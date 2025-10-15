 Müasir qida əlavələrinin Qadın sağlamlığında rolu | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Müasir qida əlavələrinin Qadın sağlamlığında rolu

12:00 - Bu gün
Müasir qida əlavələrinin Qadın sağlamlığında rolu

Parlaq yaşamaq istəyən hər kəs üçün qapılarını açan və qadın sağlamlığı, hormonal balans və orqanizmin ümumi funksionallığı hər zaman diqqət mərkəzində saxlayan Siberian Wellness şirkəti müasir tibbi və bioloji elmlərin yeniliklərini təqdim edir.

Şirkət, son illərdə aparılan araşdırmalara əsasən düzgün seçilmiş qida əlavələri qadınlarda həm profilaktik, həm də dəstək rolunun artdığını vurğulayıb. Şirkətin kliniki əsaslandırılmış komponentlərlə zəngin Xronolong, Hyaluron turşusu, Essential Vitamins, Dəmir kompleksi kimi məhsulları artıq sağlamlıq rəfinə əlavə edilmişdir.

Antioksidant müdafiə və hormonal balanslı Xronolong

Tərkibindəki güclü antioksidant kompleksi ilə hüceyrələrin oksidativ stressə qarşı müdafiəsini gücləndirən Xronolong məhsulu bioloji qocalma proseslərini yavaşlatmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Antioksidantlar qadınlarda hormonal balansın qorunmasında, enerji mübadiləsinin yaxşılaşmasında və ümumi həyat keyfiyyətinin yüksəlməsində mühüm rol oynayır.

Dərinin elastikliyi və nəmləndirilməsi üçün Hyaluron turşusu

Dermatologiya və ginekologiyada qadın sağlamlığını dəstəkləyən mühüm vasitələrdən biri hesab olunan Hyaluron turşusu dərinin dərin qatlarında nəmi saxlayaraq onun elastikliyini artırır. Hormonal dəyişikliklər fonunda yaranan quruluq, qırışlar və elastiklik itkisi Hyaluron turşusunun dəstəyi ilə əhəmiyyətli dərəcədə azaldıla bilər.

Beauty Vitals: Hüceyrə enerjisi və gözəllik iliksiri Essential Vitamins

Enerji istehsalında birbaşa iştirak edən Beauty Vitals kompleksi Koenzim Q10, fol turşusu və taurin qadınlarda saç və dəri sağlamlığını qorumağa kömək edir. Eyni zamanda, qocalma əleyhinə təsirləri sayəsində orqanizmdə metabolik proseslərin sabitləşməsini təmin edir.

Anemiya və immun sistemin gücləndirilməsi üçün Dəmir kompleksi

Yorğunluğun azalmasına, qan göstəricilərinin normallaşmasına və immun sisteminin güclənməsinə töhfə verən dəmir kompleksi fol turşusu və B12 vitamini ilə zəngindir. Bu kompleks qadınlarda xüsusilədə menstruasiya dövründə tez-tez rast gəlinən anemiyanın profilaktikasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Qadın sağlamlığının qorunması çoxşaxəli yanaşma tələb edən prosesdir. Hormonal balans, dəri sağlamlığı, enerji metabolizmi və qan dövranı bu yanaşmanın əsas elementləridir. Siberian Wellness olaraq təqdim etdiyimiz məhsullar qadının həyat keyfiyyətini yüksəltmək üçün elmi əsaslara söykənən effektiv həll yollarıdır. Qadın enerjisini və sağlamlığını qorumaqda maraqlı olanlar Siberian Wellness məhsulları ilə daha yaxından tanış olmaq və sifariş üçün https://az.siberianhealth.com/az/ saytına daxil ola bilərlər.

Qeyd edək ki, Siberian Welnnes Asiyadan ABŞ -a qədər 60-dan çox ölkədə fəaliyyət göstərən şirkət 29 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Şirkətin dünya bazarında ümumilikdə 300-dən çox məhsul ilə tanınmaqdadır. Şirkətin təqdim etdiyi sağlamlıq, gözəllik və aktiv həyat üçün nəzərdə tutulan məhsulları 50-dən çox mükafata layiq görülmüşdür.

Reklam hüququnda

Paylaş:
70

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrini qəbul edib - YENİLƏNİB

Rəsmi

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin işçilərinin say həddi artırılıb

Rəsmi

İlham Əliyev MDB dövlətləri ilə səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq barədə Sazişi təsdiqləyib

Siyasət

Prezident III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

Yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - XƏBƏRDARLIQ

Zərdabda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

Samuxda teplovoz yanıb - YENİLƏNİB

DTX və DSX İranla sərhəddə əməliyyat keçirib, bir nəfər tutulub

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

“Azerconnect Group” regionun ən böyük kibertəhlükəsizlik tədbirinə dəstək oldu - FOTO

Bakıda qrip əleyhinə peyvəndlənmə prosesinə başlanılıb - ÜNVANLAR

Qaradağdakı palçıq vulkanında püskürmə baş verib - VİDEO

Son xəbərlər

Yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:56

Zərdabda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

Bu gün, 16:45

Samuxda teplovoz yanıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:17

İlham Əliyev ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrini qəbul edib - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:54

DTX və DSX İranla sərhəddə əməliyyat keçirib, bir nəfər tutulub

Bu gün, 15:51

Xalq artisti Ramiz Quliyev II Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq

Bu gün, 15:47

Bakalavr təhsili olan zabitlərin ehtiyata buraxılma qaydalarına dəyişiklik edilir

Bu gün, 15:28

Cəzaçəkmə müəssisəsinə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

Bu gün, 14:08

Sumqayıt və Ucarda oğurluqlar edən dəstə üzvləri saxlanılıb

Bu gün, 13:56

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin işçilərinin say həddi artırılıb

Bu gün, 13:35

Dövlət Başçısı: Üçüncü Milli Şəhərsalma Forumunun Xankəndidə keçirilməsi xüsusi məna daşıyır

Bu gün, 13:19

İlham Əliyev MDB dövlətləri ilə səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq barədə Sazişi təsdiqləyib

Bu gün, 13:18

Prezident III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 13:17

Azərbaycanla Braziliya arasında təhsil üzrə Saziş təsdiq edilib - FƏRMAN

Bu gün, 13:12

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:05

Bu küçədə içməli su və kanalizasiya xətləri yenilənir - VİDEO

Bu gün, 13:03

İrandan Azərbaycana PUA vasitəsilə narkotik tərkibli həblərin keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 12:43

Xırdalanda gəncin qətlə yetirilməsi faktı üzrə cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:19

Müasir qida əlavələrinin Qadın sağlamlığında rolu

Bu gün, 12:00

Yelo Bank 3-cü rübü də mənfəətlə başa vurub

Bu gün, 11:27
Bütün xəbərlər