 “Art Weekend” çərçivəsində “Axar yaddaş” sərgisi təqdim olunub - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə
Cəmiyyət

“Art Weekend” çərçivəsində “Axar yaddaş” sərgisi təqdim olunub - FOTO

14:19 - Bu gün
“Art Weekend” çərçivəsində “Axar yaddaş” sərgisi təqdim olunub - FOTO

“Bakıya Uçuş. İncəsənət Həftəsonu. Gələcəyimizi İNDİ Duy” (“Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW”) layihəsi çərçivəsində oktyabrın 30-da bir neçə rəssamın əsərlərindən ibarət “Axar yaddaş” sərgisi təqdim olunub.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, sərgi İçərişəhərdəki tarixi Yeraltı hamamda keçirilib və “Art Weekend” layihəsinin əsas elementi olan su ilə bağlılıq ideyasını özündə əks etdirir.

Layihə Əməkdar rəssam Səbinə Şıxlinskaya, eləcə də gənc rəssamlar Nərgiz Əsgərova Ramizqızı, Aliyə Bayramova və Timur Zaripovun iştirakı ilə hamam məkanını keçmişlə bu gün arasında axan yaddaş sahəsinə çevirir.

Əməkdar rəssam Səbinə Şıxlinskaya jurnalistlərə açıqlamasında söyləyib ki, hamam ənənəsi bizim milli kimliyimiz haqqında danışan ən mühüm tarixi ənənələrdəndir. O, rəssamlar üçün videoinstalyasiyaları, yəni, müasir incəsənət əsərlərini muzey məkanında nümayiş etdirmək baxımından unikal imkan yaratdığını vurğulayaraq deyib: “Hesab edirəm ki, bu, möhtəşəm layihədir. Biz öz irsimiz və ənənələrimiz ilə fəxr edirik. Məhz buna görə İçərişəhərdə səkkiz hamam mövcuddur. Bu, həm emosional, həm də vizual baxımdan inanılmaz effekt yaradır. Bizim üçün burada işləmək, bu qədim divarlara toxunmaq, videoproyeksiyalarımızın bu qədimliyin enerjisi ilə necə birləşdiyini görmək çox maraqlı idi. İstəyirik ki, ziyarətçilər suyu həm də fəlsəfi mənada dərk etsinlər. Çünki bu, insanın qədim zamanlardan bəri su ilə birləşərək mənəvi təmizlənməsi, kamilləşməsi və kainata toxunması ilə bağlıdır”.

Kurator Mənsurə Məmmədəliyevanın sözlərinə görə, sərgi ictimai münasibətlərin, şəxsi xatirələrin və mədəni davamlılığın daşıyıcısı kimi təqdim olunur. “Hamam mədəniyyəti burada həm kollektiv, həm də fərdi yaddaş məkanı kimi oxunur. Sərgi Azərbaycanın hamam mədəniyyətini su, yaddaş və təmizlik anlayışları kontekstində araşdırır. Burada hamam yalnız memarlıq forması və fiziki məkan kimi deyil, həm də mədəni davamlılığın daşıyıcısı kimi təqdim olunur”,- deyə kurator əlavə edib.

Sərginin art meneceri Aqnessa Tariverdiyeva bildirib ki, layihə həm tarixi-mədəni irsin qorunması, həm də ekoloji və sosial məsuliyyət anlayışlarını çağdaş sənət diskursuna daxil edir. O, sərginin tədqiqatyönümlü kurator jesti olmaqla yanaşı, çağdaş insanın yaddaş və məkanla münasibətinə poetik refleksiya yaratdığını da diqqətə çatdırıb.

Gənc rəssam Nərgiz Əsgərova öz əsəri barədə danışarkən bildirib: “Hamam mədəniyyətində suya duz və sirkə qataraq bədəndəki mənfi enerjini təmizləmək ritualı var. Mənim əsərim “Su kimi” adlanır və bu, insanın bütün maneələrə baxmayaraq, öz yolunu tapmasını simvolizə edir. Su heç vaxt dayanmaz – qarşısına maneələr çıxsa da, yolunu tapır. Su dəyişməkdən qorxmaz, o, bizə çevrilməyi öyrədir”.

Rəssamın təqdim etdiyi nanovideoinstalyasiya suyun mədəni və simvolik qatlarını araşdırır. “Burada su həyatın başlanğıcı, təmizlənmə və yenilənmə rəmzi kimi təqdim edilir. Hamam isə bu kontekstdə bədənin, ruhun və yaddaşın təmizlənməsi, yenidən doğuluş məkanı kimi təsvir olunur.

Əsərdə rəqəmsal texnologiya vasitəsilə suyun yaddaş və kimlik daşıyıcısı kimi çevrilmə gücü vurğulanır. Suyun şəffaflığı və axması insanın daxili aləmi ilə qovuşur, tamaşaçını sakit, lakin dərin bir təcrübəyə dəvət edir”, - deyə o əlavə edib.

“Axar yaddaş” sərgisi noyabrın 13-dək davam edəcək.

Paylaş:
36

Aktual

Siyasət

Monteneqro Ombudsmanı saxlanılan Azərbaycan vətəndaşının saxlanılması ilə bağlı Səbinə Əliyevanın məktubuna cavab verib

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mikayıl Əliyevlə vida mərasimi keçirilib

Cəmiyyət

I Qarabağ müharibəsinin iki itkin-şəhidi Xocalıda dəfn olunub

Cəmiyyət

Növbəti köç karvanı Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

“Art Weekend” çərçivəsində “Axar yaddaş” sərgisi təqdim olunub - FOTO

Suraxanıda 12 min manatlıq dələduzluq edilib

Astarada əvvəllər məhkum olunmuş şəxsdən 27 kq götürülüb

Redaktorun seçimi

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Böyükşor gölündə köpüklənmə nədən yaranır? - Ekspertdən AÇIQLAMA - FOTO

“Etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda tolerantlıq yüksək səviyyədədir” - ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Bu gündən heyvan bazarları bağlanır

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

Şirvanda dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

ƏƏSMN: Son bir ayda 15 mənzil satılıb

Son xəbərlər

Növbəti köç karvanı Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 15:19

“Art Weekend” çərçivəsində “Axar yaddaş” sərgisi təqdim olunub - FOTO

Bu gün, 14:19

Suraxanıda 12 min manatlıq dələduzluq edilib

Bu gün, 14:06

Astarada əvvəllər məhkum olunmuş şəxsdən 27 kq götürülüb

Bu gün, 13:27

“Art Weekend” çərçivəsində Milli İncəsənət Muzeyində sərgi açılıb - FOTO

Bu gün, 13:26

Noyabrın ilk günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:05

“Art Weekend” təqdim edir: “Şeh. Olmayan Səhər” sərgisi - FOTO

Bu gün, 12:29

BDYPİ piyadalara növbəti dəfə çağırış edib

Bu gün, 12:13

I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mikayıl Əliyevlə vida mərasimi keçirilib

Bu gün, 11:54

I Qarabağ müharibəsinin iki itkin-şəhidi Xocalıda dəfn olunub

Bu gün, 11:51

Ukraynanın səhiyyə naziri “Medinex 2025” sərgisini ziyarət edib - FOTO

Bu gün, 11:49

Monteneqro Ombudsmanı saxlanılan Azərbaycan vətəndaşının saxlanılması ilə bağlı Səbinə Əliyevanın məktubuna cavab verib

Bu gün, 11:40

Narkotikin təsiri altında avtoxuliqanlıq edən qazi saxlanılıb

Bu gün, 11:28

Bakıdakı qəzada ölən qadının müğənni olduğu məlum olub

Bu gün, 11:14

Xaçmazda 42 yaşlı qadın qətlə yetirilib, yeniyetmə oğlu saxlanılıb

Bu gün, 11:05

İdeoloji təhlükəsizlik: milli müdafiənin görünməz cəbhəsi

Bu gün, 09:35

Azərbaycanlı məktəblinin həmmüəllifi olduğu təqdiqat beynəlxalq konfransda – FOTO - VİDEO

Bu gün, 09:23

Balıkesirdə yenidən zəlzələ qeydə alınıb

Bu gün, 09:07

Paytaxtda sıxlıq müşahidə olunan küçə və prospektlər

Bu gün, 08:49

Şəkidə qəza olub, bir nəfər avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıb

30 / 10 / 2025, 17:46
Bütün xəbərlər