ABŞ-nin vitse-prezidenti Macarıstandadır
ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens rəsmi səfərlə Budapeştdə səfərdədir.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Macarıstan KİV-ləri məlumat yayıb.
Bildirilib ki, vitse-prezidenti Budapeştdə Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto qarşılayıb.
Məlumata görə, səfər çərçivəsində Cey Di Vensin Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban ilə görüşü planlaşdırılır.
Qeyd olunub ki, görüşdən sonra ABŞ vitse-prezidenti “ABŞ–Macarıstan dostluğu günü” münasibətilə keçiriləcək mitinqdə çıxış edəcək.
