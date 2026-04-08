10 Avropa ölkəsindən İsrailə xəbərdarlıq: Livanın ərazi bütövlüyünə hörmət edin
Birləşmiş Krallıq, Fransa və İtaliya da daxil olmaqla 10 Avropa ölkəsinin xarici işlər nazirləri İsrailə çağırış edib.
1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, onlar İsrailin Livandakı hərbi əməliyyatlarını genişləndirməməsini tələb ediblər.
Ortaq açıqlamada Avropa ölkələri Livan hökuməti və xalqına dəstək verdiklərini bildiriblər. Sənədə Avropa İttifaqının Xarici Siyasət üzrə Ali Nümayəndəsi Kaya Kallas də imza atıb.
Nazirlər İsrailə qonşu ölkənin ərazi bütövlüyünə hörmət etməsi çağırışını təkrar ediblər.
