Azərbaycan neftinin qiyməti 128 dolları ötüb

Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti bahalaşıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 3,81 ABŞ dolları və ya 3,07% artaraq 128,05 ABŞ dolları olub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 124,24 ABŞ dolları təşkil edib.

Xatırladaq ki, Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycan dünyanın ən təhlükəsiz ölkələri sırasındadır - “Global Terrorism Index 2026” açıqlandı

Cəmiyyət

Azərbaycan Ordusunun yeni hərbi obyektləri istifadəyə verilib

İqtisadiyyat

AMB martın son gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Siyasət

XİN 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı bəyanat yayıb

İqtisadiyyat

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Azərbaycan neftinin qiyməti 128 dolları ötüb

AMB martın son gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Qızılın qiyməti 4600 dollara yaxınlaşıb

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Qızıl və gümüş bahalaşıb

Dünya bazarlarında Azərbaycan neftinin qiyməti ucuzlaşıb

Ötən iki ayda siqaret istehsalı artıb

Azərbaycan neftinin qiyməti 124 dolları ötüb

Son xəbərlər

29 il öncə Ümummilli Lider Ağ Evin xatirə kitabına nə yazmışdı? – AzTV-də nadir görüntülər

Bu gün, 10:23

FHN su basmış ərazilərdən 766 nəfəri təxliyə edib - VİDEO

Bu gün, 10:20

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş bahalaşıb

Bu gün, 10:19

Dubay limanında Küveytə məxsus neft tankeri vuruldu – ABŞ-də neft qiymətləri yüksəldi

Bu gün, 10:10

BDU-nun Kimya fakültəsinin aparıcı elmi işçisi Zara Məmmədova vəfat edib

Bu gün, 10:06

Azərbaycan Ordusunun yeni hərbi obyektləri istifadəyə verilib

Bu gün, 09:54

ABB-eSİM xidməti istifadəyə verildi!

Bu gün, 09:47

Əksər bölgələrdə yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 09:43

Azərbaycan neftinin qiyməti 128 dolları ötüb

Bu gün, 09:37

Azərbaycan dünyanın ən təhlükəsiz ölkələri sırasındadır - “Global Terrorism Index 2026” açıqlandı

Bu gün, 09:26

AMB martın son gününə olan valyuta məzənnələrini açıqladı

Bu gün, 09:10

XİN 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı bəyanat yayıb

Bu gün, 09:09

Azərbaycan U-21 millisi Bolqarıstanla səfər oyununa çıxır

Bu gün, 09:04

Mehriban Əliyeva 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 08:59

Bakıda sıxlıq olan küçə və prospektlər açıqlanıb - SİYAHI

Bu gün, 08:57

Bu gün Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür

Bu gün, 08:55

Dövlət Başçısının sosial şəbəkə hesablarında 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı paylaşım edilib

Bu gün, 08:51

Bu gün paytaxtın 555 küçəsi yuyulub - FOTO

30 / 03 / 2026, 17:55

Zaqatalada ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib

30 / 03 / 2026, 17:51

Gəncədə maşın betona çırpılıb, xəsarət alanlar var

30 / 03 / 2026, 17:12
Bütün xəbərlər