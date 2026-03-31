Bakıda sıxlıq olan küçə və prospektlər açıqlanıb - SİYAHI

08:57 - Bu gün
Bakıda sıxlıq olan küçə və prospektlər açıqlanıb.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

2. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

3. Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

4. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

5. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

6. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

7. Qara Qarayev prospekti, "Qara Qarayev" metro stansiyasından "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

8. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

9. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində;

10. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

11. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

12. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

13. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

14. Sabunçu-Zabrat şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Cəmiyyət

Azərbaycan dünyanın ən təhlükəsiz ölkələri sırasındadır - “Global Terrorism Index 2026” açıqlandı

Cəmiyyət

Azərbaycan Ordusunun yeni hərbi obyektləri istifadəyə verilib

İqtisadiyyat

AMB martın son gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Siyasət

XİN 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı bəyanat yayıb

Cəmiyyət

29 il öncə Ümummilli Lider Ağ Evin xatirə kitabına nə yazmışdı? – AzTV-də nadir görüntülər

FHN su basmış ərazilərdən 766 nəfəri təxliyə edib - VİDEO

BDU-nun Kimya fakültəsinin aparıcı elmi işçisi Zara Məmmədova vəfat edib

Azərbaycan Ordusunun yeni hərbi obyektləri istifadəyə verilib

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Prezident İlham Əliyev “Abşeron” Batareya Enerji Saxlanc Mərkəzinin açılışında iştirak edib - FOTO

Bakı, Sumqayıt və Abşeronda su basmış ərazilərdən 42 nəfər təxliyə edilib - VİDEO - YENİLƏNİB

Bakıda bu yolda sürət həddi endirildi

Aramsız yağan yağıntının yollarda yaratdığı çətinliklər aradan qaldırılır

29 il öncə Ümummilli Lider Ağ Evin xatirə kitabına nə yazmışdı? – AzTV-də nadir görüntülər

Bu gün, 10:23

FHN su basmış ərazilərdən 766 nəfəri təxliyə edib - VİDEO

Bu gün, 10:20

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Bu gün, 10:19

Dubay limanında Küveytə məxsus neft tankeri vuruldu – ABŞ-də neft qiymətləri yüksəldi

Bu gün, 10:10

BDU-nun Kimya fakültəsinin aparıcı elmi işçisi Zara Məmmədova vəfat edib

Bu gün, 10:06

Azərbaycan Ordusunun yeni hərbi obyektləri istifadəyə verilib

Bu gün, 09:54

ABB-eSİM xidməti istifadəyə verildi!

Bu gün, 09:47

Əksər bölgələrdə yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 09:43

Azərbaycan neftinin qiyməti 128 dolları ötüb

Bu gün, 09:37

Azərbaycan dünyanın ən təhlükəsiz ölkələri sırasındadır - “Global Terrorism Index 2026” açıqlandı

Bu gün, 09:26

AMB martın son gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:10

XİN 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı bəyanat yayıb

Bu gün, 09:09

Azərbaycan U-21 millisi Bolqarıstanla səfər oyununa çıxır

Bu gün, 09:04

Mehriban Əliyeva 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 08:59

Bakıda sıxlıq olan küçə və prospektlər açıqlanıb - SİYAHI

Bu gün, 08:57

Bu gün Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür

Bu gün, 08:55

Dövlət Başçısının sosial şəbəkə hesablarında 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı paylaşım edilib

Bu gün, 08:51

Bu gün paytaxtın 555 küçəsi yuyulub - FOTO

30 / 03 / 2026, 17:55

Zaqatalada ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib

30 / 03 / 2026, 17:51

Gəncədə maşın betona çırpılıb, xəsarət alanlar var

30 / 03 / 2026, 17:12
Bütün xəbərlər