəng korreksiyası üçün çeviklik imkanı təqdim edir.
Fotodan videoçəkilişə qədər “Xiaomi 15T” seriyasının kamera sistemi istər ani anlar, istərsə də dəqiq düşünülmüş kompozisiyalar olsun, idarəetmə rahatlığına və yaddaqalan nəticələrə malik müfəssəl həll təklif edir.
Yeni əməliyyat sistemi ilə fasiləsiz rabitə
Çəkiliş imkanlarından əlavə, “Xiaomi 15T” seriyası mobil rabitədə inqilab edərək istifadəçilərin müxtəlif şəraitlərdə əlaqədə qalma üsuluna yeni nəfəs verir. Bu innovasiyanın əsasında “Xiaomi” cihazları arasında şəbəkəsiz rabitəni təmin edən texnologiya durur ki, bu baxımdan “Xiaomi”nin 15T seriyasının1 yeni tapıntısı olan oflayn əlaqə funksiyasını göstərmək olar. Bu texnologiya, hətta mobil şəbəkə siqnalı və ya Wi-Fi olmadan belə, “Xiaomi 15T Pro” üçün 1.9 km-ə qədər, “Xiaomi 15T” üçün isə 1.3 km-ə qədər məsafədə seriya cihazları arasında birbaşa səs əlaqəsi yaratmağa imkan verir2. Bu funksiya xüsusilə adi şəbəkələrin olmadığı ucqar yerlər üçün faydalı ola bilər.
GPS, Wi-Fi, Bluetooth və mobil şəbəkə siqnallarından istifadə edən “Xiaomi Surge T1S” tüneri “Xiaomi” cihazları arasında daha böyük sabitliyi və adaptivliyi təmin edir. Bu texnologiya, ümumi mobil şəbəkə performansını yaxşılaşdıran və siqnal keyfiyyətini maksimum səviyyəyə çatdırmaq üçün süni intellekt vasitəsilə ağıllı antenna keçiricisindən istifadə edən yüksək performanslı antenna ilə işləyir. Beləliklə, istər striminq, istər naviqasiya, istərsə də oyun olsun, inteqrasiya olunmuş bu sistem sabit və etibarlı bağlantını təmin edir.
Əlaqə texnologiyalarından əlavə, “Xiaomi 15T” seriyası həmçinin ən son “Xiaomi HyperOS 3”3 proqram təminatı ilə təchiz edilib. Bu sistem genişləndirilmiş çoxtapşırıqlılıq imkanları3, tətbiqlərin sürətli işə salınması, eləcə də yeni kilid ekranı üslublarını, divar kağızlarını, ikonaları, vidcetləri və müasir bildiriş dizaynını əhatə edən yenilənmiş interfeys vasitəsilə istifadəçi təcrübəsini yaxşılaşdırmağa yönəlib. Bundan əlavə, daxili qabaqcıl süni intellekt və cihazlar arasında təkmilləşdirilmiş əlaqə sayəsində, istifadəçilər asanlıqla məzmunlar paylaşa və fəaliyyətlərini sinxronlaşdıra biləcəklər. Cihazlar “HyperOS 3” əməliyyat sisteminədək yenilənəcək ilk məhsullardan olacaq3.
Maksimum dərindən qavrama imkanı verən böyük və parlaq ekran
“Xiaomi 15T” seriyası bütün “Xiaomi” smartfonları arasında ən böyük və parlaq ekranla təchiz edilib. Ekran 6,83 düym diaqonala malikdir ki, bu da istər kontent yaradılması, istər oxuma, istərsə də əyləncə prosesində2 tam dərindən qavrama üçün idealdır. 3200 nitə çatan maksimum parlaqlıq səviyyəsi sayəsində ekran aydınlığını və kontrastlığını qoruyub saxlayır, hər bir şəraitdə görünməni təmin edir. 1,5K genişlənmə rəng dolğunluğunu təmin edir ki, bu da fotoşəkillərin, videoların və qrafikaların parlaq və detallı görünməsinə imkan verir.
“Xiaomi 15T Pro” LIPO2 texnologiyası sayəsində mümkün olan hər tərəfdən cəmi 1,5 mm qalınlığa malik ultranazik çərçivələr sayəsində kontent qavrayışını tam yeni səviyyəyə çıxarır. Bu çərçivələr əvvəlki nəsildəkindən 27% daha nazikdir2, bu da "kənardan kənara" displey effekti yaradır və cihazın öz ölçüsünü artırmadan ekranı vizual olaraq böyütməyə imkan verir. “Xiaomi 15 T Pro” modelinin displeyi 144 Hz-ə5 qədər ultrarəvan yenilənmə tezliyini dəstəkləyir ki, bu da skrollinq rahatlığını və daha həssas qarşılıqlı əlaqəni təmin edir. Uzunmüddətli istifadə rahatlığı üçün smartfon tam parlaqlıqda “DC dimming” texnologiyası ilə təchiz edilib.
“Xiaomi 15T”nin ekran yenilənmə tezliyi 120 Hz-ə6 çatır. Görmə qabiliyyətinə əlavə qayğı üçün smartfon 3840 Hz tezlikli PWM-dimming ilə təmin edilib ki, bu da ekran titrəməsini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa imkan verir. Bu, hətta gecə vaxtı və ya zəif işıqlandırma şəraitində belə cihazdan uzunmüddətli istifadəni daha komfortlu edir.
Güc və yüksək performans
Güclü displey üçün üstün daxili komponentlər də az əhəmiyyət kəsb etmir. “Xiaomi 15T” seriyası yüksək performansı və effektiv soyutma sistemini təmin etməklə müasir istifadəçilərin tələbatına cavab verir. Hər iki model nazik korpusda uzunmüddətli iş üçün 5500 mAs həcmli batareya ilə təchiz olunub. “Xiaomi 15T Pro” həm 90W HyperCharge simli şarjı, həm də 50W HyperCharge7 simsiz şarjı dəstəkləyir. “Xiaomi 15T”, uzunmüddətli gözləmə olmadan sürətli şarj üçün 67W HyperCharge ilə təchiz edilib8. Bundan əlavə, batareya uzunmüddətli istifadə üçün nəzərdə tutulub: o, 1600 şarj dövründən sonra belə həcmin 80%-ə qədərini saxlayır2. Şarj tam bitibsə, cihaz şarj cihazına qoşulduqdan sonra 4 saniyədən az müddətdə işə düşə bilir2.
“Xiaomi 15T Pro” 3 nm texnoloji prosesi əsasında hazırlanmış MediaTek Dimensity 9400+ çipseti ilə işləyir, “Xiaomi 15T” isə MediaTek Dimensity 8400-Ultra ilə təchiz edilib. Hər iki prosessor əvvəlki nəsillə müqayisədə CPU və GPU performansını yüksəltməklə müxtəlif tapşırıqların rəvan icrasına zəmanət verir2.
Effektiv soyutma sistemi uzunmüddətli istifadə zamanı komfortun təmin edilməsi baxımından mühüm rol oynayır. Bunun üçün “Xiaomi 15T” seriyasında “Xiaomi 3D IceLoop” soyutma sistemi tətbiq olunur. İstiliyi daxili komponentlərdən telefon səthinə yavaş-yavaş ötürən ənənəvi passiv sistemlərdən fərqli olaraq, “Xiaomi 3D IceLoop” buxar və mayeni effektiv şəkildə ayırır və prosessor üçün xüsusi layihələndirilmiş üçölçülü çıxıntını əhatə edir. Bu konstruksiya SoC kimi mərkəzi komponentlərdən istiliyi uzaqlaşdırmağa və onu cihazın səthi boyunca bərabər şəkildə paylaşdırmağa kömək edir. Bunun sayəsində istifadəçilər ən resurs tutumlu tapşırıqları yerinə yetirərkən belə sabit optimal performans və cihazı rahat tutma imkanı əldə edirlər.
Flaqman dizaynı və avtonomluq
Qabaqcıl performans imkanları, “Xiaomi”nin eleqantlığa, davamlılığa və əldə tutma rahatlığına daim can atmasını əks etdirən zərif və premium dizaynda cəmlənib. Bütöv şüşəlifdən hazırlanmış arxa panel və batareya bölməsinin qapağı vahid korpus yaradır, yastı çərçivə isə müasir dizayn prinsiplərinə uyğundur. Azacıq yuvarlaq kənarlar daha estetik görünüş verir və komfortlu tutmanı təmin edir.
“Xiaomi 15T” seriyası həmçinin yüksək möhkəmliyi ilə seçilir. Bu, əvvəlki nəsillə müqayisədə cızılmaya qarşı 100% daha yüksək davamlılığı təmin edən Corning® Gorilla® Glass 7i ekranı ilə başlayır2 və üslubla davamlılığı özündə birləşdirən möhkəm arxa şüşəlifli örtüklə davam edir. Hər iki model IP689 su və toz keçirməzlik sertifikatına malikdir, bu da onlara 3 metrə qədər dərinlikdə şirin suya batmağa davam gətirməyə imkan verir2.
Baza modelindən fərqli olaraq, “Xiaomi 15T Pro” yüksək möhkəmliyə malik 6M13 alüminium ərintidən hazırlanmış çərçivə ilə təchiz edilib ki, bu da düşmələrdən daha yaxşı qorunmanı və daha yaxşı struktur bütövlüyünü təmin edir. Rəng variantlarına Qara, Boz, eləcə də zərif detallara və etibarlılığa dəyər verənlər üçün yaradılmış lüks Mokko qızıl10 rəng daxildir. “Xiaomi 15T” Qara, Boz, həmçinin xüsusi olaraq dəbli və eleqant həllərə üstünlük verənlər üçün hazırlanmış Çəhrayı qızıl10 rənglərində təklif olunur.
Qiymət və əlçatanlıq
“Xiaomi 15T” modeli 9 oktyabrdan etibarən aşağıdakı yaddaş variantında əlçatan olacaq:
• 12 + 512 GB - 1 149,99 AZN
“Xiaomi 15T Pro” modeli 9 oktyabrdan iki yaddaş variantında əlçatan olacaq:
• 12 + 512 GB - 1 549,99 AZN
• 12 + 1024 GB - 1 699,99 AZN
Smartfonlar üç dəbli rəngdə təqdim olunur: Qara, Boz, Çəhrayı qızıl¹⁰. “Xiaomi15T” seriyasına daxil olan smartfonları artıq “Kontakt”, “Baku Electronics”,“İrşad” və “Soliton” mağazalarında əldə edə bilərsiniz.
