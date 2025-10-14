 Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

12:25 - Bu gün
Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bakıda və Abşeron yarımadasında oktybarın 14-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi axşam şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 20-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 764 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 80-85 %, gündüz 60-65 % olacaq.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi şərq rayonlarında qısamüddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz 19-24, dağlarda gecə 0-4, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq.

Paylaş:
90

Aktual

Rəsmi

Prezident İİB ilə Anlaşma Memorandumunu təsdiq edib

Rəsmi

Dövlət Başçısı Kiqali Düzəlişini təsdiqləyib

Müsahibə

“Gəncliyimdə qızlara şeir yazırdım, amma sonradan sədaqəti təbliğ etdim” - Xalq şairindən səmimi etiraf - VİDEOMÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Xocalının Təzəbinə kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Unibank 2025-ci il üçüncü rübün maliyyə nəticələrini açıqlayıb - FOTO

Son 8 ayda ölüm sayı açıqlanıb

Kapital Bank 2025-ci ilin III rübü üzrə maliyyə nəticələrini elan edib

ABB kənd təsərrüfatı sektoru ilə bağlı hesabat təqdim etdi

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Bakıda qrip əleyhinə peyvəndlənmə prosesinə başlanılıb - ÜNVANLAR

“Silk Way AFEZCO” və “ExecuJet” tərəfdaşlıq elan edir

Bərdədə iki avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Son xəbərlər

Unibank 2025-ci il üçüncü rübün maliyyə nəticələrini açıqlayıb - FOTO

Bu gün, 16:45

Prezident İİB ilə Anlaşma Memorandumunu təsdiq edib

Bu gün, 16:27

Dövlət Başçısı Kiqali Düzəlişini təsdiqləyib

Bu gün, 16:25

“Gəncliyimdə qızlara şeir yazırdım, amma sonradan sədaqəti təbliğ etdim” - Xalq şairindən səmimi etiraf - VİDEOMÜSAHİBƏ

Bu gün, 16:00

Son 8 ayda ölüm sayı açıqlanıb

Bu gün, 15:56

Sevinc Fətəliyeva: “Yaxın Şərq üzrə Sülh Sammiti ən mühüm beynəlxalq hadisələrdən biri kimi tarixə düşdü”

Bu gün, 15:35

Kapital Bank 2025-ci ilin III rübü üzrə maliyyə nəticələrini elan edib

Bu gün, 15:22

ABB kənd təsərrüfatı sektoru ilə bağlı hesabat təqdim etdi

Bu gün, 15:18

Azercell-in dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən “Azərbaycan Uşaq Qaynar Xətti”nə 2025-ci ilin 3-cü rübündə 1600-ə yaxın müraciət daxil olub

Bu gün, 15:18

Mastercard və Göygöl Şərab Zavodu “Priceless” təcrübəsini yenidən Azərbaycana gətirdi - FOTO

Bu gün, 15:07

Bərdədə “Aristokrat” restoranında nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 15:00

Növbəti köç karvanı Xocalının Təzəbinə kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:53

İrandan Astaraya PUA ilə göndərilən narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 13:43

Azərbaycan və Tacikistan ədliyyə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

Bu gün, 13:17

30-cu Yubiley Xəzər İnşaat Həftəsinin açılış mərasimi baş tutdu

Bu gün, 12:42

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:25

Çalışdıqları şirkətdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 12:03

Bakıda qadın evdə doğuş edib

Bu gün, 11:49

Prezident “Rebuild Karabakh” sərgisinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 11:35

30-cu Yubiley Xəzər İnşaat Həftəsi

Bu gün, 11:29
Bütün xəbərlər