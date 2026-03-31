AMB martın son gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qafar Ağayev09:10 - Bu gün
Azərbaycan Mərkəzi Bankının 31 marta olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,9498 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,0898 manat təşkil edib.

Kod Kurs
USD 1,7
EUR 1,9498
AUD 1,1636
BYN 0,581
AED 0,4628
KRW 0,1107
CZK 0,0795
CNY 0,246
DKK 0,261
GEL 0,6313
HKD 0,2169
INR 0,0179
GBP 2,2434
SEK 0,178
CHF 2,1285
ILS 0,536
CAD 1,2203
KWD 5,4985
KZT 0,3537
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5045
MDL 0,0968
NOK 0,1745
UZS 0,0139
PKR 0,6081
PLN 0,4548
RON 0,3824
RUB 2,0898
RSD 0,0166
SGD 1,3162
SAR 0,453
xdr 2,3083
TRY 0,0382
TMT 0,4857
UAH 0,0388
JPY 1,065
NZD 0,9704
XAU 7761,002
XAG 122,785
XPT 3256,886
XPD 2442,152
