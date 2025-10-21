 İlham Əliyev: Qazaxıstan inkişaf və modernləşmə yolu ilə inamla irəliləyir | 1news.az | Xəbərlər
Siyasət

İlham Əliyev: Qazaxıstan inkişaf və modernləşmə yolu ilə inamla irəliləyir

13:26 - Bu gün
Qazaxıstan inkişaf və modernləşmə yolu ilə inamla irəliləyir.

1news.az xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev ilə mətbuata bəyanatında deyib.

“Son illər Prezidentin (Kasım-Jomart Tokayev – red.) həyata keçirdiyi islahatlar, modernləşmə kursu, müasir texnologiyaların, o cümlədən süni intellektin inkişafı Qazaxıstanın inkişaf və modernləşmə yolu ilə inamla irəlilədiyini nümayiş etdirir”, - deyən dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, həmçinin Qazaxıstanın beynəlxalq nüfuzu da möhkəmlənir.

