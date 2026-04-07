Trampdan İranla bağlı sərt açıqlama: “Bu gecə böyük bir sivilizasiya məhv ola bilər”

Oksana Orucova16:53 - Bu gün
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla bağlı gərginlik fonunda diqqətçəkən açıqlama verib.

1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə öz sosial media hesabında paylaşım edib.

Tramp vəziyyətin son dərəcə kritik olduğunu bildirərək, “bu gecə böyük bir sivilizasiyanın yox ola biləcəyini” qeyd edib.
O, paylaşımında bildirib:

“Bu gecə böyük bir sivilizasiya yox ola bilər və bir daha geri qayıtmaya bilər. Mən bunun baş verməsini istəmirəm, amma böyük ehtimalla baş verəcək. Tam və köklü rejim dəyişikliyi ilə daha ağıllı və daha az radikallaşmış qüvvələrin hakim olduğu yeni bir mühitdə bəlkə də inqilabi dərəcədə müsbət dəyişikliklər baş verə bilər. Kim bilir? Bunu bu gecə, dünyanın uzun və mürəkkəb tarixinin ən mühüm anlarından birində öyrənəcəyik. 47 illik zorakılıq, korrupsiya və ölüm nəhayət sona çata bilər. Tanrı İran xalqını qorusun”.

Qeyd edək ki, Trampın bu açıqlaması İran ətrafında artan gərginlik və mümkün hərbi eskalasiya ilə bağlı narahatlıqların daha da gücləndiyi bir vaxta təsadüf edir.

İlham Əliyev bir qrup hərbçini təltif edib - SİYAHI

İlham Əliyev Türkiyə Ali Məhkəməsinin Baş prokurorunu qəbul edib - FOTO

İstanbulda İsrail Baş Konsulluğu qarşısında atışma: 3 nəfər zərərsizləşdirildi

