Ötən gün Azərbaycanda üstü açılan cinayətlərin sayı açıqlandı

Qafar Ağayev10:36 - Bu gün
Ölkə ərazisində son sutkada 36 cinayət açılıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-in Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, martın 25-də ölkə üzrə qeydə alınan 36, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 1 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

Həmçinin axtarışda olan ümumilikdə 45 nəfər, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarılan 23 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Məlumata görə, narkotiklərlə əlaqəli 14, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın aşkar edilərək götürülməsi ilə bağlı 5 fakt müəyyən edilib.

Bundan başqa, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 40 nəfər saxlanılıb.

Aktual

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Cəmiyyət

Ağdamda kənd sakini minaya düşüb

Dünya

Nazir: Tankerin dəniz dronu ilə vurulduğunu düşünürük - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev Banqladeş Prezidentini təbrik edib

Cəmiyyət

Rusiyada Azərbaycan “Coca-Cola”sı adı ilə saxta məhsul istehsal edilirmiş... – VİDEO

Beynəlxalq səyyahlar Xocalı soyqırımı memorialını ziyarət ediblər

Jurnalistdən Kəmalə Günəşli ilə bağlı sərt sözlər: Cəzalandırılmalı, mahnısı silinməlidir

Ağdamda kənd sakini minaya düşüb

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün Seyran Səxavətin doğum günüdür!

Bölgələrdə şimşək çaxacaq, yağıntılar intensivləşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Son sutkada külli miqdarda narkotik vasitə aşkar edilib

Son xəbərlər

Rusiyada Azərbaycan “Coca-Cola”sı adı ilə saxta məhsul istehsal edilirmiş... – VİDEO

Bu gün, 16:03

Tramp: İranlılar bizimlə razılıq əldə etmək üçün yalvarır

Bu gün, 15:51

Beynəlxalq səyyahlar Xocalı soyqırımı memorialını ziyarət ediblər

Bu gün, 15:21

Jurnalistdən Kəmalə Günəşli ilə bağlı sərt sözlər: Cəzalandırılmalı, mahnısı silinməlidir

Bu gün, 14:53

Ağdamda kənd sakini minaya düşüb

Bu gün, 14:17

Daşqın və subasma gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 14:02

Əməliyyatı zamanı 10 kq narkotik vasitə və 1727 ədəd narkotik tərkibli həb aşkarlanıb

Bu gün, 13:38

Azərbaycan – Sent Lüsiya oyununun hakim təyinatları məlum olub

Bu gün, 13:18

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 13:02

İDDİA: Sepahın kontr-admiralı Əlirza Təngsiri öldürülüb

Bu gün, 12:42

Sahibə Qafarova Asiya üçün Boao Forumunda çıxış edib

Bu gün, 12:20

Abbas Əraqçi Azərbaycana təşəkkür etdi

Bu gün, 12:05

Xırdalanda binanın elektrik naqillərini oğurlayan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 12:02

Əlilliyi olan 2500 nəfər robotik reabilitasiya xidmətlərinə cəlb olunub

Bu gün, 11:51

Beynəlxalq səyyahların Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri başlayır

Bu gün, 11:29

Nazir: Tankerin dəniz dronu ilə vurulduğunu düşünürük - YENİLƏNİB

Bu gün, 11:27

İlham Əliyev Banqladeş Prezidentini təbrik edib

Bu gün, 11:11

Polis əməliyyat keçirdi - 53 kiloqrama yaxın narkotik aşkarlandı

Bu gün, 10:52

İranın zərbələri nəticəsində Kəfr-Qasim şəhərində yaralananlar var

Bu gün, 10:45

Ötən gün Azərbaycanda üstü açılan cinayətlərin sayı açıqlandı

Bu gün, 10:36
Bütün xəbərlər