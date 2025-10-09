“Mükəmməl dad”ın sirri - VİDEO
Səba brend yenilənməsini elan edir: “Əla keyfiyyətdən mükəmməl dada”.
Azərbaycanın ən çox seçilən toyuq markalarından olan Səba brend yenilənməsini təqdim edir. Yaranan gündən davam edən əla keyfiyyət irsini daha da yüksəldərək, Səba istehsalın hər mərhələsində gücləndirilmiş Keyfiyyətə Nəzarət və təkmilləşdirilmiş soyuq logistika zənciri ilə brend və məhsul təcrübəsini yenidən qurur. Bu dönüşüm brendin yeni “Mükəmməl dad” şüarını həqiqətə çevirir və mükəmməlliyin təsadüfən yaranmadığını bir daha nümayiş etdirir.
Niyə “əla keyfiyyət” indi “Mükəmməl dad” olur?
1) Dəndən boşqabadək dəqiqlik
● Təsdiqlənmiş balanslı yem proqramı - hər partiya üçün qida profili və mənşə izlənməsi;
● Ferma bio-təhlükəsizliyi protokollarına sıx riayət - sağlam quş, təmiz xammal, daha sabit dad.
2) Addım-addım ölçülən proses
● Kəsim və emalda kritik nəzarət nöqtələri (CCP) üzrə gücləndirilmiş monitorinq - hər xətt üçün real vaxt rejimində temperatura nəzarət;
● Partiya üzrə mikrobioloji testlərin davamlı şəkildə həyata keçirilməsi - sensor (dad/tekstura/şirəlik) paneli ilə dad sabitliyinin qiymətləndirməsi;
● Qablaşdırmada oksigen baryerli materiallar və təkmilləşdirilmiş paketləmə texnologiyası - təzəliyin daha uzun saxlanması.
3) Hər gün təzə: soyuq zəncirdə artırılmış intizam
● 0-4°C temperaturda daşınma - avtomobillərdə GPS+Temp logger izlənməsi;
● Regional “cross-dock” mərkəzləri və sübh dalğavari çatdırılma - şəhərdaxili uzaq ünvanlara izotermik funksiyalı kiçik maşınlarla çatdırma;
● Mağaza səviyyəsində son istifadə tarixi daha yaxın olan məhsulların dövriyyəsinə prioritet verilməsi (FEFO prinsipi) və vizual təzəlik protokolları tətbiq olunur.
Halal standartı: GİMDES ilə illərlə təsdiqlənən etibar
Səba istehsalda GİMDES (Türkiyə) halal tələblərinə uyğunluğunu 2014-cü ildən bəri davamlı şəkildə təsdiqləyən və Azərbaycanda GİMDES tərəfindən halal toyuq istehsalı üzrə sertifikat alan yeganə brenddir. Bu akkreditasiya Səba-nın kəsimdən qablaşdırmaya qədər bütün mərhələlərdə şəriət və gigiyena tələblərinə əməl etdiyini rəsmi şəkildə təsdiqləyir. Sertifikatlar müntəzəm yoxlamalar və yeniləmələrlə aktuallığını qoruyur.
İstehlakçı üçün konkret yeniliklər
● Qorunan soyuq zəncir və təkmilləşdirilmiş qablaşdırma - daha təzə məhsul, daha davamlı mükəmməl dad dövrü;
● Daha şəffaf təcrübə - QR ilə partiya məlumatı, saxlanma tövsiyələri;
● Daha rahat əlçatanlıq - Bakı və regionlarda davamlı və sürətli gündəlik çatdırılma axınları, mağazalarda təzəlik protokolları.
İcraçı direktor Abid Əliyev brend yeniləməsini belə şərh edir:
“İllərdir bizi seçən istehlakçılarımız Səba-nın sabit keyfiyyətinə güvənirlər. Bu gün həmin irsi daha da möhkəmlədiririk: proseslərimizi ölçülə bilən standartlarla sərtləşdirir, soyuq zənciri gücləndirir və istehlakçılara vəd etdiyimiz “Mükəmməl dad”ı hər gün süfrələrə çatdırırıq”.