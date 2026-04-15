Miqrant qayığı batdı, 250 nəfər itkin düşdü

Oksana Orucova13:32 - Bu gün
UNHCR-in Banqladeş üzrə ofisi Andaman dənizində miqrantları daşıyan qayığın batması nəticəsində 250 nəfərin itkin düşdüyünü açıqlayıb.

1news.az xəbər verir ki, qurumun X sosial media platformasında yaydığı məlumata görə, Arakanlı müsəlmanlar (Rohinca) və Banqladeş vətəndaşlarını daşıyan qayıq güclü külək, dalğalı dəniz və həddindən artıq yüklənmə səbəbindən alabora olub.

Açıqlamada bildirilib ki, qayığın göyərtəsində qadın və uşaqlar da daxil olmaqla ümumilikdə 250 nəfər olub və onların hamısı dənizdə itkin düşüb.

Qeyd olunub ki, bu hadisə Arakanlı müsəlmanların üzləşdiyi ağır humanitar vəziyyəti bir daha diqqətə çatdırır. Eyni zamanda, Banqladeşdə yaşayan Arakanlı qaçqınlara göstərilən humanitar yardımların davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

Aktual

Cəmiyyət

Gülşad Məmmədova: Abşeron yarımadasında dolu nadir hallarda baş verir

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

İqtisadiyyat

AMB mart üzrə bankların şikayət indeksini açıqladı: gözlənilməz dəyişikliklər və tənzimləyicinin ehtiyatlı “siqnalı”

Cəmiyyət

Azərbaycanda tədavülə yenilənmiş 100 manatlıq pul nişanı buraxılır

Dünya

Miqrant qayığı batdı, 250 nəfər itkin düşdü

Pezeşkian: İran qeyri-sabitliyə can atmır, konstruktiv dialoqa sadiqdir

ABŞ Şərqi Sakit okeanda qayığı vurdu: Ölənlər var

Makron: Livan atəşkəsə qoşulmalı, Hörmüz Boğazı dərhal açılmalıdır

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

İran və ABŞ danışıqları uğursuz oldu: İslamabadda qapalı qapılar arxasında nə baş verdi?

Pezeşkian: Atəşkəs İran üçün böyük nailiyyətdir

Gürcüstanda qumar qaydalarının pozulması ilə bağlı cərimələr kəskin artırılır

Starmer Tramp və Putinin hərəkətlərindən "yorulduğunu" bildirdi

Son xəbərlər

Boğazında qida qalan 2 yaşlı uşaq öldü

Bu gün, 13:56

Gülşad Məmmədova: Abşeron yarımadasında dolu nadir hallarda baş verir

Bu gün, 13:45

Uşaqları dəm qazından zəhərlənən ailənin 6 övladı dövlət himayəsində qalacaq

Bu gün, 13:44

Miqrant qayığı batdı, 250 nəfər itkin düşdü

Bu gün, 13:32

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:19

İTV-yə baş direktor seçkisinin tarixi bəlli oldu

Bu gün, 13:18

AFFA “Qarabağ”ı cərimələdi

Bu gün, 13:07

Uşaq arabası qaçaqmal vasitəsinə çevrildi

Bu gün, 13:02

Pezeşkian: İran qeyri-sabitliyə can atmır, konstruktiv dialoqa sadiqdir

Bu gün, 12:54

Köhnə 100 manatlıq əsginasların aqibəti necə OLACAQ?

Bu gün, 12:44

Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

Bu gün, 12:36

Azərbaycanda muzdla çalışanların sayı azalıb – STATİSTİKA

Bu gün, 12:36

Hacı Əliyevin rütbəsi artırıldı

Bu gün, 12:23

Elnur Məmmədov ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndələri ilə Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasını müzakirə edib

Bu gün, 12:11

Binəqədidə yanğın təhlükəli mebel sexinin fəaliyyəti dayandırılıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:10

Milli Xalça Muzeyində “Yaddaşa həkk olunan təsvir” adlı fərdi sərgi açılıb - FOTO

Bu gün, 11:36

“ASAN xidmət” BMT-nin Ekspertlər Komitəsinin sessiyasında müzakirəyə çıxarıldı - FOTO

Bu gün, 11:34

AMB mart üzrə bankların şikayət indeksini açıqladı: gözlənilməz dəyişikliklər və tənzimləyicinin ehtiyatlı “siqnalı”

Bu gün, 11:14

Uşağın ölkədən çıxışına qanuni əsas olmadan imtina mənəvi zərər yaradır - Ali Məhkəmədən izah

Bu gün, 11:12

ABŞ Şərqi Sakit okeanda qayığı vurdu: Ölənlər var

Bu gün, 11:04
Bütün xəbərlər