 Bakıda tanınmış fotoqrafın evində güclü yanğın olub | 1news.az | Xəbərlər
Cəmiyyət

Bakıda tanınmış fotoqrafın evində güclü yanğın olub

11:55 - Bu gün
Bakıda tanınmış fotoqraf Orxan Aslanovun evində yanğın baş verib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə o, şəxsi "Instagram" hesabında paylaşım edib.

Fotoqraf qeyd edib ki, hadisə səhərə yaxın qeydə alınıb.

“Təəssüf ki, bu gün pis bir gün idi. Bütün qarajımızı itirdik, zədələnmiş maşını çətinliklə çıxara bildik və başqa heç nəyi xilas edə bilmədik. Uzun müddətdir yığdığım hər şey yox oldu. Əsas odur ki, heç kim zərər görmədi. Ona görə də hər yaşadığımız gündən zövq almalıyıq. Hər şey yoluna düşəcək”, - Aslanov paylaşımında əlavə edib.

Çin lideri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

MN: Bakı və Abşeronda PUA-larla təlim-məşq uçuşları keçiriləcək

Azərbaycan XİN Pakistanı milli bayram münasibətilə təbrik edib

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

