 İrandan gətirilən 14 kq narkotik aşkarlanıb, 2 nəfər tutulub - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

İrandan gətirilən 14 kq narkotik aşkarlanıb, 2 nəfər tutulub - FOTO

11:53 - Bu gün
İrandan gətirilən 14 kq narkotik aşkarlanıb, 2 nəfər tutulub - FOTO

Narkotik vasitəni ölkə ərazisinə keçirməyə cəhd göstərən şəxslər saxlanılıb.

Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzindən 1news.az-a verilən məlumata görə, dövlət sərhədinin etibarlı mühafizəsinin təmin edilməsi, qaçaqmalçılıq, narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri uğurla davam etdirilir.

Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının “Lənkəran” sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində keçirilmiş əməliyyat-qoşun tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 14 kiloqram 100 qram narkotik vasitənin qaçaqmalçılıq yolu ilə Azərbaycan Respublikasına keçirilməsinin qarşısı alınıb.

Dövlət Sərhəd Xidmətinin “Lənkəran” sərhəd dəstəsinin və Daxili İşlər Nazirliyinin Astara Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi birgə əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində 99-PC-617 dövlət qeydiyyat nişanlı “BYD” markalı avtomobillə hadisə yerindən uzaqlaşmağa cəhd göstərən Azərbaycan Respublikası vətəndaşları – Cəfərov Emin Cəfər oğlu və Rəhmətullayev Neman Arif oğlu şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar.

Fakt üzrə əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

Paylaş:
95

Aktual

Rəsmi

Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentinə zəng edib

Siyasət

Ceyhun Bayramov TDT baş katibini qəbul edib

Cəmiyyət

Sumqayıt, Xırdalan və Masazırdan Bakıya gələn avtobuslar üçün xüsusi hərəkət zolağı yaradılıb

Müsahibə

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Azərbaycanda ətraf mühitin idarə edilməsi sahəsində yeni dövlət standartı qəbul edilib

Ov qaydalarını pozan şəxslər saxlanılıb

MİQ müsabiqəsində iştirakın hansı hallarda ödənişli olacağı müəyyənləşir

Abşeron rayonunda bank kartlarından oğurluq edənlər saxlanılıblar

Redaktorun seçimi

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Dayanıqlı gələcəyin qurulmasında yaddaşın rolu - FOTO

“Yada sal məni”dən bu günə: Mübariz Tağıyevin sənət və həyat yoluna səyahət - VİDEOMÜSAHİBƏ

Azərbaycanda peşə təhsili: Hamı hüquqşünas olmaq istəyir, bəs yolları və zavodları kim quracaq?

Sizin üçün xəbərlər

Şamil Rzayev ANAMA sədrinə I müavin təyin olunub

HONOR Azərbaycanda bazar payını və tanınma səviyyəsini artırmağa davam edir - FOTO

Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından beş il ötür

Şaxta Baba şokdadır: Birmarket lotereyası başlayır!

Son xəbərlər

Azərbaycanda ətraf mühitin idarə edilməsi sahəsində yeni dövlət standartı qəbul edilib

Bu gün, 16:31

Ceyhun Bayramov TDT baş katibini qəbul edib

Bu gün, 16:15

Ov qaydalarını pozan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 16:13

MİQ müsabiqəsində iştirakın hansı hallarda ödənişli olacağı müəyyənləşir

Bu gün, 15:54

Abşeron rayonunda bank kartlarından oğurluq edənlər saxlanılıblar

Bu gün, 15:44

Azərbaycanın paralimpiya çempionu dünya reytinqində liderliyini qoruyur

Bu gün, 15:35

Azərbaycan Pakistanda keçirilən Regional Nəqliyyat Nazirləri konfransında təmsil olunur

Bu gün, 15:17

Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində Xocalı soyqırımının şahidi olmuş zərərçəkmişin ifadəsi elan edilib

Bu gün, 14:59

Dövlət Xidmətinin Vətən müharibəsi iştirakçısı olan əməkdaşı vəfat etdi

Bu gün, 14:48

Vladimir Putin Azərbaycan Prezidentinə zəng edib

Bu gün, 14:37

Şuşanın İƏT-in turizm paytaxtı elan edilməsinə dair Tədbirlər Planı təsdiq edilib

Bu gün, 14:18

“Eternity – 2025” təliminin “Yüksək Səviyyəli Müşahidəçi Günü” keçirilib - FOTO

Bu gün, 14:08

Növbəti köç karvanı Seyidbəyli kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib - FOTO - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:55

“Sputnik Azərbaycan”ın həbsdə olan şef redaktoru ev dustaqlığına buraxılıb

Bu gün, 13:30

Yardımlıda avtomobil yolunun təmirinə 2 milyon manat ayrılıb

Bu gün, 13:06

Polis Akademiyasında interaktiv dərslər təşkil olunub

Bu gün, 12:53

Paytaxtın Ələsgər Qayıbov küçəsində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

Bu gün, 12:43

Bakıda məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin rəhbərləri ilə görüşlər keçirilib - FOTO

Bu gün, 12:28

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 12:22

Nümayəndəlik: Yayda 500 mindən çox turist azad olunmuş ərazilərə səfər edib - FOTO

Bu gün, 12:21
Bütün xəbərlər