Əlilliyi olan 2500 nəfər robotik reabilitasiya xidmətlərinə cəlb olunub

Qafar Ağayev11:51 - Bu gün
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin reabilitasiya mərkəzlərində son illər tətbiqinə başlanan yeni xidmətlərdən biri də robotik terapiya xidmətidir.

Nazirliyin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən 1news.az-a verilən məlumata görə, ötən dövrdə həmin mərkəzlərdə əlilliyi olan 2500 şəxs robotik reabilitasiya xidmətlərinə cəlb olunub.

Robot reabilitasiya xidməti dayaq-hərəkət və sinir sisteminin sağlamlıq vəziyyətinin diaqnozu və müalicəsində tətbiq olunur. Həmin terapiya əlilliyi olanların intensiv və hərtərəfli neyroreabilitasiyasına, onlarda sinir sisteminin bərpasına, mümkün olan funksionallığı bərpa etməyə kömək edir.

İnsult, travmatik beyin və onurğa beyni zədələnmələri, parkinson, şaxəli skreloz, serebral iflic və digər diaqnozlu əlilliyi olan şəxslərin sosial-psixoloji və fizioterapevtik reabilitasiyasında da həmin üsul tətbiq olunur.

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Cəmiyyət

Ağdamda kənd sakini minaya düşüb

Dünya

Nazir: Tankerin dəniz dronu ilə vurulduğunu düşünürük - YENİLƏNİB

Rəsmi

İlham Əliyev Banqladeş Prezidentini təbrik edib

Cəmiyyət

Rusiyada Azərbaycan “Coca-Cola”sı adı ilə saxta məhsul istehsal edilirmiş... – VİDEO

Beynəlxalq səyyahlar Xocalı soyqırımı memorialını ziyarət ediblər

Jurnalistdən Kəmalə Günəşli ilə bağlı sərt sözlər: Cəzalandırılmalı, mahnısı silinməlidir

Ağdamda kənd sakini minaya düşüb

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Bu gün Seyran Səxavətin doğum günüdür!

Hövsanda müəllimənin əri tərəfindən qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

Bazar günü hava necə olacaq? - PROQNOZ

Məktəblərdə bayram tətili: dərslər nə vaxt başlayır?

Son xəbərlər

Rusiyada Azərbaycan “Coca-Cola”sı adı ilə saxta məhsul istehsal edilirmiş... – VİDEO

Bu gün, 16:03

Tramp: İranlılar bizimlə razılıq əldə etmək üçün yalvarır

Bu gün, 15:51

Beynəlxalq səyyahlar Xocalı soyqırımı memorialını ziyarət ediblər

Bu gün, 15:21

Jurnalistdən Kəmalə Günəşli ilə bağlı sərt sözlər: Cəzalandırılmalı, mahnısı silinməlidir

Bu gün, 14:53

Ağdamda kənd sakini minaya düşüb

Bu gün, 14:17

Daşqın və subasma gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 14:02

Əməliyyatı zamanı 10 kq narkotik vasitə və 1727 ədəd narkotik tərkibli həb aşkarlanıb

Bu gün, 13:38

Azərbaycan – Sent Lüsiya oyununun hakim təyinatları məlum olub

Bu gün, 13:18

Sabah hava necə olacaq? - Proqnoz açıqlandı

Bu gün, 13:02

İDDİA: Sepahın kontr-admiralı Əlirza Təngsiri öldürülüb

Bu gün, 12:42

Sahibə Qafarova Asiya üçün Boao Forumunda çıxış edib

Bu gün, 12:20

Abbas Əraqçi Azərbaycana təşəkkür etdi

Bu gün, 12:05

Xırdalanda binanın elektrik naqillərini oğurlayan şəxslər saxlanılıb

Bu gün, 12:02

Əlilliyi olan 2500 nəfər robotik reabilitasiya xidmətlərinə cəlb olunub

Bu gün, 11:51

Beynəlxalq səyyahların Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri başlayır

Bu gün, 11:29

Nazir: Tankerin dəniz dronu ilə vurulduğunu düşünürük - YENİLƏNİB

Bu gün, 11:27

İlham Əliyev Banqladeş Prezidentini təbrik edib

Bu gün, 11:11

Polis əməliyyat keçirdi - 53 kiloqrama yaxın narkotik aşkarlandı

Bu gün, 10:52

İranın zərbələri nəticəsində Kəfr-Qasim şəhərində yaralananlar var

Bu gün, 10:45

Ötən gün Azərbaycanda üstü açılan cinayətlərin sayı açıqlandı

Bu gün, 10:36
Bütün xəbərlər