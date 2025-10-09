 Əsgərin ölüm faktı üzrə cinayət işi başlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Əsgərin ölüm faktı üzrə cinayət işi başlanılıb

11:29 - Bu gün
Əsgərin ölüm faktı üzrə cinayət işi başlanılıb

Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu, əsgər İbrahimli Əli Ramin oğlunun cari il oktyabrın 5-də ölüm faktı əsasında Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğunun əməkdaşları tərəfindən müvafiq baxışlar keçirilib.

Hərbi Prokurorluqdan 1news.az-a verilən məlumata görə, ölüm səbəbinin müəyyən edilməsi məqsədilə ekspertiza təyin olunub, eləcə də digər zəruri prosessual hərəkətlər icra edilib.

Faktla bağlı Hərbi Prokurorluqda cinayət işi başlanılıb, hazırda istintaq davam etdirilir.

Paylaş:
93

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Tacikistanda səfərdədir

Siyasət

Əli Nağıyev: Ağdərədə kütləvi məzarlıqda 10-dan çox Azərbaycan hərbçisinə aid meyit qalıqları müəyyən edilib

Siyasət

İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər problemi ilə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

Bakıda itkin düşmüş şəxslər problemi ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilir

Cəmiyyət

Narkotikin təsiri altında sərnişin avtobusu sürən şəxs həbs olunub - VİDEO

Türkiyə rəsmisi: İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı Azərbaycanda müzakirə xüsusi məna daşıyır

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

DİN: Ötən gün 23,5 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Bazar gününə gözlənilən hava proqnozu

Ötən gün qanunsuz silah-sursat aşkar edilib

Cəbrayıl şəhərinin azad olunmasından 5 il ötür

Yol polisi sürücülərə müraciət ünvanlayıb

Son xəbərlər

Narkotikin təsiri altında sərnişin avtobusu sürən şəxs həbs olunub - VİDEO

Bu gün, 14:11

Ukrayna ombudsmanından təklif: Ukrayna və Azərbaycan itkin düşmüş şəxslərlə bağlı işçi qrupu yaratsın

Bu gün, 13:39

Türkiyə rəsmisi: İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı Azərbaycanda müzakirə xüsusi məna daşıyır

Bu gün, 13:25

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:47

Xorvatiyanın sabiq prezidenti: Azərbaycanın bu sahədə gördüyü işlər Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyə mühüm töhfə verir

Bu gün, 12:03

İlham Əliyev Tacikistanda səfərdədir

Bu gün, 11:48

DİN: Ötən gün 23,5 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb

Bu gün, 11:45

Əsgərin ölüm faktı üzrə cinayət işi başlanılıb

Bu gün, 11:29

Sabah Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə pensiyalar ödəniləcək

Bu gün, 11:05

Katrin Bomberger: Vaşinqton Bəyannaməsi itkin düşmüş şəxslərin talelərinin müəyyənləşdirilməsində əhəmiyyətlidir

Bu gün, 10:49

Bakıda sərxoş sürücü həbs edilib

Bu gün, 10:35

Əli Nağıyev: Ağdərədə kütləvi məzarlıqda 10-dan çox Azərbaycan hərbçisinə aid meyit qalıqları müəyyən edilib

Bu gün, 10:23

DTX sədri: Dövlət Komissiyasında 3 min 990 nəfər itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınıb

Bu gün, 10:19

Əli Nağıyev: Bu, Azərbaycanın İtkin düşmüş şəxslər məsələsinjn həllinə önəm verdiyini bir daha təsdiq edir

Bu gün, 10:17

Xankəndidə qanunsuz silah əldə edən kürəkən, qayınata və qayın saxlanılıb

Bu gün, 10:09

İlham Əliyev itkin düşmüş şəxslər problemi ilə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 09:55

Bakıda itkin düşmüş şəxslər problemi ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilir

Bu gün, 09:44

Bakı metrosunda qatarların hərəkəti ləngiyib

Bu gün, 09:41

Xaçmazda müəllim dəm qazından boğularaq ölüb

Bu gün, 09:34

“Mükəmməl dad”ın sirri - VİDEO

Bu gün, 09:33
Bütün xəbərlər