 Bakıda itkin kimi axtarılan yeniyetmə tapılıb - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Bakıda itkin kimi axtarılan yeniyetmə tapılıb - YENİLƏNİB

11:22 - Bu gün
Bakıda itkin kimi axtarılan yeniyetmə tapılıb - YENİLƏNİB

Bakıda itkin kimi axtarılan yeniyetmə tapılıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, DİN-in Mətbuat Xidmətindən bildirilib ki, paytaxtın Yasamal rayonunda 16 yaşlı yeniyetmənin ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etməsi və geri dönməməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Həmin şəxs polis əməkdaşları tərəfindən axtarışa elan edilib, tədbirlərlə yeri müəyyən olunaraq tapılıb və ailəsinə təhvil verilib.

09:42

Bakıda 16 yaşlı yeniyetmə itkin düşüb.

1news.az xəbər verir ki, Yasamal rayon sakini 2009-cu il təvəllüdlü Səid Hacızadə yaşadığı evdən çıxıb naməlum istiqamətə gedərək itkin düşüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Paylaş:
105

Aktual

Reportaj

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Rəsmi

Prezident İlham Əliyev NATO nümayəndə heyətini qəbul edib

Cəmiyyət

QDF və Qarabağ Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Zəfər Günü: beş illik qürur salnaməsi” mövzusunda tədbir keçirilib - ...

İqtisadiyyat

Qazaxıstan taxılı Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana göndərilir - FOTO

Cəmiyyət

“Nar”dan ikinci avtomobil uduldu - həyəcan artır!

Qəbul və buraxılış imtahanlarında “kömək” göstərməkdə təqsirləndirilən şəxslər barəsində cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Azərbaycanda 10 ayda vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

Ağ şəhərdə Azərbaycan və dünya mətbəxinin təamlarını təqdim edən “The Woo” restoranı açıldı – VİDEO

Redaktorun seçimi

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Prezidentin SOMDA-ya rəis təyin etdiyi Sərdar Səfərov kimdir? - DOSYE

“Bu, son 30 ildə fərqli formatda keçirilən ilk görüş idi” – İrəvan görüşündən gələn baş redaktor ilə MÜSAHİBƏ

Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masası baş tutub

Sizin üçün xəbərlər

İlham Əliyev: Yaxın bir neçə ay ərzində geoloji kəşfiyyat işləri ilə bağlı bizə çox yaxşı xəbərlər gələcək

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

İmişlidə I Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Elçin Heydərov dəfn edilib

NİİM yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

Son xəbərlər

Sevinc Fətəliyeva: “8 Noyabr xalqımızın çoxəsrlik tarixinə qızıl hərflərlə yazılan şanlı gündür”

Bu gün, 14:31

Azərbaycan millisinin heyətində dəyişiklik baş verib

Bu gün, 14:06

“Nar”dan ikinci avtomobil uduldu - həyəcan artır!

Bu gün, 13:56

Qəbul və buraxılış imtahanlarında “kömək” göstərməkdə təqsirləndirilən şəxslər barəsində cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Bu gün, 13:50

Azərbaycanda 10 ayda vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

Bu gün, 13:44

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Bu gün, 13:40

Ağ şəhərdə Azərbaycan və dünya mətbəxinin təamlarını təqdim edən “The Woo” restoranı açıldı – VİDEO

Bu gün, 12:45

Zəfər Gününün beşilliyi münasibətilə hərbi orkestrlərin müşayiəti altında yürüşlər keçirilib - FOTO

Bu gün, 12:27

Yevlaxdakı oteldə vəkilin ölümü və mərhəmətin tənəzzülü

Bu gün, 12:17

Prezident İlham Əliyev NATO nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 12:09

Ərəb ölkələrinin aparıcı inkişaf fondlarının nümayəndələri ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunub

Bu gün, 12:00

Bakıda itkin kimi axtarılan yeniyetmə tapılıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 11:22

Xankəndidə hərbçilərin yürüşü keçirilib - FOTO

Bu gün, 10:58

QDF və Qarabağ Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Zəfər Günü: beş illik qürur salnaməsi” mövzusunda tədbir keçirilib - FOTO

Bu gün, 10:53

Trendyol ilin ən böyük endirim kampaniyasına başlayır: NOYABR20 koduna 20% endirim

Bu gün, 10:34

Qazaxıstan taxılı Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana göndərilir - FOTO

Bu gün, 10:31

ABŞ-nin Oklahoma Milli Qvardiyasının nümayəndə heyəti ölkəmizdə səfərdədir

Bu gün, 10:18

6 noyabr – Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür

Bu gün, 09:51

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Bu gün, 09:48

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:13
Bütün xəbərlər