 Dünya bazarlarında qızılın qiyməti 4 min dollardan aşağı enib
Dünya bazarlarında qızılın qiyməti 4 min dollardan aşağı enib

10:11 - Bu gün
Dünya bazarlarında qızılın qiyməti 4 min dollardan aşağı enib

Dünya əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti 4 min dollardan aşağı enib.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, noyabrın 1-də qızıl və gümüşün qiyməti dünya bazarlarında ucuzlaşıb.

Comex birjasında qızılın (Gold Futures) bir unsiyası 19,40 ABŞ dolları və ya 0,48% azalaraq 3 996,50 ABŞ dollarına, spot qızılın (Gold Spot) qiyməti isə 21,62 ABŞ dolları və ya 0,54% azalaraq 4 002,92 ABŞ dollarına enib.

“Comex”də gümüşün (Silver Futures) bir unsiyası isə 0,46 ABŞ dolları və ya 0,94% azalaraq 48,16 ABŞ dolları təşkil edib.

Məlumata görə, qiymətlərin azalmasına ABŞ dollarının möhkəmlənməsi və investorların riskli aktivlərə meylinin artması səbəb olub.

