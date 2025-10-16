 Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

08:43 - Bu gün
Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

2. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

3. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

4. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

5. Ziya Bünyadov prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

6. Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

7. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

8. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

9. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

10. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

11. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

12. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

13. Dilarə Əliyeva küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

14. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

15. Niyazi küçəsi, "Azneft" dairəsi istiqamətində;

16. Zərifə Əliyeva küçəsində sıxlıq müşahidə olunur.

Paylaş:
40

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrini qəbul edib - YENİLƏNİB

Rəsmi

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin işçilərinin say həddi artırılıb

Rəsmi

İlham Əliyev MDB dövlətləri ilə səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq barədə Sazişi təsdiqləyib

Siyasət

Prezident III Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Cəmiyyət

İki gün öncə qəzada yaralanan qadın həyatını itirib

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

İran gəmiləri Azərbaycana gəlib, Xəzərdə birgə təlim olacaq - FOTO

“Qarabağın dirçəlişi müasir kommunikasiya və hekayəçilik müstəvisində” mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib - FOTO

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Qaradağda palçıq vulkanının aktivliyi dayanıb

Bakıda qrip əleyhinə peyvəndlənmə prosesinə başlanılıb - ÜNVANLAR

Ramil Həsən deputat fəaliyyətini dayandıracaq

“Wolt” yeni “Packages” funksiyanı təqdim edir: indi əşyaları yemək sifarişi qədər asan göndərə bilərsiniz!

Son xəbərlər

İki gün öncə qəzada yaralanan qadın həyatını itirib

Bu gün, 09:20

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 250 dolları ötüb

Bu gün, 08:57

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:43

İran gəmiləri Azərbaycana gəlib, Xəzərdə birgə təlim olacaq - FOTO

15 / 10 / 2025, 17:50

“Qarabağın dirçəlişi müasir kommunikasiya və hekayəçilik müstəvisində” mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib - FOTO

15 / 10 / 2025, 17:36

Dünya idmançıları yenidən Kapadokyada toplanır

15 / 10 / 2025, 17:31

Xankəndidə ucalan bayrağımız - Azərbaycanın suverenliyi və tarixi ədalətin bərpası

15 / 10 / 2025, 17:29

Sabah bəzi ərazilərdə qaz kəsiləcək

15 / 10 / 2025, 17:26

Yağış yağacaq, şimşək çaxacaq - XƏBƏRDARLIQ

15 / 10 / 2025, 16:56

Zərdabda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

15 / 10 / 2025, 16:45

Samuxda teplovoz yanıb - YENİLƏNİB

15 / 10 / 2025, 16:17

İlham Əliyev ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrini qəbul edib - YENİLƏNİB

15 / 10 / 2025, 15:54

DTX və DSX İranla sərhəddə əməliyyat keçirib, bir nəfər tutulub

15 / 10 / 2025, 15:51

Xalq artisti Ramiz Quliyev II Fəxri xiyabanda dəfn olunacaq

15 / 10 / 2025, 15:47

Bakalavr təhsili olan zabitlərin ehtiyata buraxılma qaydalarına dəyişiklik edilir

15 / 10 / 2025, 15:28

Cəzaçəkmə müəssisəsinə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb - FOTO

15 / 10 / 2025, 14:08

Sumqayıt və Ucarda oğurluqlar edən dəstə üzvləri saxlanılıb

15 / 10 / 2025, 13:56

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin işçilərinin say həddi artırılıb

15 / 10 / 2025, 13:35

Dövlət Başçısı: Üçüncü Milli Şəhərsalma Forumunun Xankəndidə keçirilməsi xüsusi məna daşıyır

15 / 10 / 2025, 13:19

İlham Əliyev MDB dövlətləri ilə səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq barədə Sazişi təsdiqləyib

15 / 10 / 2025, 13:18
Bütün xəbərlər