İran və ABŞ-yə iki mərhələli atəşkəs planı təqdim edilib

Oksana Orucova11:47 - Bu gün
İran və ABŞ-yə münaqişənin sona çatdırılması üçün iki mərhələli atəşkəs planı təqdim edilib.

1news.az Reuters-ə istinadən xəbər verir ki, plana razılıq əldə olunarsa, dərhal atəşkəs təmin olunacaq.
Təklif ilkin mərhələdə atəşkəsi, ikinci mərhələdə isə yekun razılaşmanı əhatə edir.

Plana razılıq əldə olunarsa, dərhal atəşkəs tətbiq ediləcək, Hörmüz boğazı tam şəkildə açılacaq və yekun razılaşma 15–20 gün ərzində imzalanacaq.

Xəbərdə qeyd olunub ki, Pakistan tərəfi ABŞ-nin vitse-prezidenti JD Vance və İranın xarici işlər naziri Ərakçi ilə ayrıca görüşlər keçirib.

İranlı rəsmi məsələ ilə bağlı bildirib:
“Pakistanın təklifi bizə çatıb. Hazırda onu nəzərdən keçiririk. Müvəqqəti atəşkəs üçün Hörmüzü açmayacağıq. Bizə edilən ‘son gün’ təzyiqini qəbul etmirik. ABŞ-nin isə daimi atəşkəsə hazır olmadığını düşünürük”.

Aktual

Siyasət

Azərbaycan Prezidenti və Gürcüstanın Baş naziri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - FOTO

Cəmiyyət

“Canlı yayım”a çevrilən faciə: 6 azyaşlının zəhərlənməsi və Gülcənnətin ölümü

Rəsmi

İlham Əliyevin Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze ilə təkbətək görüşü olub

Cəmiyyət

Azərbaycana gələn turistlərin sayında azalmanın səbəbləri nələrdir? - AÇIQLAMA

Dünya

Fidanla Əraqçi müharibənin gedişatını müzakirə edib

İsrail İranın ən böyük neft-kimya obyektinə zərbə endirdiyini açıqladı

Cənubi Koreya Şimali Koreyadan üzr istədi

Türkiyənin Kaçkar dağları qlobal arenada - FOTO

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Vaşinqtondan sərt mesaj: Qarşıdakı günlər həlledici olacaq, İran bunu anlayır

Tramp: NATO heç vaxt məndə inam yaratmayıb

Rusiya humanitar köməyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

Paşinyan Moskvadadır, Putinlə görüşəcək

Son xəbərlər

Xaçmazın icra başçısı təbii fəlakətdən zərər çəkən sakinlərlə görüşdü

Bu gün, 17:57

Fidanla Əraqçi müharibənin gedişatını müzakirə edib

Bu gün, 17:44

Klinik Tibbi Mərkəzin Toksikologiya şöbəsinin müdiri Azər Maqsudov amnistiyaya düşüb

Bu gün, 17:30

Gəncədə evinin dam örtüyünü təmir edən şəxs yıxılaraq ölüb

Bu gün, 17:20

ABB Enerji effektivliyi fondunun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlər verəcək

Bu gün, 17:10

“Sülh körpüsü” çərçivəsində növbəti görüş ekoloqlarla keçirilib - FOTO

Bu gün, 17:03

Bu məktəblərdə dərslər DAYANDIRILDI

Bu gün, 17:01

Kəlbəcərdə vətəndaşlar səyyar tibbi müayinələrə cəlb olunub

Bu gün, 16:53

Dəm qazından zəhərlənən uşaqların ikisi dövlət müəssisəsinə yerləşdiriləcək

Bu gün, 16:37

ADSEA: Kollektorun üzərində tikilmiş ev söküldü

Bu gün, 16:31

İsrail İranın ən böyük neft-kimya obyektinə zərbə endirdiyini açıqladı

Bu gün, 16:10

Mehriban Əliyeva Tbilisidə Mirzə Fətəli Axundzadə adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyi ilə tanış olub - FOTO

Bu gün, 16:01

Bakıda asfalt çökdü: AYNA-nın maşını çuxura düşdü - FOTO

Bu gün, 15:50

Azərbaycan Paraqvaydan düyü tədarükünü bərpa edib

Bu gün, 15:47

Aprelin 7-si ilə bağlı əhaliyə XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 15:35

Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

Bu gün, 15:24

Su basmış bir sıra ərazilərdən 166 nəfər vətəndaş təxliyə olundu

Bu gün, 15:18

Bakının Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilib

Bu gün, 15:07

Sürücülük vəsiqələri ilə bağlı YENİ QAYDA

Bu gün, 15:04

Cənubi Koreya Şimali Koreyadan üzr istədi

Bu gün, 14:49
Bütün xəbərlər