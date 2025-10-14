 Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

08:49 - Bu gün
Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

2. Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

3. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

4. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

5. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

6. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

7. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

8. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

9. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

10. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

11. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

12. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

13. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

14. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

15. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq müşahidə olunur.

Paylaş:
37

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edir

Mədəniyyət

Şair Əlisəmid Kür Salyanda dəfn edilib - YENİLƏNİB

Rəsmi

Prezident bir qrup dəmir yolu işçisini təltif edib

Siyasət

Azərbaycan və Pakistan XİN başçıları Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Tərtərdə məktəbdə 11-ci sinif şagirdi sinif yoldaşının valideyni tərəfindən döyülüb

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

PR Forum 2025: Brend Etibarı və Dezinformasiyaya Qarşı Müasir PR Strategiyaları Müzakirə Edildi

Türkiyənin görməli olduğunuz ən gözəl yerləri - FOTO

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

“Silk Way AFEZCO” və “ExecuJet” tərəfdaşlıq elan edir

Polisə silahlı müqavimət göstərən şübhəli zərərsizləşdirilib saxlanıldı

Bankçılıqda yeni dövr: bütün hesab məlumatları eyni tətbiqdə!

Qaradağdakı palçıq vulkanında püskürmə baş verib - VİDEO

Son xəbərlər

Azərbaycan neftinin qiyməti azalıb

Bu gün, 09:53

Sahibə Qafarova Pakistan Senatının sədri ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 09:33

Tərtərdə məktəbdə 11-ci sinif şagirdi sinif yoldaşının valideyni tərəfindən döyülüb

Bu gün, 09:24

Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

Bu gün, 09:03

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:49

PR Forum 2025: Brend Etibarı və Dezinformasiyaya Qarşı Müasir PR Strategiyaları Müzakirə Edildi

13 / 10 / 2025, 20:10

Türkiyənin görməli olduğunuz ən gözəl yerləri - FOTO

13 / 10 / 2025, 17:51

Gümüşün qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

13 / 10 / 2025, 17:47

Küləkli və yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

13 / 10 / 2025, 17:31

Müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesinin müsahibə mərhələsinin nəticələri açıqlandı

13 / 10 / 2025, 17:03

Mədəniyyət Nazirliyi Ənvər Həsənovun ailəsinin şikayətinə aydınlıq gətirib

13 / 10 / 2025, 16:41

Bu marşrut üzrə avtobuslar yenilənir

13 / 10 / 2025, 16:13

Magistral yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

13 / 10 / 2025, 15:52

İrandan Azərbaycana PUA ilə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

13 / 10 / 2025, 15:09

İlham Əliyev Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edir

13 / 10 / 2025, 14:35

Nərimanov rayonunda ərzaq mağazasında yoxlama - Nöqsanlar aşkarlandı

13 / 10 / 2025, 13:58

Bu gün Azərbaycan dəmir yolu işçilərinin peşə bayramıdır

13 / 10 / 2025, 13:40

Şair Əlisəmid Kür Salyanda dəfn edilib - YENİLƏNİB

13 / 10 / 2025, 13:19

Motosiklet və mopedlə yük aparmaq qadağan edilir

13 / 10 / 2025, 13:17

Azərbaycanda moped idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsi tələb olunacaq

13 / 10 / 2025, 13:09
Bütün xəbərlər