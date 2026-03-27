Ötən iki ayda siqaret istehsalı artıb

16:07 - Bu gün
Ötən iki ayda siqaret istehsalı artıb

Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 2 milyard 553,7 milyon ədəd siqaret istehsal olunub.

1news.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 26% çoxdur.

Martın 1-i vəziyyətinə sənaye müəssisələrinin anbarlarında hazır məhsul ehtiyatı 1 milyard 190 milyon təşkil edib.

Bundan əlavə, dövr ərzində 180,6 ton tütün istehsal edilib ki, bu da 2025-ci ilin yanvar-fevral ayları ilə müqayisədə 40,1 faiz azdır.

Qeyd edək ki, cari ilin yanvar ayında ölkəyə 321,4 min ABŞ dolları dəyərində 15,5 milyon ədəd tərkibində tütün olan siqaretlər idxal edilib, 8 ölkəyə 1,6 milyon ABŞ dolları dəyərində 101 milyon ədəd siqaret isə ixrac olunub.

