 İran: ABŞ mühasirəsi olarsa, bölgədə ixrac dayandırılacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

İran: ABŞ mühasirəsi olarsa, bölgədə ixrac dayandırılacaq

Oksana Orucova16:09 - Bu gün
İran: ABŞ mühasirəsi olarsa, bölgədə ixrac dayandırılacaq

İran ABŞ-nin “dəniz mühasirəsi” təhdidlərinə cavab olaraq bildirib ki, belə bir addım atılarsa Fars körfəzi, Umman dənizi və Qırmızı dənizdə ixrac və idxal fəaliyyətinə icazə verilməyəcək.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, İran Silahlı Qüvvələrinin nümayəndəsi Əli Abdullahi bildirib ki, ABŞ-nin bu addımı atəşkəsin pozulması sayılacaq və Tehran milli maraqlarını qorumaq üçün qəti tədbirlər görəcək.

ABŞ Prezidenti Donald Tramp isə daha əvvəl İran sahillərinə yönələn gəmilərə məhdudiyyət tətbiq ediləcəyini açıqlamışdı. Buna baxmayaraq, bəzi İran gəmilərinin Hürmüz Boğazından keçdiyi bildirilir.

Paylaş:
202

Aktual

Siyasət

Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasına görə kompensasiya ödəyəcək

Cəmiyyət

Meteoroloji xidmət: Abşeron yarımadasında dolu nadir hallarda baş verir

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

İqtisadiyyat

AMB mart üzrə bankların şikayət indeksini açıqladı: gözlənilməz dəyişikliklər və tənzimləyicinin ehtiyatlı “siqnalı”

Dünya

Kahramanmaraşda məktəbə hücum edənin atası saxlanılıb

Tramp: Çin İrana silah göndərməyəcək

DİQQƏT - Uşaqlara bu adların qoyulması qadağan edilir

Türkiyədə daha bir məktəbə silahlı hücum: silahlı şəxs intihar edib – YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Bakıda avtobus zolaqlarında minib-düşmə yerləri – Nələrə diqqət edilməlidir? - VİDEO

Nazir təyin olunan Rəşad İsmayılov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

İran rəsmisi: Hörmüz boğazından gündə maksimum 15 gəminin keçidinə icazə veriləcək

Melaniya Tramp: “Mən heç vaxt Epşteynin təyyarəsində uçmamışam” - FOTO

Pakistan və İran nümayəndə heyətləri danışıqlar aparır

Uqanda prezidentinin oğlu İranı, təhdid edirTürkiyədən milyard və gözəl gəlin tələb edir və

Son xəbərlər

Kahramanmaraşda məktəbə hücum edənin atası saxlanılıb

Bu gün, 17:58

Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki körpələr evinin işçilərinin maaşları artırılıb

Bu gün, 17:50

Azərbaycan ABŞ ilə enerji dəhlizlərini müzakirə edib

Bu gün, 17:44

Ceyhun Bayramov Rumıniya XİN rəhbəri ilə telefonla danışıb

Bu gün, 17:38

Həsən Əliyev küçəsinin Tbilisi prospekti ilə kəsişməsi ilk dəfə svetoforlarla tənzimlənəcək - VİDEO

Bu gün, 17:33

Qobustan qoruğunda yeni qayaüstü təsvirlər aşkar olunub - FOTO

Bu gün, 17:11

Nazirlər Kabinetinin silah ixracına nəzarət sahəsində səlahiyyəti ləğv edilib

Bu gün, 17:05

ƏÜO müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət keçmək istəyənlərin qəbulunu elan edir

Bu gün, 17:01

Sabah avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Bu gün, 16:55

Tramp: Çin İrana silah göndərməyəcək

Bu gün, 16:47

Yaponiyada tədqiqatçılar üçün təqaüd proqramı elan olunub

Bu gün, 16:43

Qış parkının yaxınlığında evdə baş verən yanğın söndürülüb - VİDEO - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:42

Sabirabadda 5 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

Bu gün, 16:27

DİQQƏT - Uşaqlara bu adların qoyulması qadağan edilir

Bu gün, 16:22

Türkiyədə daha bir məktəbə silahlı hücum: silahlı şəxs intihar edib – YENİLƏNİB

Bu gün, 16:19

Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasına görə kompensasiya ödəyəcək

Bu gün, 16:14

İran: ABŞ mühasirəsi olarsa, bölgədə ixrac dayandırılacaq

Bu gün, 16:09

“Anadolu Ankası – 2026” təlimində növbəti mərhələnin tapşırıqları uğurla icra olunub - VİDEO

Bu gün, 16:03

Azərbaycan Tibb Universitetinə yeni mətbuat katibi təyin olunub

Bu gün, 15:57

Ziraat Bank Azərbaycan-ın problemli kreditləri 2 dəfədən çox artıb

Bu gün, 15:50
Bütün xəbərlər