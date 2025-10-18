 Yol polisi həftəsonu səfərə hazırlaşan sürücülərə müraciət edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Yol polisi həftəsonu səfərə hazırlaşan sürücülərə müraciət edib

10:39 - Bu gün
Yol polisi həftəsonu səfərə hazırlaşan sürücülərə müraciət edib

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi (BDYPİ) həftəsonu səfərə hazırlaşan sürücülərə müraciət edib.

1news.az xəbər verir ki, müraciətdə həftəsonu respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında hərəkət intensivliyinin nəzərəçarpacaq dərəcədə artığı bildirilib:

"Nəqliyyat axınının tənzimlənməsi məqsədilə zəruri tədbirlər görülsə də, təəssüf ki, bəzən sürücülərin tələskənliyi, diqqətsizliyi səbəbindən məhz bu günlərdə daha ağır yol-nəqliyyat hadisələri qeydə alınır. BDYPİ həftəsonu, xüsusilə səfərə hazırlaşan sürücülərə müraciət edərək onları nasaz nəqliyyat vasitələri ilə yola çıxmaqdan çəkinməyə, yorğun, yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməməyə, sürət rejiminə, ötmə və manevretmə zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə, yol və hava şəraitini nəzərdən qaçırmamağa çağırır".

Paylaş:
84

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin “Kazinform” agentliyinə müsahibə verib

Siyasət

Türkiyə XİN Azərbaycanı təbrik edib

Siyasət

Mehriban Əliyeva Azərbaycanın Müqəddəs Taxt-Tacdakı səfirliyinin inzibati ofisinin açılışında iştirak edib

Siyasət

Azərbaycan XİN Müstəqilliyin Bərpası Günü ilə əlaqədar paylaşım edib

Cəmiyyət

Yuxarı Şirvan kanalında bir nəfər batıb

Aktau yaxınlığında AZAL-ın təyyarə qəzasında yaralanan Nurullah Siracov vəfat edib

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bakıda idman zalında 35 yaşlı kişi insult keçirərək ölüb

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda moped idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsi tələb olunacaq

QDF-in təşkilatçılığı ilə “Qarabağın dirçəlişi və Azərbaycanın yeni inkişaf modeli” mövzusunda panel görüşü keçirilib - FOTO

Zəngəzur dəhlizinin xəritəsi hazırlanıb

Növbəti köç karvanı Xocalının Təzəbinə kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Yuxarı Şirvan kanalında bir nəfər batıb

Bu gün, 14:04

Türkiyə XİN Azərbaycanı təbrik edib

Bu gün, 13:33

Aktau yaxınlığında AZAL-ın təyyarə qəzasında yaralanan Nurullah Siracov vəfat edib

Bu gün, 13:19

İlham Əliyevin “Kazinform” agentliyinə müsahibə verib

Bu gün, 12:46

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:26

Mehriban Əliyeva Azərbaycanın Müqəddəs Taxt-Tacdakı səfirliyinin inzibati ofisinin açılışında iştirak edib

Bu gün, 12:18

Bakıda idman zalında 35 yaşlı kişi insult keçirərək ölüb

Bu gün, 12:15

Müdafiə Nazirliyi: Müstəqilliyimiz əbədi, dövlətimiz sarsılmazdır!

Bu gün, 11:46

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4200 dollara düşüb

Bu gün, 11:28

Azərbaycan XİN Müstəqilliyin Bərpası Günü ilə əlaqədar paylaşım edib

Bu gün, 11:03

Yol polisi həftəsonu səfərə hazırlaşan sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 10:39

Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından beş il ötür

Bu gün, 10:25

Ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı hava şəraiti davam edib - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 10:20

Mehriban Əliyeva Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə paylaşım edib

Bu gün, 10:06

Bu gün Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günüdür

Bu gün, 10:03

Daşkəndə uçan təyyarə Bakıya məcburi eniş edib

17 / 10 / 2025, 23:38

İstanbul-Ürgənc reysi ilə uçan təyyarə Bakıda təcili eniş edib

17 / 10 / 2025, 19:30

Bu şərab evində nöqsanlar aşkarlanıb

17 / 10 / 2025, 17:48

Paytaxtın bu ərazilərində minib-düşmə yeri yaradılıb

17 / 10 / 2025, 17:38

Mədəniyyət və təhsil sahələrinin inteqrasiyasına dair müzakirə aparılıb

17 / 10 / 2025, 17:10
Bütün xəbərlər