Maqsud İbrahimbəyov Yaradıcılıq Mərkəzində AZƏRTAC-ın fotojurnalistinin fərdi sərgisi açılıb - FOTO
Maqsud İbrahimbəyov Yaradıcılıq Mərkəzində Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC) fotojurnalisti Tofiq Babayevin fərdi sərgisi açılıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, sərgi 44 günlük Vətən müharibəsində Zəfərin 5-ci ildönümünə həsr olunub.
Simvolik olaraq “Zəfər Obyektivi” adlanan sərgi fotoqrafın ölkəmizin müasir tarixini müəyyən edən hadisələrə baxışıdır. Sərgidə cəbhə xəttində çəkilmiş kadrlar, eləcə də Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsindən sonrakı ilk ayları əks etdirən fotoşəkillər yer alır.
Maqsud İbrahimbəyov Yaradıcılıq Mərkəzinin direktoru Anna İbrahimbəyovanın qeyd etdiyi kimi, 8 Noyabr – Zəfər Günü milli birliyi, möhkəmliyi və gələcəyə inamı simvolizə edən xüsusi bir tarixdir.
“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarə Heyətinin sədri Rüfət Mahmud vurğulayıb ki, bu cür tədbirlərin keçirilməsi hətta illər sonra da böyük əhəmiyyət kəsb edir: “Bu günün həmişə yaddaşımızda qalması, təhlil edilməsi, gələcək nəsillərə ötürülməsi və qürur hissi ilə xatırlanması vacibdir”.
Milli Məclisin Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova çıxışında qeyd edib ki, Vətən müharibəsində qazanılan Zəfər Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyətli rəhbərliyi, eləcə də Azərbaycan xalqının və ordusunun cəsarəti və vətənpərvərliyi sayəsində mümkün olub.
Tədbirdə çıxış edən Vətən müharibəsi qazisi Xəzər Abdullayevin sözlərinə görə, qəhrəmanların və onların ölməz əməllərinin yaşadılması hər bir vətəndaşın mənəvi borcudur: “Biz Vətən uğrunda canlarından keçənləri həmişə xatırlamalıyıq. Tarixdəki qəhrəmanları yazıçılar, jurnalistlər, fotoqraflar və videomüxbirlər - öz işləri ilə cəsarət anlarını lentə alan və gələcək nəsillərə ötürən insanlar əbədiləşdirirlər”.
Qeyd edək ki, Tofiq Babayev Vətən müharibəsinin 44 gününün 35-ni cəbhə xəttində keçirib. Onun çəkdiyi fotolar həmin günlərin gərginliyini, əsgərlərin daxili gücünü və ölkənin sarsılmaz ruhunu əks etdirir.