Atəşkəsə baxmayaraq gəmilər Hörmüz boğazından keçməkdən çəkinir

Oksana Orucova15:53 - Bu gün
ABŞ və İran arasında əldə olunan atəşkəs razılaşmasına baxmayaraq, Hörmüz boğazında gəmi hərəkəti hələ də tam bərpa olunmayıb.

1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, dəniz daşımaları şirkətləri və neft emalı zavodları logistika və təhlükəsizliklə bağlı aydınlıq gözləyir.

Məlumatlara görə, ABŞ prezidenti Donald Trump atəşkəs elan etdikdən sonra belə, Körfəzdə qalan çoxsaylı neft və qaz tankerləri hərəkətə başlamayıb. Boğazda ümumilikdə 187 tanker və 172 milyon barel həcmində yükün toplandığı bildirilir.
İranın xarici işlər naziri Abbas Araqçi hücumlar dayandırılacağı təqdirdə təhlükəsiz keçidin təmin olunacağını desə də, prosesin texniki detalları hələ də qeyri-müəyyəndir.

Ekspertlər bildirirlər ki, Körfəzdə 1000-dən çox gəminin yığılması vəziyyətin tezliklə normallaşmasını çətinləşdirir. Hətta normal şəraitdə belə bu sıxlığın aradan qaldırılması həftələr çəkə bilər.

Böyük gəmi sahibləri atəşkəsin davamlı olacağına əmin olmadan risk etmək istəmirlər.

Maersk şirkəti də bildirib ki, atəşkəs müəyyən imkanlar yaratsa da, hələlik tam təhlükəsiz mühit formalaşmayıb.
Qeyd edək ki, dünya neft və mayeləşdirilmiş qaz tədarükünün təxminən 20 faizi bu boğazdan keçir. Buna görə də yaranmış vəziyyət qlobal enerji bazarına və qiymətlərə ciddi təsir göstərməkdə davam edir.

İlham Əliyev Milli Aviasiya Akademiyasında Beynəlxalq Təlim Mərkəzinin açılışında iştirak edib - FOTO

Xəzər dənizində seysmik aktivlik artır: Güclü zəlzələ ehtimalı varmı? - Seysmoloqdan ŞƏRH

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı ilə bağlı yayılan müzakirələrə aydınlıq gətirilib

İlham Əliyev Məsud Pezeşkianı təbrik edib

10 Avropa ölkəsindən İsrailə xəbərdarlıq: Livanın ərazi bütövlüyünə hörmət edin

Pezeşkian: Atəşkəs İran üçün böyük nailiyyətdir

Tehranda Əli Xameneinin ölümünə görə anım mərasimi keçiriləcək

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

İran ABŞ-yə məxsus daha bir F-35 qırıcısını vurduğunu açıqladı – FOTO

Kreml: Rusiya enerji resurslarına tələbat artıb

Fransada yüksək sürətli qatarla hərbi yük maşını toqquşdu: ölən və yaralananlar var

İstanbulda İsrail Baş Konsulluğu qarşısında atışma: 3 nəfər zərərsizləşdirildi

Yevlaxın bir hissəsində qaz kəsiləcək

Bu gün, 17:56

Xəzər dənizində seysmik aktivlik artır: Güclü zəlzələ ehtimalı varmı? - Seysmoloqdan ŞƏRH

Bu gün, 17:48

İlham Əliyev Milli Aviasiya Akademiyasında Beynəlxalq Təlim Mərkəzinin açılışında iştirak edib - FOTO

Bu gün, 17:38

“TikTok”da təhlükəli trend Azərbaycana da çatdı: müəllimləri təhqir edənlər araşdırılır – AÇIQLAMA

Bu gün, 17:13

Prezident təqaüdçüsü olan bacılar Oksford və Kembric universitetlərinin magistraturasına qəbul olublar

Bu gün, 17:09

9 uşaq atası iddialara aydınlıq gətirdi: “Uşağımı heç kimə verməmişəm”

Bu gün, 17:03

Külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:55

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı ilə bağlı yayılan müzakirələrə aydınlıq gətirilib

Bu gün, 16:25

Sabah intensiv yağıntılar gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:21

Türkiyədə zəlzələ oldu

Bu gün, 16:11

Atəşkəsə baxmayaraq gəmilər Hörmüz boğazından keçməkdən çəkinir

Bu gün, 15:53

Azərbaycan qazının Serbiyaya çatdırılması üzrə müqavilənin müddəti uzadılıb

Bu gün, 15:38

50%-ə qədər endirim və 30 dəqiqəyə çatdırılma: Wolt Market Azərbaycanda təkliflərini gücləndirir – VİDEO

Bu gün, 15:35

Küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar bu yolda sürət həddi endirilib

Bu gün, 15:33

İlham Əliyev Məsud Pezeşkianı təbrik edib

Bu gün, 15:28

Zəlzələ ilə bağlı FHN-ə müraciət olub? - AÇIQLAMA

Bu gün, 15:16

Bu Agentliyin tərkibi təsdiqlənib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 14:58

SOCAR-ın Müşahidə Şurasının tərkibində dəyişiklik olub - SƏRƏNCAM

Bu gün, 14:55

Bakıda qalmaqallı “Poniland” bağlandı, heyvanlar xilas edilərək zooparka köçürüldü - FOTO

Bu gün, 14:40

10 Avropa ölkəsindən İsrailə xəbərdarlıq: Livanın ərazi bütövlüyünə hörmət edin

Bu gün, 14:26
