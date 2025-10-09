Əsgərin ölüm faktı üzrə cinayət işi başlanılıb
Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu, əsgər İbrahimli Əli Ramin oğlunun cari il oktyabrın 5-də ölüm faktı əsasında Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən müvafiq baxışlar keçirilib.
Hərbi Prokurorluqdan 1news.az-a verilən məlumata görə, ölüm səbəbinin müəyyən edilməsi məqsədilə ekspertiza təyin olunub, eləcə də digər zəruri prosessual hərəkətlər icra edilib.
Faktla bağlı Hərbi Prokurorluqda cinayət işi başlanılıb, hazırda istintaq davam etdirilir.
