 Azərbaycan nümayəndə heyəti dəyirmi masada iştirak üçün Ermənistandır - FOTO | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
Siyasət

Azərbaycan nümayəndə heyəti dəyirmi masada iştirak üçün Ermənistandır - FOTO

Qafar Ağayev11:09 - Bu gün
Azərbaycan nümayəndə heyəti dəyirmi masada iştirak üçün Ermənistandır - FOTO

13–14 fevral 2026-cı il tarixlərində Ermənistanda “Sülh Körpüsü” təşəbbüsü çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə ikitərəfli dəyirmi masa keçiriləcək.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə “Sülh Körpüsü” Təşəbbüsünün press-relizində bildirilib.

“Sülh Körpüsü” təşəbbüsünün əsas iştirakçıları ilə yanaşı, dəyirmi masada hər iki tərəfdən dahageniş iştirakçı qrupu da təmsil olunacaq.

Azərbaycan nümayəndə heyəti bütün müvafiq prosedurlardan keçərək delimitasiya vədemarkasiya olunmuş quru sərhəd sahəsindən Ermənistan ərazisinə daxil olmuşdur. Bu, iki ölkəarasında etimadın möhkəmləndirilməsi istiqamətində mühüm praktiki addım olmuşdur.

Müzakirələr zamanı Azərbaycan və Ermənistanın vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri 8 avqust 2025-ci il tarixində Vaşinqton Sammitində təsdiq edilmiş sülh gündəliyindən irəli gələnprosesləri müzakirə edəcəklər.

Ayrıyrı sessiyalar formalaşmaqda olan regional təhlükəsizlik arxitekturasına, sülhün üstünlüklərinə, iki cəmiyyətdə cəmiyyətlərarası münasibətlər qurulmasının ictimai qavrayışına, iqtisadi əməkdaşlıq perspektivlərinə, eləcə də qarşılıqlı anlaşma və etimadın təşviqində vətəndaşcəmiyyətinin roluna həsr olunacaq.

Ermənistan tərəfdən iştirakçılar:

1.​Areq Koçinyan – Koordinator, Ermənistan Şurasının prezidenti.
2.​Boris Navasardyan – Yerevan Press Klubunun fəxri prezidenti.
3.​Naira Sultanyan – Demokratiyanın İnkişafı Fondunun direktoru.
4.​Narek Minasyan – Ermənistan Şurasının eksperti.
5.​Samvel Meliksetyan – Ermənistan Şurasının eksperti.
6.​Stepan Qriqoryan – Qloballaşma və Regional Əməkdaşlıq üzrə Analitik Mərkəzin İdarəHeyətinin sədri.
7.​Edqar Vardanyan – Ermənistan Şurasının eksperti.
8.​Robert Qevondyan – Ermənistan Şurasının eksperti.
9.​Lusine Xaratyan – Yazıçı və mədəni antropoloq.
10.​Nelli Minasyan – Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, türkoloq.
11.​Davit Stepanyan – 1in.am-da siyasi şərhçi, Ermənistan Beynəlxalq Təhlükəsizlik vəMünasibətlər İnstitutunun eksperti.
12.​Ruben Babayan – Yerevan Kukla Teatrının bədii rəhbəri.
13.​Eleonora Sarqsyan – Sülh və gender üzrə ekspert, gənclərlə iş üzrə mütəxəssis.
14.​Naira Martikyan – Redaktor, JAMnews-un (Ermənistan) ölkə direktoru.
15.​Vazgen Karapetyan – Avrasiya Tərəfdaşlıq Fondunun direktoru.
16.​Tatev Danielyan – Ermənistan İctimai Televiziyasının siyasi proqramlar üzrə baş redaktoru vəaparıcısı.
17.​Armen Petrosyan – Regional siyasət üzrə ekspert, Orbeli Mərkəzi.
18.​Alen Amirkhanyan – AUA Akopyan Ətraf Mühit Mərkəzinin direktoru.
19.​Nelli Rafayelyan – Jurnalist, Media Təşəbbüsləri Mərkəzi.
20.​Jirayr Habetiyan – Operator, Ermənistan İctimai Televiziyası.

Azərbaycan tərəfdən iştirakçılar:

1. Fərhad Məmmədov — Koordinator, Cənubi Qafqaz Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru
2. Rusif Hüseynov — Topçubaşov Mərkəzinin həmtəsisçisi, direktoru
3. Kəmalə Məmmədova — 1news.az internet portalının baş redaktoru
4. Ramil İskəndərli — Milli QHT Forumu İdarə Heyətinin sədri
5. Fuad Abdullayev — Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin aparıcı məsləhətçisi
6. Könül Bədəlova — İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi
7. Zaur Şiriyev — Karneqi Rusiya Avrasiya Mərkəzinin qeyri-rezident eksperti
8. Murad Muradov — Topçubaşov Mərkəzinin həmtəsisçisi, direktor müavini
9. Aytən Qəhrəman — Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin müşaviri
10. Rauf Ağamirzəyev — Nəqliyyat üzrə ekspert, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyiyanında İctimai Şuranın üzvü
11. Gülbəniz Qənbərova — Azərbaycan Kənd Qadınları Assosiasiyası İctimai Birliyinin sədri
12. Nəzrin Əliyeva — İnsan Hüquqlarının Təşviqi Mərkəzi İctimai Birliyi
13. Eldar Həmzəli – tədqiqatçı
14. Sənan Rzayev — CBC televiziya kanalının aparıcısı
15. Gülşən Axundova — Qadın, İnkişaf, Gələcək İctimai Birliyinin sədri
16. Emin Əliyev — Day.az internet portalının baş redaktoru
17. Orxan Babayev – Cənubi Qafqaz Tədqiqatlar Mərkəzi
18. İlyas Hüseynov – Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin sektor müdiri
19. Fuad Ağamalıyev – CBC mühəndis-texniki departamentinin direktoru

Paylaş:
182

Aktual

Siyasət

Azərbaycan nümayəndə heyəti dəyirmi masada iştirak üçün Ermənistandır - FOTO

İqtisadiyyat

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Rəsmi

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin əməkdaşları təltif ediliblər

Rəsmi

Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib

Siyasət

Azərbaycan nümayəndə heyəti dəyirmi masada iştirak üçün Ermənistandır - FOTO

Qənimət Zahid və Fuad Qəhrəmanlı barəsində qiyabi həbs qətimkan tədbiri seçilib

DTX Ramiz Mehdiyev, Abbas Abbasov, Əli Kərimli və digərləri barədə məlumat yayımlayıb - VİDEO

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cənubi Qafqaza səfərinin yekunları ilə bağlı paylaşım etdi - VİDEO

Redaktorun seçimi

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

“Xiaomi SU7”nin qapısı açılmadı — insanlar yandı: elektromobillərdə gizli qapı dəstəklərinə qadağa niyə qoyulur?

Mərkəzdə sabitlik, qəsəbələrdə bahalaşma: Bakıda əmlak bazarındakı dəyişikliyin SƏBƏBLƏRİ – ŞƏRH

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

Sizin üçün xəbərlər

Vens: ABŞ Azərbaycanla münasibətlərdə yeni səhifə açır

ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cənubi Qafqaza səfərinin yekunları ilə bağlı paylaşım etdi - VİDEO

Sədr müavini vəzifələrinə 3 yeni təyinat

Kamaləddin Qafarov: Ölkəmizin xarici siyasəti qlobal sülh və əməkdaşlığa real töhfələr verir

Son xəbərlər

Bakıda NATO-nun Mobil Təlim Qrupunun kursu keçirilib

Bu gün, 13:37

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 13:27

Keçmiş səhvlər internetdə əbədi qalmalıdırmı? - Ali Məhkəmədən yeni hüquqi yanaşma

Bu gün, 13:25

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bu gün, 13:08

Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə pensiyalar artımla ödənilib

Bu gün, 12:53

20 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın havası açıqlandı

Bu gün, 12:41

Kamaləddin Qafarov: Rəqəmsallaşma ölkənin inkişaf modelinin əsas dayağıdır

Bu gün, 12:22

Bələdiyyələrin büdcə gəlirləri artıb

Bu gün, 12:07

Ötən gün ölkə ərazisində 13 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunub

Bu gün, 11:44

Dövlət Miqrasiya Xidmətinə yanvarda ən çox nə ilə bağlı zəng edilib?

Bu gün, 11:30

Azərbaycan nümayəndə heyəti dəyirmi masada iştirak üçün Ermənistandır - FOTO

Bu gün, 11:09

Azərbaycandan Ukraynaya göndərilən generatorlar İrpen şəhərinə verilib

Bu gün, 10:30

Bu şəxslərin pensiyasına 300 faizlik əlavə edilir

Bu gün, 09:55

Azərbaycan neftinin qiyməti ucuzlaşıb

Bu gün, 09:47

Bakıda yanğın təhlükəli mebel sexinin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO

Bu gün, 09:36

Ötən ay TƏBİB-in Çağrı Mərkəzinə daxil olan zənglərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 09:25

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:22

Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

Bu gün, 09:17

Aeroport yolunda məhdudiyyətlər tətbiq olunacaq - XƏRİTƏ

12 / 02 / 2026, 17:50

Ramiz Mehdiyevin Rusiyaya zəng edərək danışdığı qadının kimliyi məlum olub

12 / 02 / 2026, 17:45
Bütün xəbərlər