10:28 - Bu gün
Dünya bazarında Azərbaycan neftinin qiyməti ucuzlaşıb.

1news.az xəbər verir ki, “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 2,3 ABŞ dolları və ya 2% azalaraq 113,7 ABŞ dollarına düşüb.

Məlumata görə, hərracların nəticələrinə əsasən, “Brent” markalı neftin may fyuçersləri 109,58 ABŞ dolları səviyyəsində qərarlaşıb.

Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında “Azeri Light” neftinin bir bareli 3,14 ABŞ dolları və ya 2,84% ucuzlaşaraq 107,24 ABŞ dolları təşkil edib.

Qeyd edək ki, Azərbaycanın 2026-cı il dövlət büdcəsində neftin bir barelinin orta qiyməti 65 ABŞ dolları səviyyəsində götürülüb.

Xatırladaq ki, “Azeri Light” neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də 15,81 ABŞ dolları, ən yüksək qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda 149,66 ABŞ dolları olub. Bu marka üzrə neft “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlar blokunda hasil edilir və layihədə SOCAR-ın payı 31,65% təşkil edir.

Aktual

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Cəmiyyət

Ağdamda kənd sakini minaya düşüb

Dünya

Nazir: Tankerin dəniz dronu ilə vurulduğunu düşünürük - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev Banqladeş Prezidentini təbrik edib

İqtisadiyyat

Dünya bazarlarında Azərbaycan neftinin qiyməti ucuzlaşıb

Qızılın qiymətində yenidən artım olub

Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Qızılın qiymətində yenidən artım olub

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti aşağı enib

Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

Dünya bazarlarında Azərbaycan neftinin qiyməti ucuzlaşıb

