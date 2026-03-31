AMB martın son gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının 31 marta olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,9498 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,0898 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,9498
|AUD
|1,1636
|BYN
|0,581
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1107
|CZK
|0,0795
|CNY
|0,246
|DKK
|0,261
|GEL
|0,6313
|HKD
|0,2169
|INR
|0,0179
|GBP
|2,2434
|SEK
|0,178
|CHF
|2,1285
|ILS
|0,536
|CAD
|1,2203
|KWD
|5,4985
|KZT
|0,3537
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5045
|MDL
|0,0968
|NOK
|0,1745
|UZS
|0,0139
|PKR
|0,6081
|PLN
|0,4548
|RON
|0,3824
|RUB
|2,0898
|RSD
|0,0166
|SGD
|1,3162
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3083
|TRY
|0,0382
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0388
|JPY
|1,065
|NZD
|0,9704
|XAU
|7761,002
|XAG
|122,785
|XPT
|3256,886
|XPD
|2442,152
