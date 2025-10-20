 Zəngilanın azad edilməsindən 5 il ötür | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Zəngilanın azad edilməsindən 5 il ötür

09:16 - Bu gün
Zəngilanın azad edilməsindən 5 il ötür

Bu gün Zəngilanın azad edilməsindən beş il ötür.

1news.az "Report"a istinadən xatırladır ki, 2020-ci il oktyabrın 20-də Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev xalqa müraciətində Zəngilan şəhəri və rayonun daha 6 kəndinin - Havalı, Zərnəli, Məmmədbəyli, Həkəri, Şərifan, Muğanlının işğaldan azad olunduğunu açıqlayıb.

Zəngilan döyüşləri İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan Ordusunun qələbəsi ilə nəticələnən ən uğurlu Arazboyu əməliyyatlarından biridir.

Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il dekabrın 25-də və 2021-ci il iyunun 24-də imzaladığı müvafiq sərəncamlara əsasən, bir qrup hərbi qulluqçu "Zəngilanın azad olunmasına görə" medalı ilə təltif edilib. Onlar rayonun işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək şəxsi igidlik və şücaət nümayiş etdirdiklərinə görə təltif olunublar.

Azad olunandan sonra Zəngilanda minatəmizləmə əməliyyatları ilə yanaşı, paralel olaraq yenidənqurma və bərpa işləri də davam etdirilir. Rayon ərazisində infrastrukturun bərpası işləri uğurla həyata keçirilir. Artıq Zəngilana həyat qayıdıb. Məcburi köçkünlərin işğaldan azad olunan ərazilərə qayıdışı məhz bu rayonla başladı. Belə ki, bu il rayonda "ağıllı kənd" konsepsiyası əsasında yenidən salınmış Ağalı kəndinə keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı təmin olundu. Sakinlərin əzəli və əbədi kəndlərinə köçürülməsinə 2022-ci ilin iyulundan başlanılıb və proses hazırda davam etdirilir.

Bundan əlavə, rayon ərazisində ilk hava limanı da inşa edilib. 2022-ci il oktyabrın 20-də Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanının açılış mərasimi olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan açılış mərasimində iştirak ediblər. Artıq Zəngilan aeroportuna Beynəlxalq Hava Limanı statusu verilib. Bu, Azərbaycanın Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda inşa edilən ilk, işğaldan azad olunan ərazilərdə isə ikinci hava limanıdır.

Prezident İlham Əliyevin 2023-cü il iyulun 31-də imzaladığı sərəncama əsasən, hər il oktyabrın 20-də Zəngilan Şəhəri Günü təntənəli şəkildə qeyd edilir.

Qeyd edək ki, Zəngilan rayonu Qarabağın cənubunda, İranla sərhəddə yerləşir. Ərazisi 707 kvadratkilometr olan rayonun əhalisi 45 min (1993-cü ildə 39 min) nəfərdir. Rayon ərazisi Kiçik Qafqaz dağlarının cənub tərəfində Arazboyu hissədə yerləşir. Ərazinin özünəməxsus gözəllikləri, sıldırımlı qayaları, laləli düzləri, göz oxşayan meşələri və kolları var. Ərazisində əsasən mülayim isti iqlim müşahidə edilir. Araz, Oxçuçay, Həkəri və Bəsitçay rayonun ərazisindən axan çaylarıdır. İlin bütün fəsillərində bol sulu olan çaylardan məişət və kənd təsərrüfatından başqa, müxtəlif sahələrdə də istifadə edilirdi. Ərazisində tikinti daşı, əhəng xammalı, qızıl, qara mərmər və s. kimi faydalı qazıntılar var.

Zəngilan rayonu 1993-cü il oktyabrın 30-da Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdi. Rayon işğal edilərkən 1 şəhər, 5 qəsəbə və 79 kənddən ibarət idi. Zəngilanda əkinçiliklə yanaşı, heyvandarlıq da inkişaf etmişdi. Lakin 27 illik işğal nəticəsində Zəngilanın sərvətləri düşmən tərəfindən tar-mar edilib, infrastruktur sıradan çıxarılıb, yaşayış məntəqələri vandalizimə məruz qalıb. Rayon ərazisində olan evlər, tarixi abidələr tamamilə dağıdılıb, ağaclar məhv edilib.

Paylaş:
134

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Qazaxıstana dövlət səfərinə gəlib

Cəmiyyət

Pulkovoda məcburi eniş edən təyyarənin sərnişinləri Bakıya çatıblar - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

ANAMA-nın əməkdaşı Xocavənddə minaya düşüb, ayağı amputasiya edilib

Cəmiyyət

Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!

Cəmiyyət

Sabirabadda erkən nikahla bağlı araşdırma başlanılıb

Azərbaycan Avropa və Asiya arasında mühüm investisiya körpüsünə çevrilir

Bakıda göldən meyit tapılıb

BİAF 2025: Festivalın parlaq Kulminasiyası - FOTO

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda cinayətkarlıq, narkomaniya və təhlükəsiz mühitdə yaşamaq hüququ: rəqəmlərdə

Samuxda teplovoz yanıb - YENİLƏNİB

QDF-in təşkilatçılığı ilə “Qarabağın dirçəlişi və Azərbaycanın yeni inkişaf modeli” mövzusunda panel görüşü keçirilib - FOTO

“ADV Production”nun icraçı direktoru : "Köhnə tipli reklam qurğularının istifadəsi dövrü başa çatdı"

Son xəbərlər

Sabirabadda erkən nikahla bağlı araşdırma başlanılıb

Bu gün, 16:56

İlham Əliyev Qazaxıstana dövlət səfərinə gəlib

Bu gün, 16:35

Azərbaycan Avropa və Asiya arasında mühüm investisiya körpüsünə çevrilir

Bu gün, 16:30

Bakıda göldən meyit tapılıb

Bu gün, 16:23

BİAF 2025: Festivalın parlaq Kulminasiyası - FOTO

Bu gün, 15:57

Bakıda moped oğruları saxlanılıb

Bu gün, 15:42

Hərbi prokuror Müdafiə Nazirliyinin Xüsusi təyinatlıları ilə görüşüb

Bu gün, 15:17

Pulkovoda məcburi eniş edən təyyarənin sərnişinləri Bakıya çatıblar - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:01

ANAMA-nın əməkdaşı Xocavənddə minaya düşüb, ayağı amputasiya edilib

Bu gün, 14:46

Bakıda evdən 15 min manatlıq oğurluq olub

Bu gün, 13:32

Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!

Bu gün, 13:26

DİN qanunsuz saxlanılan odlu silahlarla bağlı əhaliyə çağırış edib

Bu gün, 12:56

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:44

Statistika sahəsində çalışan işçilər təltif edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 12:02

Kartınızı heç kimə verməyin: pulunuzu itirə, cinayətin qurbanı ola bilərsiniz

Bu gün, 11:39

DİM sürücülər üçün növbəti imtahan keçirəcək

Bu gün, 11:22

Sarayda qəbiristanlıqda fəhləni elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

Bu gün, 10:57

Sabah pensiyalar tam ödəniləcək

Bu gün, 10:46

Azercell-in təşəbbüsü ilə yaradılan “Qadın Dəstək Xətti” son 3 ay ərzində 1094 müraciət qeydə alıb

Bu gün, 10:35

Kamaləddin Qafarov: “Zəngilan Böyük Qayıdışın rəmzi, tarixin ədalətinin təntənəsidir”

Bu gün, 10:23
Bütün xəbərlər