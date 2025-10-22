 Qarabağ Dirçəliş Fondu Xocalı rayonunda tut bağının salınmasına maliyyə dəstəyi ayırıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondu Xocalı rayonunda tut bağının salınmasına maliyyə dəstəyi ayırıb

15:59 - Bu gün
Qarabağ Dirçəliş Fondu Xocalı rayonunda tut bağının salınmasına maliyyə dəstəyi ayırıb

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 15-də Xocalı rayonunun Daşbulaq kəndində 13 hektar sahədə salınmış tut bağında olub.

Əraziyə baxış keçirən dövlət başçısına görülmüş işlər barədə məlumat verilib.

“Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti” publik hüquqi şəxs tərəfindən icra olunan layihənin məqsədi Xocalı rayonunda ekoloji tarazlığın bərpası və yeni yaşıllıqların salınması ilə yanaşı, bu ərazidə baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişaf etdirilməsi, eləcə də yeni iş yerləri yaratmaqla rayona köçürülmüş əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsidir.

1news.az xəbər verir ki, Qarabağ Dirçəliş Fondu tərəfindən ayrılan 693,607.20 AZN məbləğində maliyyə dəstəyi (qrant) ilə həyata keçirilən bu layihənin birinci mərhələsinə uyğun olaraq hər hektara 10 min tut tingi olmaqla, ümumilikdə 13 hektar ərazidə Çin Xalq Respublikasından idxal olunmuş 130 min ağacın əkilməsi təmin edilib ki, bununla da ipəkqurdunun yem ehtiyatı formalaşdırılıb.

Eyni zamanda tut bağında müasir damcılı suvarma sistemi yaradılıb.

Qeyd olunmalıdır ki, növbəti aylarda layihənin ikinci mərhələsi çərçivəsində əlavə olaraq 150 hektar ərazidə Çin Xalq Respublikasından idxal olunan daha 1,5 milyon tut tinginin əkilməsi nəzərdə tutulub.

Eyni zamanda layihə çərçivəsində ipəkçiliyin inkişaf etdirilməsi, ətrafda kümxanaların qurulması, ipəkqurdunun bəslənməsi və yaş barama istehsalının təşkili, eləcə də məhsulun emalı üçün müvafiq infrastrukturun yaradılması planlaşdırılır.

Hazırda ərazidə torpağın şumlanması, dərmanlanması və alaq bitkilərdən təmizlənməsi işləri icra olunur.

Qeyd edək ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ekoloji tarazlığın bərpası, eləcə də doğma yurdlarına qayıdan insanlar üçün yeni iş yerlərinin yaradılması və iqtisadi inkişafın təmin edilməsi ilə bağlı görülən işlərə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi Qarabağ Dirçəliş Fondunun fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən birini təşkil edir.

Paylaş:
68

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Yaqub Eyyubova “İstiqlal” ordenini təqdim edib

Cəmiyyət

Rəhman Hacıyev Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Əməkdaşlıq Forumunda iştirak edib - FOTO

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondu Xocalı rayonunda tut bağının salınmasına maliyyə dəstəyi ayırıb

Cəmiyyət

Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!

Cəmiyyət

Hazırda 111 qadın taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərir - AYNA

Rəhman Hacıyev Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Əməkdaşlıq Forumunda iştirak edib - FOTO

Heyvan satışı bazarlarında dezinfeksiya işləri aparılır

Füzuli Şəhəri Günü böyük coşqu ilə qeyd edilib - FOTO

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Azercell “CyberCell Hackathon”a start verir

Azərbaycanda cinayətkarlıq, narkomaniya və təhlükəsiz mühitdə yaşamaq hüququ: rəqəmlərdə

Tovuzda 29 yaşlı qadın qətlə yetirilib, əri şübhəli bilinir - YENİLƏNİB

Azərbaycanda metro istifadəçilərinin sayı azalıb

Son xəbərlər

“Bakıya Uçuş. İncəsənət Həftəsonu: Gələcəyi İNDİ Duy” incəsənət festivalının saytında qeydiyyat başladı!

Bu gün, 17:51

Hazırda 111 qadın taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərir - AYNA

Bu gün, 17:45

Rəhman Hacıyev Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının Əməkdaşlıq Forumunda iştirak edib - FOTO

Bu gün, 17:26

Heyvan satışı bazarlarında dezinfeksiya işləri aparılır

Bu gün, 17:19

Füzuli Şəhəri Günü böyük coşqu ilə qeyd edilib - FOTO

Bu gün, 17:17

CFI üçüncü rübdə 1.55 trilyon ABŞ dolları həcmində ticarət dövriyyəsinə çataraq yeni zirvəyə yüksəldi, sentyabr ayında isə aylıq rekordunu yenilədi

Bu gün, 16:44

Qarabağ Dirçəliş Fondu Xocalı rayonunda tut bağının salınmasına maliyyə dəstəyi ayırıb

Bu gün, 15:59

Estoniya XİN rəhbəri Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

Bu gün, 15:39

Bakıda Azərbaycan və Gürcüstan nümayəndə heyətlərinin işçi görüşü keçirilib

Bu gün, 15:38

İki vəkilin fəaliyyəti dayandırılıb

Bu gün, 15:13

İlham Əliyev Yaqub Eyyubova “İstiqlal” ordenini təqdim edib

Bu gün, 15:05

Azərbaycan Konstitusiyasının 30 illiyi ilə bağlı yubiley medalı təsis edilib

Bu gün, 14:35

Ağdamın mərkəzi parkında ucaldılacaq “Fərhadın heykəli” hazırlanıb - FOTO

Bu gün, 14:32

İlham Əliyev Yaponiyanın yeni Baş nazirinə təbrik ünvanlayıb

Bu gün, 14:29

Əli Əsədov Tbilisidə Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə görüşüb

Bu gün, 14:08

Silk Way Group və dnata Azərbaycanda yeni aviasiya xidmətləri mərkəzini yaratmaq üçün strateji əməkdaşlığa başlayır

Bu gün, 14:01

Suraxanıda mənzil yanıb, bir nəfər ölüb

Bu gün, 13:59

Səkkiz ölkədən olan səyyahlar Xankəndidə olublar

Bu gün, 13:46

Estoniya Azərbaycanda səfirlik açacaq

Bu gün, 13:39

DYP: Piyada vurulması hallarının əksəri keçidlərdən kənarda baş verir

Bu gün, 13:06
Bütün xəbərlər