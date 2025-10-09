DİN: Ötən gün 23,5 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb
Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində oktyabrın 8-də ümumi çəkisi 23,5 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb.
Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir.
Həmçinin qeyd edilib ki, oktyabrın 8-də paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 4 qumbara, 1 patron darağı və müxtəlif çaplı 103 ədəd patron da aşkar edilərək götürülüb.
