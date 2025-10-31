“Art Weekend” çərçivəsində “Axar yaddaş” sərgisi təqdim olunub - FOTO
“Bakıya Uçuş. İncəsənət Həftəsonu. Gələcəyimizi İNDİ Duy” (“Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW”) layihəsi çərçivəsində oktyabrın 30-da bir neçə rəssamın əsərlərindən ibarət “Axar yaddaş” sərgisi təqdim olunub.
1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, sərgi İçərişəhərdəki tarixi Yeraltı hamamda keçirilib və “Art Weekend” layihəsinin əsas elementi olan su ilə bağlılıq ideyasını özündə əks etdirir.
Layihə Əməkdar rəssam Səbinə Şıxlinskaya, eləcə də gənc rəssamlar Nərgiz Əsgərova Ramizqızı, Aliyə Bayramova və Timur Zaripovun iştirakı ilə hamam məkanını keçmişlə bu gün arasında axan yaddaş sahəsinə çevirir.
Əməkdar rəssam Səbinə Şıxlinskaya jurnalistlərə açıqlamasında söyləyib ki, hamam ənənəsi bizim milli kimliyimiz haqqında danışan ən mühüm tarixi ənənələrdəndir. O, rəssamlar üçün videoinstalyasiyaları, yəni, müasir incəsənət əsərlərini muzey məkanında nümayiş etdirmək baxımından unikal imkan yaratdığını vurğulayaraq deyib: “Hesab edirəm ki, bu, möhtəşəm layihədir. Biz öz irsimiz və ənənələrimiz ilə fəxr edirik. Məhz buna görə İçərişəhərdə səkkiz hamam mövcuddur. Bu, həm emosional, həm də vizual baxımdan inanılmaz effekt yaradır. Bizim üçün burada işləmək, bu qədim divarlara toxunmaq, videoproyeksiyalarımızın bu qədimliyin enerjisi ilə necə birləşdiyini görmək çox maraqlı idi. İstəyirik ki, ziyarətçilər suyu həm də fəlsəfi mənada dərk etsinlər. Çünki bu, insanın qədim zamanlardan bəri su ilə birləşərək mənəvi təmizlənməsi, kamilləşməsi və kainata toxunması ilə bağlıdır”.
Kurator Mənsurə Məmmədəliyevanın sözlərinə görə, sərgi ictimai münasibətlərin, şəxsi xatirələrin və mədəni davamlılığın daşıyıcısı kimi təqdim olunur. “Hamam mədəniyyəti burada həm kollektiv, həm də fərdi yaddaş məkanı kimi oxunur. Sərgi Azərbaycanın hamam mədəniyyətini su, yaddaş və təmizlik anlayışları kontekstində araşdırır. Burada hamam yalnız memarlıq forması və fiziki məkan kimi deyil, həm də mədəni davamlılığın daşıyıcısı kimi təqdim olunur”,- deyə kurator əlavə edib.
Sərginin art meneceri Aqnessa Tariverdiyeva bildirib ki, layihə həm tarixi-mədəni irsin qorunması, həm də ekoloji və sosial məsuliyyət anlayışlarını çağdaş sənət diskursuna daxil edir. O, sərginin tədqiqatyönümlü kurator jesti olmaqla yanaşı, çağdaş insanın yaddaş və məkanla münasibətinə poetik refleksiya yaratdığını da diqqətə çatdırıb.
Gənc rəssam Nərgiz Əsgərova öz əsəri barədə danışarkən bildirib: “Hamam mədəniyyətində suya duz və sirkə qataraq bədəndəki mənfi enerjini təmizləmək ritualı var. Mənim əsərim “Su kimi” adlanır və bu, insanın bütün maneələrə baxmayaraq, öz yolunu tapmasını simvolizə edir. Su heç vaxt dayanmaz – qarşısına maneələr çıxsa da, yolunu tapır. Su dəyişməkdən qorxmaz, o, bizə çevrilməyi öyrədir”.
Rəssamın təqdim etdiyi nanovideoinstalyasiya suyun mədəni və simvolik qatlarını araşdırır. “Burada su həyatın başlanğıcı, təmizlənmə və yenilənmə rəmzi kimi təqdim edilir. Hamam isə bu kontekstdə bədənin, ruhun və yaddaşın təmizlənməsi, yenidən doğuluş məkanı kimi təsvir olunur.
Əsərdə rəqəmsal texnologiya vasitəsilə suyun yaddaş və kimlik daşıyıcısı kimi çevrilmə gücü vurğulanır. Suyun şəffaflığı və axması insanın daxili aləmi ilə qovuşur, tamaşaçını sakit, lakin dərin bir təcrübəyə dəvət edir”, - deyə o əlavə edib.
“Axar yaddaş” sərgisi noyabrın 13-dək davam edəcək.