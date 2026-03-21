 Gəncədə evdə qaz sızması nəticəsində partlayış olub - YENİLƏNİB | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Gəncədə evdə qaz sızması nəticəsində partlayış olub - YENİLƏNİB

16:15 - Bu gün
Bu gün saat 07:10 radələrində 1994-cü il təvəllüdlü şəxs (kişi) Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının nəzdində olan Abbas Səhhət adına xəstəxananın Təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Gəncə Şəhər Birləşmiş Xəstəxanasından verilən məlumata görə, ona qapalı kəllə-beyin travması, sol gözün hematoması və başın təpə nahiyəsinin çapılmış yarası diaqnozları təyin olunub.

Zəruri tibbi xidmətlər göstərilən pasiyentin müalicəsi Reanimasiya şöbəsində davam etdirilir, vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.

13:44

Gəncədə evdə qaz sızması nəticəsində partlayış olub, xəsarət alan var.

1news.az-ın APA-ya istinadən xəbərinə görə, hadisə şəhər ərazisində qeydə alınıb.

Məlumata görə, şəhər sakini 1965-ci il təvəllüdlü M.Yolçuyevin yaşadığı evdə partlayış nəticəsində yanıq xəsarət alıb. O, xəstəxanaya yerləşdirilib, hazırda vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir.

Hadisə yerinə adiyyatı qurumların əməkdaşları cəlb edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Paylaş:
176

Son xəbərlər

Bu gün, 17:33

Bu gün, 16:58

Bu gün, 16:15

Bu gün, 15:30

Bu gün, 15:22

Bu gün, 15:03

Bu gün, 14:16

Bu gün, 13:04

Bu gün, 12:32

Bu gün, 12:29

Bu gün, 12:19

Bu gün, 11:48

Bu gün, 11:14

Bu gün, 10:47

Bu gün, 10:24

Bu gün, 10:05

Bu gün, 09:59

20 / 03 / 2026, 18:08

20 / 03 / 2026, 17:29

20 / 03 / 2026, 17:10
Bütün xəbərlər