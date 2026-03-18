AMB 18 marta olan valyuta məzənnələrini açıqladı

09:10 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,9621 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,4 % azalaraq 2,0626 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9621
AUD 1,2095
BYN 0,581
AED 0,4628
KRW 0,1144
CZK 0,0803
CNY 0,247
DKK 0,2626
GEL 0,6266
HKD 0,2169
INR 0,0184
GBP 2,2718
SEK 0,1834
CHF 2,1649
ILS 0,5492
CAD 1,2408
KWD 5,5432
KZT 0,3527
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,505
MDL 0,0973
NOK 0,1775
UZS 0,014
PKR 0,6084
PLN 0,4604
RON 0,3852
RUB 2,0626
RSD 0,0167
SGD 1,332
SAR 0,4528
xdr 2,3123
TRY 0,0385
TMT 0,4857
UAH 0,0388
JPY 1,0705
NZD 0,9966
XAU 8478,716
XAG 133,6175
XPT 3583,337
XPD 2697,9
