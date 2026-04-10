 Starmer Tramp və Putinin hərəkətlərindən "yorulduğunu" bildirdi
Starmer Tramp və Putinin hərəkətlərindən "yorulduğunu" bildirdi

First News Media12:10 - Bu gün
Böyük Britaniya Baş naziri Kir Starmer, ABŞ prezidenti Donald Tramp və Rusiya prezidenti Vladimir Putinin hərəkətləri səbəbindən britaniyalı ailələrin enerji xərclərinin artıb-azalmasından "yorulduğunu" açıqlayıb.

Bu barədə o, cümə axşamı günü dərc olunmuş ITV News-in "Talking Politics" podkastına verdiyi müsahibədə danışıb.

"Məni ölkə daxilində ailələrin enerji xərclərinin, həmçinin müəssisələrin xərclərinin Putinin və ya Trampın dünya üzrə hərəkətləri səbəbindən artıb-azalması bezdirib", - Starmer bildirib.

Bəyanat neft qiymətlərinin Amerika-İsrail-İran müharibəsi zamanı kəskin yüksəlməsi və iki həftəlik kövrək atəşkəs şəraitində dəyişməyə davam etməsi fonunda səslənib.

Starmer əlavə edib ki, dünya "gözləməli və görməlidir" ki, Ormuz boğazı açılacaqmı. O qeyd edib ki, iqtisadiyyat üçün nəticələr artıq hiss olunur və Britaniyaya daha yüksək enerji dayanıqlılığı və müstəqilliyi lazımdır.

Trampın İranı "bir sivilizasiya kimi məhv etmək" təhdidini şərh edərkən, Starmer bildirib ki, "belə ritorikadan istifadə etməzdi". Onun sözlərinə görə, Böyük Britaniyanın mövqeyi öz prinsipləri və dəyərləri ilə müəyyən olunur.

Starmer həmçinin İsrailin atəşkəs zamanı Livana endirdiyi zərbələri "səhv" adlandırıb: "Bu olmamalıdır və dərhal dayandırılmalıdır".

Qeyd edək ki, müsahibədən qısa müddət sonra, həmin gün Starmer Tramp ilə telefon danışığı aparıb. Dauninq-strit-in mətbuat xidməti bildirib ki, liderlər Ormuz boğazında naviqasiya azadlığının bərpasının zəruriliyini müzakirə edib və gələcək məsləhətləşmələr barədə razılığa gəliblər.

The Guardian məlumatlarına əsasən

Aktual

Cəmiyyət

Qəbələdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin dəyirmi masası başladı - FOTO - VİDEO

Cəmiyyət

Qarabağ Dirçəliş Fondu Azərbaycanın 100 ən böyük vergi ödəyicisi sırasında yer alıb

Cəmiyyət

Agentlik: Azərbaycan ərazisindən Körfəz ölkələri istiqamətində raketlərin buraxılması xəbəri dezinformasiyadır

Rəsmi

Prezident MİDA-nın bir qrup əməkdaşını təltif edib

Dünya

Starmer Tramp və Putinin hərəkətlərindən "yorulduğunu" bildirdi

İraq XİN başçısı: Ölkəmiz regiondakı müharibənin qurbanına çevrilib

Melaniya Tramp: “Mən heç vaxt Epşteynin təyyarəsində uçmamışam” - FOTO

Rusya–Ukrayna müharibəsində Pasxa atəşkəsi elan olundu

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

Kreml: Rusiya enerji resurslarına tələbat artıb

Atəşkəsə baxmayaraq gəmilər Hörmüz boğazından keçməkdən çəkinir

İranda general Məcid Hədəm öldürüldü

Türkiyəli məşhur müğənni Yusuf Güney saxlanılıb

Son xəbərlər

Taksi xidmətindən istifadə edərkən nələrə diqqət yetirməlisiniz?

Bu gün, 18:46

Hazırda Bakıda tıxac olan yollar - SİYAHI

Bu gün, 17:51

Litvanın Baş naziri İnqa Ruqiniene Heydər Əliyev Mərkəzində olub

Bu gün, 17:47

XTQ-nin bölmələrində inspeksiya yoxlamaları keçirilib

Bu gün, 17:44

“Qaçqınkom” Laçından olan qardaşların ittihamlarına cavab verdi

Bu gün, 17:40

Baş nazirin rəhbərliyi ilə İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilib

Bu gün, 17:29

Qarabağ Dirçəliş Fondu Azərbaycanın 100 ən böyük vergi ödəyicisi sırasında yer alıb

Bu gün, 17:19

Qaradağda 42 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb - VİDEO

Bu gün, 17:15

Nazir oğlunun 12 milyonunu mənimsəməkdə ittiham olunan iş adamı azadlığa buraxılıb

Bu gün, 16:59

Hərbi polisin yaradılmasının 34-cü ildönümü qeyd edilib

Bu gün, 16:58

Sabahdan bəzi yerlərdə intensiv yağış yağacaq, çaylardan sel keçəcək

Bu gün, 16:55

Qəbələdə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin dəyirmi masası başladı - FOTO - VİDEO

Bu gün, 16:28

Daha bir kəsişmədə “sarı tor” nişanlanma xətləri təşkil edilib

Bu gün, 16:09

Agentlik: Azərbaycan ərazisindən Körfəz ölkələri istiqamətində raketlərin buraxılması xəbəri dezinformasiyadır

Bu gün, 15:33

Müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsi başlayır

Bu gün, 15:31

Prezident MİDA-nın bir qrup əməkdaşını təltif edib

Bu gün, 15:14

Kollektor üstündə tikilən evlər: 8 tikili zədəli zonada - VİDEO

Bu gün, 15:11

Məktəbəhazırlıq qrupları üzrə şagird yerdəyişməsi dayandırılır

Bu gün, 14:52

Pataxtda subasma mənzil bazarına necə təsir edəcək? - Ekspertdən AÇIQLAMA

Bu gün, 14:35

Sahibə Qafarova Milli Məclisin komandasını TÜRKPA futbol turnirində uğurlu iştirakla bağlı təbrik edib

Bu gün, 14:19
Bütün xəbərlər