 Silk Way West Airlines donanmasını daha iki Airbus A350F yük təyyarəsi ilə genişləndirir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiSiyasətCəmiyyətMədəniyyətKöşə 1news TV
Cəmiyyət

Silk Way West Airlines donanmasını daha iki Airbus A350F yük təyyarəsi ilə genişləndirir

12:38 - Bu gün
Silk Way West Airlines donanmasını daha iki Airbus A350F yük təyyarəsi ilə genişləndirir

Silk Way West Airlines şirkəti Airbus ilə əlavə iki A350F yük təyyarəsinin alınması barədə razılaşma imzalayaraq bu yeni nəsil təyyarə modeli üçün etdiyi sifarişin ümumi sayını dördə çatdırıb.

Bu əhəmiyyətli addım aviaşirkətin təyyarə parkının modernləşdirilməsi və dayanıqlı inkişaf strategiyası çərçivəsində atılıb.

Yeni sifariş Silk Way West Airlines ilə Airbus arasında 2022-ci ilin iyun ayında qurulan tərəfdaşlığa əsaslanır. Həmin vaxt aviaşirkət Mərkəzi Asiya və MDB regionunda A350F sifariş edən ilk operator olmuşdu.

Silk Way West Airlines şirkətinin prezidenti Volfqanq Mayer Airbus ilə A350F proqramı üzrə tərəfdaşlığın genişləndirilməsindən məmnunluğunu ifadə edib: “Dörd təyyarə üçün edilən bu sifariş şirkətimizin inkişafında mühüm bir mərhələni ehtiva edir və dayanıqlı hava yükdaşımalarının gələcəyinə olan inamımızı əks etdirir. A350F təyyarələri ilə donanmamızı modernləşdirməyə və karbon izini azaltmağa davam edərək qlobal hava yükdaşımaları bazarındakı lider mövqeyimizi gücləndirəcəyik”.

Öz növbəsində, Airbus şirkətinin kommersiya təyyarələri biznesinin satış üzrə icraçı vitse-prezidenti Benua de Sent-Ekzüperi Xəzər dənizi regionunun yükdaşımalar üzrə ən böyük aviaşirkəti olan Silk Way West Airlines şirkətindən gələn bu əlavə sifarişi böyük etimad adlandırıb: “A350F təyyarələri aviaşirkətin qlobal hava yükdaşımaları bazarında lider mövqeyini qorumasını təmin edəcək və Azərbaycanın İpək Yolunun mərkəzində yerləşən əsas qlobal yük mərkəzi kimi inkişafında aparıcı rolunu daha da artıracaq”.

A350F aviasiya sənayesində ən böyük əsas göyərtə yük qapısına malikdir. Onun gövdəsinin uzunluğu və tutumu sənayenin standart paletləri və konteynerlərinə əsasən optimallaşdırılıb. Təyyarə gövdəsinin 70%-dən çoxu qabaqcıl materiallardan hazırlanıb ki, bu da rəqib təyyarədən 46ton daha yüngül uçuş çəkisinə səbəb olur. Eyni zamanda, A350F Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (ICAO) 2027-ci ildə qüvvəyə minəcək təkmilləşdirilmiş CO₂ emissiya standartlarına tam cavab verən yeganə yük təyyarəsidir.

A350F 111 tonadək yükdaşıma potensialına malikdir və 4700 dəniz mili (8700 km) qədər uçuş yerinə yetirə bilir. Ən son Rolls-Royce Trent XWB-97 mühərrikləri ilə təchiz olunmuş təyyarə oxşar yükdaşıma qabiliyyətinə malik daha əvvəlki nəslə aid təyyarə ilə müqayisədə yanacaq sərfiyyatını və karbon emissiyalarını 40%-dək azaldacaq.

Bu nailiyyət Silk Way West Airlines-in qlobal logistika üçün daha yaşıl bir gələcək qurmaq və Azərbaycanın Şərqlə Qərb arasında əsas hub kimi rolunu gücləndirən əlaqələri inkişaf etdirmək missiyasını daha da möhkəmləndirir.

Silk Way West Airlines haqqında

Əsası 2012-ci ildə İpək yolunun qəlbi sayılan Bakıda qoyulmuş Silk Way West Airlines şirkəti Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanındakı Boeing 777F, 747-8F və 747-400F yük təyyarələrindən ibarət donanması ilə dünyanın müxtəlif ölkələrinə hər ay yüzlərlə uçuş həyata keçirir. Davamlılıq və səmərəlilik prinsiplərinə sadiq qalan Silk Way West Airlines 2030-cu ilə qədər donanmasını müasir Boeing 777F, Boeing 777-8F və Airbus A350F təyyarələri ilə yeniləməyi planlaşdırır. Aviaşirkət Avropa, MDB, Yaxın Şərq, Asiya və Amerika qitələrində 40-dan çox istiqamətə yükdaşıma xidmətləri göstərərək, illik 500 000 tondan artıq yük dövriyyəsini idarə edir.

Reklam hüququnda

Paylaş:
85

Aktual

Cəmiyyət

Kamran Əliyev 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib

Müsahibə

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

Milli Məclisdə 2026-cı il büdcə zərfinin müzakirəsi başlayıb

Cəmiyyət

“Crescent Mall”da “Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi” fotosərgisi açılıb

Cəmiyyət

Kiberpolis 200-dən artıq vətəndaşın kart məlumatlarını ələ keçirən şəxsi saxladı - Əməliyyat

Vəkillərə yeni hüquqlar verilib

Kamran Əliyev 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib

AZAL və “Viasat” təyyarələrin yüksəksürətli internetlə təchiz edilməsinə dair saziş imzalayıb

Redaktorun seçimi

Rahatlığını karyerasına fəda edən gəmiçi xanım: “Kapitan köməkçisi kimi ilk səfərim çox çətin idi” – MÜSAHİBƏ

“İlham Əliyev yeni icra başçılarına çox mühüm tapşırıqlar verdi” - DEPUTAT

Prezidentin Naxçıvana səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi Ceyhun Cəlilov kimdir? - DOSYE

Mağarada yaşayan ailələr, sular altında qalan Həsənkeyf və Bakı ilə oxşarlığı olan şəhərdən REPORTAJ

Dabaq xəstəliyindən narahat olmağa dəyməz: 1news.az ət və süd məhsullarının alışı ilə bağlı suallara aydınlıq gətirir

Sizin üçün xəbərlər

12 ayın işi, 60 saniyədə: tikinti prosesini “Timelapse” ilə izləyin! - VİDEO

Nazir: Tam ştatlı müəllimin maaşı ölkə üzrə orta maaşdan ən azı iki dəfə yüksək olmalıdır

Bakıda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib

“Silk Way West Airlines” və “Azərpoçt” poçt və e-ticarət logistikasını gücləndirmək məqsədilə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb

Son xəbərlər

Kiberpolis 200-dən artıq vətəndaşın kart məlumatlarını ələ keçirən şəxsi saxladı - Əməliyyat

Bu gün, 16:52

Xalq artisti Roza Cəlilova dəfn edilib - YENİLƏNİB 1

Bu gün, 16:48

Vəkillərə yeni hüquqlar verilib

Bu gün, 16:33

Kamran Əliyev 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 16:18

AZAL və “Viasat” təyyarələrin yüksəksürətli internetlə təchiz edilməsinə dair saziş imzalayıb

Bu gün, 15:48

Növbəti köç karvanı Qırmızı Bazara qəsəbəsinə çatıb

Bu gün, 15:32

Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxsin məhkəmə araşdırması başa çatıb

Bu gün, 15:11

Bakıda 10 nəfərin öldüyü partlayışda təqsirləndirilən Tağı İbrahimov və Toğrul Rzayevə hökm oxunub

Bu gün, 14:43

Qonşusunun qulağını dişləyib qoparan şəxs həbs edilib

Bu gün, 14:34

İKTA poçt operatorları ilə bağlı vətəndaşlardan hansı şikəyətlərin gəldiyini açıqladı

Bu gün, 14:26

Xocavəndin Qırmızı Bazar qəsəbəsi və Sos kəndinə 41 ailə yola salınıb

Bu gün, 14:14

Nazir: Azərbaycanda sosialyönlü xərclər gələn il də əsas prioritetlər sırasında olacaq

Bu gün, 13:55

Azərbaycanda balıq istehsalçıları pərakəndə satış bazarına çıxa bilər

Bu gün, 13:20

Nazir: Qeyri-neft-qaz özəl sektorda hər gün 200-ə yaxın yeni iş yeri yaradılıb

Bu gün, 13:17

İqtisadiyyat naziri: ÜDM-in artımı tamamilə qeyri-neft-qaz sektoru hesabına təmin olunur

Bu gün, 13:11

DİN bank kartları ilə bağlı növbəti dəfə müraciət edib

Bu gün, 13:05

Silk Way West Airlines donanmasını daha iki Airbus A350F yük təyyarəsi ilə genişləndirir

Bu gün, 12:38

22 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası AÇIQLANDI

Bu gün, 12:32

Bakıda idman zalından oğurluq olub

Bu gün, 12:31

Abşeron Milli Parkında “açıq qapı” günü keçiriləcək

Bu gün, 12:15
Bütün xəbərlər