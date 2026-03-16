“2006-cı ildə hekayəmiz “PAŞA Sığorta”nın təsis edilməsi ilə başladı” - Mir Camal Paşayev
Bu barədə “PAŞA Holding”in Direktorlar Şurasının sədr müavini Mir Camal Paşayev bildirib. Belə ki, 2006-cı ildə təsis olunan “PAŞA Sığorta” bu gün fəaliyyətinin 20 illik yubileyini qeyd edir. Şirkət bu dövr ərzində Azərbaycan sığorta bazarının aparıcı iştirakçılarından biri kimi mövqeyini davamlı olaraq gücləndirib və müştərilər üçün etibarlı, dayanıqlı sığorta mühitinin formalaşmasına nail olub.
Son 20 il ərzində “PAŞA Sığorta” korporativ və fərdi müştərilər daxil olmaqla ümumilikdə 3 milyona yaxın müştəriyə xidmət göstərib. Şirkət bu müddət ərzində həm biznes tərəfdaşlarının, həm də fərdi müştərilərin etibarını qazanaraq ölkənin sığorta sektorunda etibarlı tərəfdaş kimi fəaliyyətini davam etdirir. Fəaliyyət dövrü ərzində “PAŞA Sığorta” minlərlə müştərinin həyatına müsbət təsir göstərib, onların ən çətin və həssas anlarında maliyyə təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində etibarlı tərəfdaş kimi çıxış edib.
“20 il ərzində “PAŞA Sığorta”nın inkişaf strategiyasının əsasını müştəri yönümlülük prinsipi təşkil edib. Biz daim müştərilərimizin ehtiyaclarını daha yaxşı anlamağa və onlara etibarlı, yüksək keyfiyyətli xidmət təqdim etməyə çalışmışıq. Bu gün həyata keçirdiyimiz rəqəmsal transformasiya təşəbbüsləri, süni intellekt və data əsaslı yanaşmalar, eləcə də Insurtech həllərinin tətbiqi sayəsində sığorta xidmətlərini daha sürətli, daha əlçatan və effektiv formata gətiririk. Məqsədimiz texnologiya və innovasiyanın imkanlarından istifadə edərək müştərilərimiz üçün daha yüksək dəyər yaratmaq və onların etimadını uzunmüddətli tərəfdaşlıqla doğrultmaqdır”, – deyə “PAŞA Sığorta”nın baş icraçı direktoru Niyaz İsmayılov bildirib.
Bu gün “PAŞA Holding”ə daxil olan “PAŞA Sığorta” 700 minə yaxın korporativ və fərdi müştəriyə 36 növ könüllü və icbari sığorta üzrə xidmət göstərir. “AM Best” beynəlxalq reytinq agentliyi “PAŞA Sığorta” ASC-nin emitentin uzunmüddətli kredit reytinqini “BBB”, maliyyə dayanıqlılığı reytinqini isə “B++”, proqnozu isə “Sabit” səviyyəsində təsdiqləyib.
Yarandığı ilk gündən “PAŞA Sığorta” cəmiyyətin rifahı üçün bir çox sosial layihələr həyata keçirir. Uşaqların təhsili, ölkə idmanına dəstək, sağlamlıq təşəbbüsləri və mədəni irsin qorunması istiqamətində layihələr şirkətin sosial missiyasının əsasını təşkil edir. Bununla yanaşı, “PAŞA Sığorta” ölkə və qlobal gündəmdə baş verən proseslərə uyğun olaraq sosial fəaliyyətini daim aktual və prioritet mövzulara uyğunlaşdırması ilə də fərqlənir. Pandemiya dövründə səhiyyə işçilərinə dəstəyin göstərilməsi, Kubadan peşəkar həkimlərin ölkəmizə cəlb edilməsi, Vətən müharibəsindən təsirlənən ailələr və uşaqlar üçün psixoloji və sosial proqramların həyata keçirilməsi bu mövqeyin bariz nümunələrindəndir.
