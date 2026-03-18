AMB 18 marta olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,9621 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,4 % azalaraq 2,0626 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,9621
|AUD
|1,2095
|BYN
|0,581
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1144
|CZK
|0,0803
|CNY
|0,247
|DKK
|0,2626
|GEL
|0,6266
|HKD
|0,2169
|INR
|0,0184
|GBP
|2,2718
|SEK
|0,1834
|CHF
|2,1649
|ILS
|0,5492
|CAD
|1,2408
|KWD
|5,5432
|KZT
|0,3527
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,505
|MDL
|0,0973
|NOK
|0,1775
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6084
|PLN
|0,4604
|RON
|0,3852
|RUB
|2,0626
|RSD
|0,0167
|SGD
|1,332
|SAR
|0,4528
|xdr
|2,3123
|TRY
|0,0385
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0388
|JPY
|1,0705
|NZD
|0,9966
|XAU
|8478,716
|XAG
|133,6175
|XPT
|3583,337
|XPD
|2697,9
