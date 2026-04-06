Cənubi Koreya Şimali Koreyadan üzr istədi
Cənubi Koreya Prezidenti Lee Jae-myung ölkəsinə məxsus mülki dronların Şimali Koreya hava məkanına daxil olması ilə bağlı Pxenyana təəssüfünü ifadə edib.
1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu, hadisə ilə bağlı onun ilk birbaşa açıqlaması olub.
Prezident bildirib ki, bu hal hökumətin birbaşa addımı olmasa da, “məsuliyyətsiz davranışların yaratdığı lazımsız hərbi gərginliyə görə Şimali Koreya tərəfinə təəssüfümü bildirirəm”.
Hadisə 2025-ci ilin sentyabrından 2026-cı ilin yanvarınadək baş verən qanunsuz dron uçuşları ilə bağlı araşdırmalar fonunda baş verib. Bu iş üzrə üç nəfər – bir tələbə, kəşfiyyat əməkdaşı və hərbçi ittiham olunur.
Rəsmi məlumatlara görə, dronlar Kaesong kimi ərazilərdə görüntü toplamaq üçün istifadə edilib, bəzilərinin Şimali Koreya ərazisinə düşməsi isə Pxenyanın etirazına səbəb olub.
Prezident Lee bu cür halların qarşısının alınması üçün təcili tədbirlər görülməsini tapşırıb və Koreya yarımadasında sülh və sabitliyin əsas prioritet olduğunu vurğulayıb.