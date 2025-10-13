 Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

12:40 - Bu gün
Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

Oktyabrın 14-də Azərbaycanda bəzi yerlərdə yağış yağacaq.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 13-dən 14-nə keçən gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var.

Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 15-17, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 80-85 %, gündüz 55-65 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər Böyük Qafqazın bəzi şərq rayonlarında qısamüddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 21-26, dağlarda gecə 0-5, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.

Paylaş:
70

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edir

Mədəniyyət

Şair Əlisəmid Kür Salyanda dəfn edilib - YENİLƏNİB

Rəsmi

Prezident bir qrup dəmir yolu işçisini təltif edib

Siyasət

Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

İrandan Azərbaycana PUA ilə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

Nərimanov rayonunda ərzaq mağazasında yoxlama - Nöqsanlar aşkarlandı

Bu gün Azərbaycan dəmir yolu işçilərinin peşə bayramıdır

Motosiklet və mopedlə yük aparmaq qadağan edilir

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

“Wolt” yeni “Packages” funksiyanı təqdim edir: indi əşyaları yemək sifarişi qədər asan göndərə bilərsiniz!

Mina və partlamamış hərbi sursatlar probleminə dair qrant müsabiqələri elan olunur

​​​​​​​“Xiaomi” brendi “Xiaomi 15T” seriyasını təqdim edir: üstün optika, qabaqcıl texnologiyalar və flaqman dizaynının ahəngi - FOTO

Bakıda qrip əleyhinə peyvəndlənmə prosesinə başlanılıb - ÜNVANLAR

Son xəbərlər

İrandan Azərbaycana PUA ilə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

Bu gün, 15:09

İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edir

Bu gün, 14:35

Nərimanov rayonunda ərzaq mağazasında yoxlama - Nöqsanlar aşkarlandı

Bu gün, 13:58

Bu gün Azərbaycan dəmir yolu işçilərinin peşə bayramıdır

Bu gün, 13:40

Şair Əlisəmid Kür Salyanda dəfn edilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:19

Motosiklet və mopedlə yük aparmaq qadağan edilir

Bu gün, 13:17

Azərbaycanda moped idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsi tələb olunacaq

Bu gün, 13:09

Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

Bu gün, 12:40

Prezident bir qrup dəmir yolu işçisini təltif edib

Bu gün, 12:31

AQTA: Hacıqabulda “Orxan” kafesində normativ tələblər pozulub

Bu gün, 12:27

Xocavənddə odlu silah-sursat satmaq istəyən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 12:14

Tovuzda bacı qardaşını döydü, dişlərini qırdı

Bu gün, 11:53

AZAL donanmasını yeniləməyə davam edir: cari ildə ikinci yeni “Airbus A320neo” Bakıya gəldi

Bu gün, 11:19

Bakıda 16 yaşlının qətl törətməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 10:57

Şahin Seyidzadə: İlham Əliyev Düşənbə çıxışı MDB məkanında münasibətlərinin inkişafı üçün mühüm mesajlar verdi

Bu gün, 10:52

Son iki gün ərzində bu qədər qanunsuz silah-sursat aşkarlanıb

Bu gün, 10:31

FHN: Ötən həftə 41 nəfər xilas edilib - VİDEO

Bu gün, 09:54

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Bu gün, 09:22

Qəbələdə avtomobil qadını vuraraq öldürüb

Bu gün, 09:07

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:52
Bütün xəbərlər