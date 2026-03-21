Zəngilan Ağalı və Məmmədbəyli kəndlərində Novruz festivalı və sərgi-satış yarmarkası keçirilib - FOTO - VİDEO

18:43 - 21 / 03 / 2026
Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin təşəbbüsü, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti və “Aqrar tədarük və təchizat” ASC-nin birgə təşkilatçılığı ilə ərsəyə gələn festival çərçivəsində kənd təsərrüfatı məhsulları və əl işlərinin yarmarkası təşkil olunub. Müxtəlif bölgələrdən olan fermerlər üçün satış, investorlar üçün tanışlıq imkanı yaradılıb.

1news.az xəbər verir ki, Ağalı kənd parkında hər iki kəndin sakinləri üçün təşkil edilmiş festival çərçivəsində Novruz bayramının personajları olan Bahar qızı, Kosa və Keçəlin təqdimatında məzəli oyunlar, ənənəvi tamaşalar, həmçinin incəsənət xadimlərinin ifasında bədii-əyləncəli proqram təşkil olunub. Uşaqlar üçün xüsusi zonada interaktiv fləşmoblar, viktorinalar keçirilib, hədiyyələr paylanılıb.

Tədbirin qonaqları sacda hazırlanan lavaş, fəsəli, kətə, həmçinin bölgənin endemik bitikisi sayılan çirişotu kətəsinin dadına baxıblar. Kəndirbazlar, pəhlivanlar, yumurta boyayayanlar və digər folklor nümayəndələrinin iştirakı ilə baş tutan Novruz festivalı sonda bayram tonqalı ətrafında birlik rəmzi olan Yallı rəqsi ilə başa çatıb.

Prezidentin sosial media hesablarında Novruz bayramı münasibətilə paylaşım edilib

İran Prezidenti Məsud Pezeşkian islam ölkələrinə müraciət edib

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Mehriban Əliyeva Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik edib

Qazaxda evdən kişi meyiti tapılıb

Gəncədə 24 yaşlı gənc dəm qazından zəhərlənib

Gəncədə evdə qaz sızması nəticəsində partlayış olub - YENİLƏNİB

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb

“McDonald’s Azərbaycan” və DSMF şəhid və qazi övladları üçün Novruz bayramı tədbiri təşkil edib - FOTO

“Sədərək” Ticarət Mərkəzinin sahibinə qarşı yarım milyonluq dələduzluq - İş adamı həbs edildi

Restoranda aktrisanın rəfiqəsinin ərinin döyülməsinə görə 4 nəfər saxlanıldı - TƏFƏRRÜAT - VİDEO

Qazaxda evdən kişi meyiti tapılıb

21 / 03 / 2026, 17:58

Gəncədə 24 yaşlı gənc dəm qazından zəhərlənib

21 / 03 / 2026, 17:33

Bu gün Beynəlxalq Daun Sindromu Günüdür

21 / 03 / 2026, 16:58

Gəncədə evdə qaz sızması nəticəsində partlayış olub - YENİLƏNİB

21 / 03 / 2026, 16:15

“PAŞA Holding” Novruz və Ramazan Bayramları münasibətilə şəhid övladlarına bayram sovqatları çatdırır

21 / 03 / 2026, 15:30

Bölgələrdə şimşək çaxacaq, yağıntılar intensivləşəcək - XƏBƏRDARLIQ

21 / 03 / 2026, 15:22

Ötən gün Bakıdan bölgələrə daşınan sərnişinlərin sayı açıqlanıb

21 / 03 / 2026, 15:03

Ötən gün itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 9 nəfər tapılıb

21 / 03 / 2026, 14:16

Bəzi ərazilərdə qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılıb

21 / 03 / 2026, 13:04

İran Prezidenti Məsud Pezeşkian islam ölkələrinə müraciət edib

21 / 03 / 2026, 12:32

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

21 / 03 / 2026, 12:29

Ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub

21 / 03 / 2026, 12:19

“Xəmsə” Milli İntellektual Oyununun yaradıcısı vəfat etdi

21 / 03 / 2026, 11:48

Professor Lalə Əlizadə vəfat edib

21 / 03 / 2026, 11:14

Bayram günündə cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 41 nəfər saxlanılıb

21 / 03 / 2026, 10:47

Bu gün Beynəlxalq Novruz Günüdür

21 / 03 / 2026, 10:24

Hövsanda müəllimənin əri tərəfindən qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

21 / 03 / 2026, 10:05

Prezidentin sosial media hesablarında Novruz bayramı münasibətilə paylaşım edilib

21 / 03 / 2026, 09:59

Ötən gün borclu kimi axtarışda olan 179 nəfər tutulub

20 / 03 / 2026, 18:08
