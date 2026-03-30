 Yol polisi tətildən qayıdan sürücülərə müraciət edib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Yol polisi tətildən qayıdan sürücülərə müraciət edib

Qafar Ağayev10:55 - Bu gün
DİN-in Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi (BDYPİ) qeyri-iş günlərinin bitməsi ilə daimi yaşayış yerlərinə qayıdan sürücülərə müraciət edib.

1news.az xəbər verir ki, müraciətdə deyilir:

"Bayramlarla əlaqədar qeyri-iş günlərinin başa çatması ilə bölgələrdən daimi yaşayış yerlərinə qayıdan vətəndaşların iştirakı ilə respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında hərəkət intensivliyi müşahidə olunur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət edərək qayıdış zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyi, mümkün qədər günün işıqlı vaxtı yola çıxmağı, yorğun və yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməməyi xahiş edir. Bununla yanaşı, sürücülərə yola çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlamaq, yol və hava şəraitini düzgün qiymətləndirmək, hərəkət zamanı sürət həddini mövcud şəraitə uyğun seçmək, ara məsafəsini qorumaq, ötmə və digər manevrlər zamanı xüsusilə diqqətli olmaq vacibdir".

Eyni zamanda, sürücülərin uzun məsafəli səfərlər zamanı fasilələrlə istirahət etmələri, diqqəti yayındıran amillərdən, xüsusilə mobil telefondan istifadə hallarına yol verməmələri, bu kimi davranışlardan uzaq durmaları tələb olunur.

"BDYPİ hərəkət iştirakçılarını yollarda məsuliyyətli olmağa və qaydalara ciddi əməl etməyə çağırır",- deyə müraciətdə bildirilib.

Paylaş:
119

SEPAH Hərbi Dəniz Qüvvələri komandanının ölümünü təsdiq edib

Bu gün, 11:57

İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Xalq artisti Rasim Balayevlə vida mərasiminə əklil göndəriblər

Bu gün, 11:53

Xalq artisti Rasim Balayevlə vida mərasimi keçirilir

Bu gün, 11:45

İrandan Azərbaycana indiyədək 3094 nəfər təxliyə edilib - FOTO

Bu gün, 11:31

DSX-nin hərbi hissələrdə “Açıq qapı” günü keçirilib - FOTO

Bu gün, 11:26

FHN su basmış ərazilərdən 454 nəfəri təxliyə edib - VİDEO

Bu gün, 11:20

Qazaxda 18 yaşlı qız dəm qazından boğularaq ölüb

Bu gün, 11:03

Sumqayıtda mebel sexi yanıb

Bu gün, 10:56

Yol polisi tətildən qayıdan sürücülərə müraciət edib

Bu gün, 10:55

Polis 39 cinayəti açdı, 34 şübhəli saxlanıldı

Bu gün, 10:35

Şirvanda evdə partlayış olub, xəsarət alan var

Bu gün, 10:18

Azərbaycanın U-17 millisi Malta yığması ilə üz-üzə gəlir

Bu gün, 10:07

İsrail Tehranda hərbi obyektlərə genişmiqyaslı zərbələr endirdi

Bu gün, 09:28

Tramp: İran ABŞ-a 20 tanker neft verəcək

Bu gün, 09:21

Xalq artisti Rasim Balayevin cənazəsi İstanbuldan Bakıya gətirilib - FOTO

Bu gün, 09:08

Azərbaycan millisi bu gün ikinci oyununu keçirəcək

Bu gün, 09:04

ADSEA: Yağışla bağlı suların çəkilməsi və xətlərə yönləndirilməsi icra olunur

28 / 03 / 2026, 17:59

Ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edir - Faktiki hava

28 / 03 / 2026, 17:45

Yaşar Gülər iranlı həmkarına zəng etdi

28 / 03 / 2026, 17:37

Hərbi qulluqçuların pul təminatı qaydalarında dəyişiklik edilib

28 / 03 / 2026, 17:28
Bütün xəbərlər