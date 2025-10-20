 Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

12:44 - Bu gün
Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Azərbaycanda oktyabrın 21-də arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir.

Bu barədə 1news.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 14-16, gündüz 17-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 765 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.

Havanın temperaturu gecə 9-14, gündüz 17-21, dağlarda gecə 1-5, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq.

Paylaş:
95

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Qazaxıstana dövlət səfərinə gəlib

Cəmiyyət

Pulkovoda məcburi eniş edən təyyarənin sərnişinləri Bakıya çatıblar - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

ANAMA-nın əməkdaşı Xocavənddə minaya düşüb, ayağı amputasiya edilib

Cəmiyyət

Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!

Cəmiyyət

Sabirabadda erkən nikahla bağlı araşdırma başlanılıb

Azərbaycan Avropa və Asiya arasında mühüm investisiya körpüsünə çevrilir

Bakıda göldən meyit tapılıb

BİAF 2025: Festivalın parlaq Kulminasiyası - FOTO

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Azercell “CyberCell Hackathon”a start verir

Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından beş il ötür

Xankəndidə ucalan bayrağımız - Azərbaycanın suverenliyi və tarixi ədalətin bərpası

Bakıda Zəfər Gününə həsr olunmuş hərbi parad keçiriləcək

Son xəbərlər

Sabirabadda erkən nikahla bağlı araşdırma başlanılıb

Bu gün, 16:56

İlham Əliyev Qazaxıstana dövlət səfərinə gəlib

Bu gün, 16:35

Azərbaycan Avropa və Asiya arasında mühüm investisiya körpüsünə çevrilir

Bu gün, 16:30

Bakıda göldən meyit tapılıb

Bu gün, 16:23

BİAF 2025: Festivalın parlaq Kulminasiyası - FOTO

Bu gün, 15:57

Bakıda moped oğruları saxlanılıb

Bu gün, 15:42

Hərbi prokuror Müdafiə Nazirliyinin Xüsusi təyinatlıları ilə görüşüb

Bu gün, 15:17

Pulkovoda məcburi eniş edən təyyarənin sərnişinləri Bakıya çatıblar - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:01

ANAMA-nın əməkdaşı Xocavənddə minaya düşüb, ayağı amputasiya edilib

Bu gün, 14:46

Bakıda evdən 15 min manatlıq oğurluq olub

Bu gün, 13:32

Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!

Bu gün, 13:26

DİN qanunsuz saxlanılan odlu silahlarla bağlı əhaliyə çağırış edib

Bu gün, 12:56

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:44

Statistika sahəsində çalışan işçilər təltif edilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 12:02

Kartınızı heç kimə verməyin: pulunuzu itirə, cinayətin qurbanı ola bilərsiniz

Bu gün, 11:39

DİM sürücülər üçün növbəti imtahan keçirəcək

Bu gün, 11:22

Sarayda qəbiristanlıqda fəhləni elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

Bu gün, 10:57

Sabah pensiyalar tam ödəniləcək

Bu gün, 10:46

Azercell-in təşəbbüsü ilə yaradılan “Qadın Dəstək Xətti” son 3 ay ərzində 1094 müraciət qeydə alıb

Bu gün, 10:35

Kamaləddin Qafarov: “Zəngilan Böyük Qayıdışın rəmzi, tarixin ədalətinin təntənəsidir”

Bu gün, 10:23
Bütün xəbərlər