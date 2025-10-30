 Bakıda lüks yaşayış kompleksi Avenue 8-in satış mərkəzinin rəsmi açılışı keçirildi - FOTO - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Bakıda lüks yaşayış kompleksi Avenue 8-in satış mərkəzinin rəsmi açılışı keçirildi - FOTO - VİDEO

15:33 - Bu gün
Bakıda lüks yaşayış kompleksi Avenue 8-in satış mərkəzinin rəsmi açılışı keçirildi - FOTO - VİDEO

Bakının premium yaşayış seqmentinə daxil olan Avenue 8 layihəsinin satış mərkəzi öz qapılarını rəsmi olaraq ziyarətçilərə açdı.

Layihə Avant Group və Moonwake Investment tərəfindən reallaşdırılır, rəsmi maliyyə tərəfdaşı isə PASHA Bank-dır.

Tədbir çərçivəsində qonaqlara ilk dəfə olaraq kompleksin iki qüllədən ibarət memarlıq maketi təqdim olundu: 27 və 30 mərtəbədən ibarət qüllələr landşaft terraslı stilobat üzərində birləşərək, sakinlərə geniş və funksional yaşam məkanına sahibdir. Avenue 8-in memarlıq konsepsiyası yaşayış layihələri üçün nadir olan xüsusiyyətlər ilə seçilir: panoramalı şüşə fasad, 4,5 metr hündürlüklü tavanlar və 31-ci mərtəbədə Xəzərə açılan ikonik Infinity Sky Pool.

Layihədə “azad planlaşdırma” formatı tətbiq olunur ki, bu da gələcək rezidentlərə həyat üslublarına uyğun fərdi interyer həlləri yaratmaq imkanı verir. İkimərtəbəli geniş yeraltı dayanacaq şəhər mərkəzində parkinq problemini tamamilə aradan qaldırır, qapalı daxili həyət isə yalnız sakinlər üçün nəzərdə tutulmuş yaşıl və özəl məkan yaradır.

Kompleksin rezidentləri geniş infrastruktur imkanlarından yararlana biləcəklər: fitnes və SPA zonası, 11×24 m ölçülü qapalı hovuz, uşaq klubu və oyun otaqları, co-working və görüş otaqları, restoranlar, servis sahələri, yoga bağı və padel kortu. Komfort üçün 24/7 konsyerj xidməti, müasir təhlükəsizlik sistemləri və “ağıllı ev” texnologiyası nəzərdə tutulub.

Açılışda biznes tərəfdaşları, tanınmış bloqerlər və yerli qonaqlar iştirak ediblər ki, bu da layihənin statusunu və eksklüzivliyini bir daha vurğulayıb.

Kompleksin yerləşdiyi məkan Bakının ən prestijli ünvanlarından biridir: Dənizkənarı bulvar, Port Baku, Crescent Mall və Zəfər Parka bir addımlıq məsafədə. Məhz memarlıq, konsepsiya və lokasiyanın bu unikal kombinasiyası Avenue 8-i yalnız yaşayış məkanı deyil, həm də uzunmüddətli gəlirli investisiya aktivi edir.

Avant Group 2010-cu ildən etibarən bazarda fəaliyyət göstərir və hazırda 1,1 milyon m²-dən artıq tikinti portfelinə sahibdir. Son illərdə şirkət Gürcüstan, Özbəkistan və BƏƏ kimi ölkələrdə də layihələr reallaşdıraraq beynəlxalq miqyasda fəal şəkildə fəaliyyətini genişləndirir. Avenue 8 isə şirkətin premium şəhər rezidensiyaları istiqamətində növbəti uğurlu addımıdır.

Ətraflı məlumat:

www.avenue8.az

https://www.instagram.com/avenue8.az/

Reklam hüququnda

