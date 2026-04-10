“Sülh körpüsü”: Ermənistan nümayəndə heyəti quru sərhəddən keçərək Azərbaycana gəldi - FOTO - VİDEO
2026-cı il 10–12 aprel tarixlərində Azərbaycanda “Sülh Körpüsü” Təşəbbüsü çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin iştirakı ilə növbəti ikitərəfli dəyirmi masa keçiriləcək.
1news.az xəbər verir ki, “Sülh Körpüsü” Təşəbbüsü Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri arasında dialoqu və birbaşa əlaqələri təşviq etməyə davam edir. Bu dəfə erməni nümayəndə heyəti Azərbaycana quru sərhədi vasitəsilə daxil olub, delimitasiya və demarkasiya olunmuş sahədən keçərək bütün müvafiq sərhəd və pasport nəzarəti prosedurlarından keçib.
Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri arasında dialoq 2025-ci il 8 avqust tarixində Vaşinqton şəhərində Azərbaycan, Ermənistan və ABŞ liderlərinin iştirakı ilə keçirilmiş üçtərəfli sammitdə təsdiqlənmiş ikitərəfli sülh gündəliyi çərçivəsində aparılır.
Görüşün gündəliyinə sülh prosesinin hazırkı vəziyyəti, “Sülh Körpüsü” Təşəbbüsü iştirakçılarının öz ölkələrində həyata keçirdikləri fəaliyyətlər və əldə olunan nəticələr, həmçinin regiondakı vəziyyətin müzakirəsi daxildir.
Müzakirə sessiyaları isə cəmiyyət səviyyəsində sülhün təşviqi və sülh prosesinin növbəti mərhələlərində etimadın artırılması məsələlərinə həsr olunacaq.
Azərbaycan tərəfindən iştirakçılar:
1. Fərhad Məmmədov - koordinator, Cənubi Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri.
2. Rusif Hüseynov - Topçubaşov Mərkəzinin həmtəsisçisi və direktoru.
3. Ramil İsgəndərli - Milli QHT Forumu İdarə Heyətinin sədri.
4. Kəmalə Məmmədova – First News Media (1news.az) portalının baş redaktoru.
5. Fuad Abdullayev - Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin aparıcı mütəxəssisi.
6. Dilara Əfəndiyeva - Azərbaycan Qadın Hüquqlarının Müdafiəsi Cəmiyyətinin “Qadınlar, Sülh və Təhlükəsizlik” Mərkəzinin rəhbəri.
7. Könül Bədəlova - İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin elmi işçisi.
8. Zaur Şiriyev - Karnegi Fondunun Berlin Araşdırmaları Mərkəzinin Rusiya və Avrasiya (Carnegie Russia and Eurasia Center) üzrə tədqiqatçısı.
9. Rauf Ağamirzəyev - Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İctimai Şuranın üzvü, nəqliyyat kommunikasiyaları üzrə ekspert.
10. Gülbəniz Qənbərova - “Azərbaycan Kənd Qadınları Assosiasiyası” İctimai Birliyinin sədri.
11. Nəzrin Əliyeva - “İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi Mərkəzi”nin nümayəndəsi.
12. Sanan Rzayev - CBC televiziya kanalının redaktoru və aparıcı siyasi şərhçisi.
13. Emin Əliyev - TREND Beynəlxalq Xəbər Agentliyinin baş redaktoru.
14. Murad Muradov - Topçubaşov Mərkəzinin direktor müavini.
15. Aytən Qəhrəman - Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin müşaviri.
16. İlyas Hüseynov – siyasi analitik.
17. Gülşən Axundova - “Qadınlar, İnkişaf, Gələcək” QHT-nin prezidenti.
18. Orxan Babayev - Cənubi Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin əməkdaşı.
19. Orxan Amaşov - AnewZ-in baş redaktor müavini və aparıcısı.
20. Yeganə Hacıyeva - Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü.
Ermənistan tərəfindən iştirakçılar:
1.Areq Koçinyan – koordinator, Ermənistan Şurası Analitik Mərkəzinin rəhbəri.
2.Boris Navasardyan – İrəvan Mətbuat Klubunun fəxri prezidenti.
3.Naira Sultanyan - Demokratiyanın İnkişafı Fondunun direktoru.
4.Narek Minasyan - Ermənistan Şurasının Analitik Mərkəzinin ekspert köməkçisi.
5.Samvel Meliksetyan - Ermənistan Şurası Analitik Mərkəzinin eksperti.
6.Stepan Qriqoryan - Qloballaşma və Regional Əməkdaşlıq üzrə Analitik Mərkəzin İdarə Heyətinin sədri.
7.Edqar Vardanyan - Ermənistan Şurasının Analitik Mərkəzinin ekspert köməkçisi.
8.Robert Gevondyan - Ermənistan Şurası Analitik Mərkəzinin eksperti.
9.Lusine Xaratyan - yazıçı və antropoloq.
10.Nelly Minasyan – Tarix elmləri namizədi, dosent, türkoloq.
11.David Stepanyan – “1in.am” saytının siyasi şərhçisi və Ermənistan Beynəlxalq Təhlükəsizlik və Münasibətlər İnstitutunun eksperti.
12.Ruben Babayan – İrəvan Dövlət Kukla Teatrının bədii rəhbəri.
13.Eleonora Sarkisyan - Sülh və gender məsələləri üzrə ekspert və gənclər proqramının koordinatoru.
14.Naira Martikyan – Jurnalist, “JAMnews”un Ermənistan filialının direktoru.
15.Vazgen Karapetyan – Avrasiya Tərəfdaşlıq Fondunun direktor müavini.
16.Tatev Danielyan - Ermənistan İctimai Televiziyasının siyasi proqramlarının baş redaktoru.
17.Armen Petrosyan – “Orbeli” Mərkəzində regional siyasət üzrə ekspert.
18.Alen Amirxanyan - Amerika Universitetinin Yokebean Ətraf Mühit Mərkəzinin direktoru.
19.Nelli Rafaelyan - Media Təşəbbüsləri Mərkəzində əməkdaş.
20. Ermənistan İctimai Televiziyasının operatoru.