Miqrant qayığı batdı, 250 nəfər itkin düşdü
UNHCR-in Banqladeş üzrə ofisi Andaman dənizində miqrantları daşıyan qayığın batması nəticəsində 250 nəfərin itkin düşdüyünü açıqlayıb.
1news.az xəbər verir ki, qurumun X sosial media platformasında yaydığı məlumata görə, Arakanlı müsəlmanlar (Rohinca) və Banqladeş vətəndaşlarını daşıyan qayıq güclü külək, dalğalı dəniz və həddindən artıq yüklənmə səbəbindən alabora olub.
Açıqlamada bildirilib ki, qayığın göyərtəsində qadın və uşaqlar da daxil olmaqla ümumilikdə 250 nəfər olub və onların hamısı dənizdə itkin düşüb.
Qeyd olunub ki, bu hadisə Arakanlı müsəlmanların üzləşdiyi ağır humanitar vəziyyəti bir daha diqqətə çatdırır. Eyni zamanda, Banqladeşdə yaşayan Arakanlı qaçqınlara göstərilən humanitar yardımların davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.