 Beyləqanda 13 yaşlı qız səhvən sirkə içib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Beyləqanda 13 yaşlı qız səhvən sirkə içib

16:22 - Bu gün
Beyləqanda 13 yaşlı qız səhvən sirkə içib

Beyləqanda 13 yaşlı qız sirkə turşusundan zəhərlənib.

1news.az-ın “Qafqazinfo”ya istinadən xəbərinə görə, G.Quluzadə səhvən sirkə turşusu içib. Ailə üzvləri dərhal onu Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırıblar.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

TƏBİB-dən sorğumuza cavab olaraq bildirilib ki, hadisə bu gün saat 08:00 radələrində baş verib. Zəhərlənmə şübhəsi ilə 1 nəfər azyaşlı (qadın) Beyləqan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına hospitalizasiya olunub.

2012-ci il təvəllüdlü şəxsə dəqiqləşdirilməmiş yeyici maddələrin toksik təsiri diaqnozu təyin olunub.

Pasiyent ixtisaslı tibbi yardımın göstərilməsi üçün Bakıda Respublika Toksikologiya Mərkəzinə təxliyə olunub.

Paylaş:
54

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Asiya Siyasi Partiyaları Beynəlxalq Konfransı Asiya Mədəniyyət Şurasının 4-cü iclasının iştirakçılarına müraciət ...

Cəmiyyət

Yasamalda baş verən silahlı insidentlə bağlı iki nəfər saxlanılıb

Cəmiyyət

Qanunsuz olaraq orden və medallar hazırlayaraq çoxsaylı şəxslərə təqdim etmiş qeyri-hökumət təşkilatlarının vəzifəli şəxsləri ...

Siyasət

Ermənistanın Gəncədə törətdiyi növbəti terrordan beş il ötür

Cəmiyyət

Bu şərab evində nöqsanlar aşkarlanıb

Paytaxtın bu ərazilərində minib-düşmə yeri yaradılıb

Mədəniyyət və təhsil sahələrinin inteqrasiyasına dair müzakirə aparılıb

Şabranda ər arvadını bıçaqladı

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Qəbələdə yolu keçən iki qadını maşın vurdu

Qaradağdakı palçıq vulkanında püskürmə baş verib - VİDEO

General Rasim Əliyev vəfat etdi

“ADV Production”nun icraçı direktoru : "Köhnə tipli reklam qurğularının istifadəsi dövrü başa çatdı"

Son xəbərlər

Bu şərab evində nöqsanlar aşkarlanıb

Bu gün, 17:48

Paytaxtın bu ərazilərində minib-düşmə yeri yaradılıb

Bu gün, 17:38

Mədəniyyət və təhsil sahələrinin inteqrasiyasına dair müzakirə aparılıb

Bu gün, 17:10

Şabranda ər arvadını bıçaqladı

Bu gün, 16:40

Beyləqanda 13 yaşlı qız səhvən sirkə içib

Bu gün, 16:22

Azərbaycanda 35 yaşlı kişi tibbi müayinə zamanı həyatını dəyişəcək həqiqəti öyrənib - Oğlu qardaşı imiş

Bu gün, 15:54

Nazirlik Azərbaycanda pensiya yaşı ilə bağlı məlumat yaydı

Bu gün, 15:30

Dünya şöhrətli azərbaycanlı alim, professor Rafiq Mehdiyev vəfat edib

Bu gün, 15:13

Prezident: Azərbaycan tarix boyu müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu unikal bir məkan olub

Bu gün, 14:38

İlham Əliyev Asiya Siyasi Partiyaları Beynəlxalq Konfransı Asiya Mədəniyyət Şurasının 4-cü iclasının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 14:12

EY İlin İş Adamı 2026 müsabiqəsinə ərizə qəbulu başlayıb

Bu gün, 13:41

Regionlarda idmanın inkişafı üçün sosial tərəfdaşlıq: Qırmızı Ürəklər Fondu və Cüdo Federasiyası əməkdaşlığa başladı

Bu gün, 13:37

Göyçayda avtomobil su kanalına düşüb

Bu gün, 13:06

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:37

Naftalanda Sağlamlığın Etibarlı Ünvanı — Gashalti Health Hotel - FOTO

Bu gün, 12:00

Yasamalda baş verən silahlı insidentlə bağlı iki nəfər saxlanılıb

Bu gün, 11:51

Abşeron rayonunda soyğunçuluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 11:44

Qanunsuz olaraq orden və medallar hazırlayaraq çoxsaylı şəxslərə təqdim etmiş qeyri-hökumət təşkilatlarının vəzifəli şəxsləri cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər

Bu gün, 11:33

Azərbaycan neftinin qiyməti 64 dollardan aşağı enib

Bu gün, 11:04

Kamaləddin Qafarov: “Gənclərin öz doğma torpaqlarına qayıtmaları qürurverici haldır”

Bu gün, 10:49
Bütün xəbərlər