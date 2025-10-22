Qarabağ Dirçəliş Fondu Xocalı rayonunda tut bağının salınmasına maliyyə dəstəyi ayırıb
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 15-də Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində 13 hektar sahədə salınmış tut bağında olub.
Əraziyə baxış keçirən dövlət başçısına görülmüş işlər barədə məlumat verilib.
“Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti” publik hüquqi şəxs tərəfindən icra olunan layihənin məqsədi Xocalı rayonunda ekoloji tarazlığın bərpası və yeni yaşıllıqların salınması ilə yanaşı, bu ərazidə baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişaf etdirilməsi, eləcə də yeni iş yerləri yaratmaqla rayona köçürülmüş əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsidir.
1news.az xəbər verir ki, Qarabağ Dirçəliş Fondu tərəfindən ayrılan 693,607.20 AZN məbləğində maliyyə dəstəyi (qrant) ilə həyata keçirilən bu layihənin birinci mərhələsinə uyğun olaraq hər hektara 10 min tut tingi olmaqla, ümumilikdə 13 hektar ərazidə Çin Xalq Respublikasından idxal olunmuş 130 min ağacın əkilməsi təmin edilib ki, bununla da ipəkqurdunun yem ehtiyatı formalaşdırılıb.
Eyni zamanda tut bağında müasir damcılı suvarma sistemi yaradılıb.
Qeyd olunmalıdır ki, növbəti aylarda layihənin ikinci mərhələsi çərçivəsində əlavə olaraq 150 hektar ərazidə Çin Xalq Respublikasından idxal olunan daha 1,5 milyon tut tinginin əkilməsi nəzərdə tutulub.
Eyni zamanda layihə çərçivəsində ipəkçiliyin inkişaf etdirilməsi, ətrafda kümxanaların qurulması, ipəkqurdunun bəslənməsi və yaş barama istehsalının təşkili, eləcə də məhsulun emalı üçün müvafiq infrastrukturun yaradılması planlaşdırılır.
Hazırda ərazidə torpağın şumlanması, dərmanlanması və alaq bitkilərdən təmizlənməsi işləri icra olunur.
Qeyd edək ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ekoloji tarazlığın bərpası, eləcə də doğma yurdlarına qayıdan insanlar üçün yeni iş yerlərinin yaradılması və iqtisadi inkişafın təmin edilməsi ilə bağlı görülən işlərə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi Qarabağ Dirçəliş Fondunun fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən birini təşkil edir.