 Trendyolmilla Kids: uşaqlar üçün rahat və etibarlı - FOTO
Cəmiyyət

Trendyolmilla Kids: uşaqlar üçün rahat və etibarlı - FOTO

15:12 - Bu gün
Uşaqlar rahat geyinməyi xoşlayırlar.

Paltar onları sıxmamalı, gün boyu sərbəst hərəkət etməyə imkan verməlidir. Valideynlər isə uşaqlarına geyim seçərkən rahatlıqla yanaşı, keyfiyyət və sağlamlıq meyarlarını da əsas götürürlər.

Bunu beynəlxalq araşdırmalar da təsdiqləyir. “Cotton Incorporated Lifestyle Monitor”un 2022-ci və 2023-cü illərdə keçirdiyi sorğuların nəticələrinə görə, valideynlər məktəb mövsümü alış-verişində geyimin rahatlığına (75%), keyfiyyətinə (68%) və davamlılığına (53%) üstünlük verirlər. Sorğuda iştirak edən valideynlərin 84%-i uşaqları üçün pambıq parçadan geyimləri seçdiklərini bildiriblər, çünki onlar rahat, nəfəsalan və uzunömürlüdür.

Trendyolmilla uşaqlar üçün hazırladığı Trendyol Milla Kids kolleksiyasında bu prinsipləri əsas götürür. Kolleksiya rahatlığı, dəbi və keyfiyyəti bir araya gətirərək həm uşaqların, həm də valideynlərin gözləntilərini qarşılayır.

Kolleksiyanın istehsalında yüksək keyfiyyətli pambıq qarışıqlardan, elastik cins və nəfəs alan toxunma parçalardan istifadə edilir.

Məhsullar Türkiyədə istehsal olunur və “Trendyol”un xüsusi keyfiyyət və təhlükəsizlik standartlarına tam cavab verir. Kolleksiyaya daxil olan hər bir məhsul kimyəvi və fiziki testlərdən keçirilir.

Trendyolmilla Kids 3-14 yaş arası uşaqlar üçün nəzərdə tutulub və onların geyim ehtiyaclarını tam qarşılayır. Gündəlik geyim, ev paltarı, üst geyimi, çimərlik paltarı, məktəb çantası, ayaqqabı və müxtəlif aksessuarlardan ibarət kolleksiya hər mövsümə uyğun seçimlər təklif edir. Hər büdcəyə uyğun qiymətlərlə təklif olunan geyim və aksessuarlar balacaların qarderobunun ən sevimli parçalarına çevrilir.

Kolleksiya uşaqlığın enerjisini və yaradıcılığını ortaya çıxarır və onu geyim vasitəsilə əks etdirir. Kollec və şəhər estetikasından ilhamlanaraq ərsəyə gətirilən kolleksiya, qız və oğlan uşaqlarına xas üslubla yanaşı, unisex geyim dizaynı ilə də diqqət çəkir.

“Trendyol Milla Kids” kolleksiyası rahatlıq, uzunömürlülük və kreativliyin balansını yaradır, eyni zamanda gözoxşayan, trendə uyğun və müasir estetik görünüşə malikdir. Münasib qiymətlərlə təklif olunan geyimlərimizin dizaynı uşaqların hərəkət azadlığını təşviq edir, həm uşaqların, həm valideynlərin eyni dərəcədə könlünü oxşayan dizayndadır. Qiymətlər isə çox münasibdir”, deyə ‘’Trendyolmilla’’ baş direktoru Sanem Tuna bildirib.

Yumşaq və parlaq rəng palitraları, pozitiv qrafiklər və rəng blokları ilə işlənmiş detallar “Trendyolmilla Kids” kolleksiyasını tamamlayır, uşaqların azad ruhunu və fərdiliyini ön plana çıxarır. Bu dizayn yanaşması uşaq geyimlərini rəngarəng və maraqlı edir, onlara özünüifadə imkanı yaradır.

“Trendyol”un azərbaycanlı istifadəçiləri rahatlıq, keyfiyyət və dəbin birləşdiyi bu kolleksiyanı münasib qiymətə Trendyol platformasından əldə edə bilərlər.

Reklam hüququnda

